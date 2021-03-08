Vinales, eski motosikletin Katar'daki yarış temposuna şaşırdı

Vinales, pazar gününü Yamaha'dan takım arkadaşı Fabio Quartararo'nun en hızlı derecesinden 0,455 saniye geride yedinci olarak bitirdi, ancak uzun sürüşleri son derece tutarlı olan birkaç sürücüden biriydi.

Pazar günü ikinci virajda küçük bir kaza yaşayan Vinales, 2020'de yarıştığına büyük ölçüde benzeyen M1'le düzeni olarak 1:54 ile 1:55'li turlar atmayı başardı.

Vinales, pazar günkü çalışmalarının ardından verdiği demeçte, kendi sürüş tarzına elektroniğe odaklandığını ve yarış temposunun şaşırtıcı derecede iyi olduğunu dile getirdi.

Vinales, Motorsport.com'a verdiği demeçte, kazancın nereden elde edildiği sorusuna "Aslında, henüz yeni şasi üzerinde çalışma yapmadık."

“Eski paketi kullandık ve ikinci motosiklette birkaç yeni şeye sahiptik."

“Daha çok sürüş tarzına konsantre oldum, iyi tur zamanları yapmaya ve motosiklet üzerinde çok fazla baskıya girmemeye çalışarak, iyi bir ritim yakalamaya yoğunlaştım. Ayrıca elektrik üzerinde de epeyce çalıştık, bu yüzden pek çok ilginç şey gördüğümü söyleyebilirim."

Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Bu yüzden son derece pozitifim, çünkü tutuş azaldığında sürüş tarzı konusunda pek çok ilginç şey görüyorum. Bu testten çok memnunum ve önümüzdeki hafta motosiklete geri dönmek için sabırsızlanıyorum."

"Açıkçası günün orta kısmında 1:54'e inebildiğime oldukça şaşırdım ve bu olumlu bir şey, çünkü tutuş o kadar iyi değildi ve buna rağmen oldukça hızlı sürebiliyordum." yanıtın verdi.

Quartararo, versiyon olarak tercih ettiği 2019 versiyonuna daha yakın görünen yeni bir şasi de dahil olmak üzere Yamaha'nın 2021 parçalarını daha fazla deneyen taraftı.

Quartararo, 2021 şasisini değerlendirmenin hâlâ "zor" olduğunu kabul ediyor, ancak bunun henüz 2019 versiyonu gibi hissettirmediğini kabul etti.

Quartararo, Motorsport.com'a verdiği demeçte, 2021 ve 2020 M1'i karşılaştırması istendiğinde şöyle dedi: "Dünkü ile aynı paketle devam etmedik ve denediğimiz pek çok şey vardı."

"Dolayısıyla, 2021 şasisi hakkında net yorumlarda bulunmak kolay değil. Salıncak kolunun performansını hâlâ görmemiz gerekiyor, ama bu his en iyisi değildi."

"Ancak daha iyi test etmemiz gerekiyor, her koşulda bakmalıyız, bu yüzden kesinlikle üç gün içinde tekrar deneyeceğiz."

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Elbette geri bildirimler iyi çünkü harika bir tur zamanı kaydettik ve harika bir hızımız vardı. Yani, kesinlikle motosiklet harika, ancak görmemiz gerekiyor çünkü geçen yıl da 2020 motosikletiyle burada hızlıydık."

"İki günde elde ettiğimiz verileri takımla birlikte değerlendireceğiz ve hangi yönü takip edeceğimizi görme açısından harika olacak."

"Henüz 2019 ile aynı his yok. Umarım gelir ama bunun üzerinde çalışıyoruz."

"Bunun gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum çünkü 2019 motosikletinin şasisi inanılmazdı. [Doğru] yoldayız, bu yönde ilerlemek istiyoruz çünkü en iyisinin bu olduğu açık."