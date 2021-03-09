MotoGP
MotoGP
R
MotoGP
Katar GP
28 Mar
FP1:
17 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Doha GP
02 Nis
Sıradaki Etkinlik
23 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Arjantin GP
08 Nis
Postponed
R
MotoGP
Americas GP
15 Nis
Postponed
R
MotoGP
Portekiz GP
16 Nis
Sıradaki Etkinlik
37 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
İspanya GP
29 Nis
Sıradaki Etkinlik
50 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Fransa GP
13 May
Sıradaki Etkinlik
64 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
İtalya GP
27 May
Sıradaki Etkinlik
78 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Katalan GP
03 Haz
Sıradaki Etkinlik
85 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Almanya GP
17 Haz
Sıradaki Etkinlik
99 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Hollanda GP
24 Haz
Sıradaki Etkinlik
106 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Finlandiya GP
08 Tem
Sıradaki Etkinlik
120 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Avusturya GP
12 Ağu
Sıradaki Etkinlik
155 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Britanya GP
Biletler
26 Ağu
Sıradaki Etkinlik
169 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Aragon GP
09 Eyl
Sıradaki Etkinlik
183 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
San Marino GP
16 Eyl
Sıradaki Etkinlik
190 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Japonya GP
30 Eyl
Sıradaki Etkinlik
204 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Tayland GP
07 Eki
Sıradaki Etkinlik
211 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Avustralya GP
21 Eki
Sıradaki Etkinlik
225 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Malezya GP
28 Eki
Sıradaki Etkinlik
232 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Valensiya GP
11 Kas
Sıradaki Etkinlik
246 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / Lorenzo ve Espargaro, sosyal medya üzerinden birbirleriyle atıştı
MotoGP / Katar Şubat testi / Haberler

Rıns: "2022 Suzuki motorunun test edilmesi 2021'in değerini azaltmıyor"

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

Alex Rins, Pazar günü Suzuki'nin prototip 2022 motorunu test etmesinin, 2021 motosikletiyle yapılan çalışmaların değerini azaltmadığını dile getirdi.

Rıns: "2022 Suzuki motorunun test edilmesi 2021'in değerini azaltmıyor"

Suzuki test sürücüsü Sylvain Guintoli, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, geçen hafta sonu gerçekleştirilen ilk Katar sezon öncesi testinde Suzuki'nin 2022 motorunu test ettiklerini dile getirmişti.

Aprilia ve KTM hariç tüm üreticilerin bu yıl için herhangi bir motor gelişimi yapması yasaklandı ve bundan ötürü Suzuki, Yamaha, Honda ve Ducati'nin 2021 yılında geçen yılki motoru kullanmaları gerekiyor.

Yine de Suzuki, 2022 çalışmalarına çok erken başladı ve pazar günü yeni motoru deneyen Rins, Suzuki'nin, sürücülerin uzun zamandır talep ettiği "daha fazla gücü" nihayet sunduğunu dile getirdi.

Rins, Pazar günü yaptığı açıklamada, "Farklı şeyler denedik ve bugün 2022 için planlanan motor gibi önemli şeyler test ettik."

"Güzel bir gündü. Oldukça benzer hissettim, düzlüklerde biraz daha fazla hız vardı ve bu oldukça iyiydi."

“Geçen yıl markadan talep ettiğimiz bir şeydi ve ayrıca söyleyemeyeceğim küçük şeyler de gelişti."

Alex Rins, Team Suzuki MotoGP

Alex Rins, Team Suzuki MotoGP

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Motorsport.com'a konuşan Rins, bu durumun 2021 çalışmalarının değerini azaltıp azaltmadığı sorusuna, "Hayır. İyiydi, Suzuki, 2022 için planladığı olası yeni motoru denememizi istiyordu."

"Herhangi bir sorun yaşamaksızın denedik ve Katar'da zaten çok fazla test günümüz var."

"Bu yüzden ekip şefim Manu [Jose Manuel Cazeaux] ile konuşurken, denemek için en iyi günün bugün olduğunu düşündük.” yanıtını verdi.

Genel klasmanda sekizinci olan Dünya Şampiyonu Joan Mir, Suzuki'nin şimdiden 2022 üzerinde çalışmasından memnun olduğunu, ancak 2021 motosikletindeki odaklarını kaybetmemeleri gerektiğini belirtti.

"2022 için yeni şeyler denemek normal, çünkü bir motor birkaç saat içinde inşa edebileceğiniz bir şey değil."

"Anlamak için çok zamana ihtiyaç var ve eğer mümkün olan en kısa sürede çalışabiliyorsanız,  sonunda motor ve diğer her şeyle iyi bir uzlaşma bulmak daha kolay olabilir."

“Ancak bu sezona henüz başlamadık, bu yüzden bunu aklımızda tutmak ve mevcut durumu anlamak çok önemli."

"2022 için çalışıyoruz, ama bu sezon için yaptığımız çalışmalar da önemli, gerçekten çok önemli.”

Mir, Pazar günü vaktinin çoğunu yeni bir şasiyi değerlendirerek geçirdi.

Mir, "Şasi hakkındaki geri bildirimim hem olumlu hem olumsuz. Bu bir devrim değildi. Muhtemelen ayar konusunda biraz daha iyiydi, ama sonra başka yerlerde, mesela frenlemede o kadar da iyi değil."

"Bu yüzden, bir ayar ile düzeltip düzeltemeyeceğimizi öğrenebilmek için bunun üzerinde çalışmalıyız. Önümüzde üç gün daha var." dedi.

paylaşım
yorumlar
Lorenzo ve Espargaro, sosyal medya üzerinden birbirleriyle atıştı

Önceki haber

Lorenzo ve Espargaro, sosyal medya üzerinden birbirleriyle atıştı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Katar Şubat testi
Takımlar Team Suzuki MotoGP
Editör Lewis Duncan

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Analiz: VW'nin F1'e girme ihtimali neden her zamankinden daha yüksek?

11s
2
Formula 1

Klien: "Vettel'in Stroll'ü yenmesi gerekiyor"

2s
3
Formula 1

2021 F1 testleri öncesinde takımları bekleyen büyük belirsizlik

17s
4
Formula 1

Hulkenberg: "Yedek pilotluk görüşmeleri iyi gidiyor"

45 dk
5
Formula 1

Bahreyn testlerinin basın toplantısı programı belli oldu

3s
Son Haberler
Rıns: "2022 Suzuki motorunun test edilmesi 2021'in değerini azaltmıyor"
MOTOGP

Rıns: "2022 Suzuki motorunun test edilmesi 2021'in değerini azaltmıyor"

1s
Lorenzo ve Espargaro, sosyal medya üzerinden birbirleriyle atıştı
MOTOGP

Lorenzo ve Espargaro, sosyal medya üzerinden birbirleriyle atıştı

3s
Miller ve Ducati, 2021 motosikletinde performans kazanımları için "kendi etrafında dönüyor"
MOTOGP

Miller ve Ducati, 2021 motosikletinde performans kazanımları için "kendi etrafında dönüyor"

19s
Vinales, eski motosikletin Katar'daki yarış temposuna şaşırdı
MOTOGP

Vinales, eski motosikletin Katar'daki yarış temposuna şaşırdı

8 Mar 2021
Espargaro: "Honda MotoGP motosikletinin limitlerini bilmemek çok stresli"
MOTOGP

Espargaro: "Honda MotoGP motosikletinin limitlerini bilmemek çok stresli"

8 Mar 2021
Son Videolar
Marc Marquez iyileşmeye devam ediyor 04:31
MotoGP
22s

Marc Marquez iyileşmeye devam ediyor

Yamaha’da, 2021 sezonunda başka Rossi/Lorenzo tarzı rekabet olacak mı? 09:49
MotoGP
1 Mar 2021

Yamaha’da, 2021 sezonunda başka Rossi/Lorenzo tarzı rekabet olacak mı?

2021 PETRONAS Sepang Racing Takım Lansmanı 00:00
MotoGP
1 Mar 2021

2021 PETRONAS Sepang Racing Takım Lansmanı

PETRONAS Sepang Racing Takımı - 2021 Takım Tanıtımı Teaserı 00:33
MotoGP
26 Şub 2021

PETRONAS Sepang Racing Takımı - 2021 Takım Tanıtımı Teaserı

Repsol Honda Team - Marc Marquez röportajı 07:32
MotoGP
24 Şub 2021

Repsol Honda Team - Marc Marquez röportajı

More from
Lewis Duncan
Vinales, eski motosikletin Katar'daki yarış temposuna şaşırdı
MotoGP / Haberler

Vinales, eski motosikletin Katar'daki yarış temposuna şaşırdı

Espargaro: "Honda MotoGP motosikletinin limitlerini bilmemek çok stresli"
MotoGP / Haberler

Espargaro: "Honda MotoGP motosikletinin limitlerini bilmemek çok stresli"

MotoGP testlerinin ikinci gününde Quartararo, Miller'ın önünde lider
MotoGP / Son dakika

MotoGP testlerinin ikinci gününde Quartararo, Miller'ın önünde lider

More from
Team Suzuki MotoGP
Rins: "MotoGP kurallarındaki sabitlik Suzuki için yararlı olacak"
MotoGP / Son dakika

Rins: "MotoGP kurallarındaki sabitlik Suzuki için yararlı olacak"

Brivio, Suzuki'nin neden Lorenzo yerine Mir'i seçtiğini açıkladı
MotoGP / Son dakika

Brivio, Suzuki'nin neden Lorenzo yerine Mir'i seçtiğini açıkladı

Brivio gittikten sonra Suzuki, "daha çok birleşecek"
MotoGP / Son dakika

Brivio gittikten sonra Suzuki, "daha çok birleşecek"

Çok Okunanlar Bugün

Analiz: VW'nin F1'e girme ihtimali neden her zamankinden daha yüksek?
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Analiz: VW'nin F1'e girme ihtimali neden her zamankinden daha yüksek?

Klien: "Vettel'in Stroll'ü yenmesi gerekiyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Klien: "Vettel'in Stroll'ü yenmesi gerekiyor"

2021 F1 testleri öncesinde takımları bekleyen büyük belirsizlik
Formula 1 Formula 1 / Analiz

2021 F1 testleri öncesinde takımları bekleyen büyük belirsizlik

Hulkenberg: "Yedek pilotluk görüşmeleri iyi gidiyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hulkenberg: "Yedek pilotluk görüşmeleri iyi gidiyor"

Bahreyn testlerinin basın toplantısı programı belli oldu
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Bahreyn testlerinin basın toplantısı programı belli oldu

Aston Martin, 2021 F1 sezonunda kullanılacak güvenlik ve tıbbi aracını tanıttı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Aston Martin, 2021 F1 sezonunda kullanılacak güvenlik ve tıbbi aracını tanıttı!

Horner: "Her yarışta en iyi seviyemizde olmalıyız"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Horner: "Her yarışta en iyi seviyemizde olmalıyız"

Todt: "Mazepin bir daha aynı şeyi yaparsa ciddi sonuçları olur"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Todt: "Mazepin bir daha aynı şeyi yaparsa ciddi sonuçları olur"

Son Haberler

Rıns: "2022 Suzuki motorunun test edilmesi 2021'in değerini azaltmıyor"
MOTOGP MotoGP / Haberler

Rıns: "2022 Suzuki motorunun test edilmesi 2021'in değerini azaltmıyor"

Lorenzo ve Espargaro, sosyal medya üzerinden birbirleriyle atıştı
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Lorenzo ve Espargaro, sosyal medya üzerinden birbirleriyle atıştı

Miller ve Ducati, 2021 motosikletinde performans kazanımları için "kendi etrafında dönüyor"
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Miller ve Ducati, 2021 motosikletinde performans kazanımları için "kendi etrafında dönüyor"

Vinales, eski motosikletin Katar'daki yarış temposuna şaşırdı
MOTOGP MotoGP / Haberler

Vinales, eski motosikletin Katar'daki yarış temposuna şaşırdı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.