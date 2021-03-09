Rıns: "2022 Suzuki motorunun test edilmesi 2021'in değerini azaltmıyor"

Suzuki test sürücüsü Sylvain Guintoli, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, geçen hafta sonu gerçekleştirilen ilk Katar sezon öncesi testinde Suzuki'nin 2022 motorunu test ettiklerini dile getirmişti.

Aprilia ve KTM hariç tüm üreticilerin bu yıl için herhangi bir motor gelişimi yapması yasaklandı ve bundan ötürü Suzuki, Yamaha, Honda ve Ducati'nin 2021 yılında geçen yılki motoru kullanmaları gerekiyor.

Yine de Suzuki, 2022 çalışmalarına çok erken başladı ve pazar günü yeni motoru deneyen Rins, Suzuki'nin, sürücülerin uzun zamandır talep ettiği "daha fazla gücü" nihayet sunduğunu dile getirdi.

Rins, Pazar günü yaptığı açıklamada, "Farklı şeyler denedik ve bugün 2022 için planlanan motor gibi önemli şeyler test ettik."

"Güzel bir gündü. Oldukça benzer hissettim, düzlüklerde biraz daha fazla hız vardı ve bu oldukça iyiydi."

“Geçen yıl markadan talep ettiğimiz bir şeydi ve ayrıca söyleyemeyeceğim küçük şeyler de gelişti."

Alex Rins, Team Suzuki MotoGP Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Motorsport.com'a konuşan Rins, bu durumun 2021 çalışmalarının değerini azaltıp azaltmadığı sorusuna, "Hayır. İyiydi, Suzuki, 2022 için planladığı olası yeni motoru denememizi istiyordu."

"Herhangi bir sorun yaşamaksızın denedik ve Katar'da zaten çok fazla test günümüz var."

"Bu yüzden ekip şefim Manu [Jose Manuel Cazeaux] ile konuşurken, denemek için en iyi günün bugün olduğunu düşündük.” yanıtını verdi.

Genel klasmanda sekizinci olan Dünya Şampiyonu Joan Mir, Suzuki'nin şimdiden 2022 üzerinde çalışmasından memnun olduğunu, ancak 2021 motosikletindeki odaklarını kaybetmemeleri gerektiğini belirtti.

"2022 için yeni şeyler denemek normal, çünkü bir motor birkaç saat içinde inşa edebileceğiniz bir şey değil."

"Anlamak için çok zamana ihtiyaç var ve eğer mümkün olan en kısa sürede çalışabiliyorsanız, sonunda motor ve diğer her şeyle iyi bir uzlaşma bulmak daha kolay olabilir."

“Ancak bu sezona henüz başlamadık, bu yüzden bunu aklımızda tutmak ve mevcut durumu anlamak çok önemli."

"2022 için çalışıyoruz, ama bu sezon için yaptığımız çalışmalar da önemli, gerçekten çok önemli.”

Mir, Pazar günü vaktinin çoğunu yeni bir şasiyi değerlendirerek geçirdi.

Mir, "Şasi hakkındaki geri bildirimim hem olumlu hem olumsuz. Bu bir devrim değildi. Muhtemelen ayar konusunda biraz daha iyiydi, ama sonra başka yerlerde, mesela frenlemede o kadar da iyi değil."

"Bu yüzden, bir ayar ile düzeltip düzeltemeyeceğimizi öğrenebilmek için bunun üzerinde çalışmalıyız. Önümüzde üç gün daha var." dedi.