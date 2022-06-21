Miller uzun tur cezası esnasında az kalsın kaza yapacakmış

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3. antrenman seansında sarı bayraklar altında kaza yapan Ducati sürücüsü, yarış için uzun tur cezası aldı ve ifadesi için kendisini çağıran komiserler kuruluna durumu aktarmakta başarısız oldu.

Beşinci turda cezasını çeken Miller, zaman kaybetmesine rağmen üçüncü sıraya kadar yükselmeyi ve Mayıs ayındaki Fransa GP'sinden bu yana ilk kez podyuma çıkmayı başardı.

Ancak birkaç tur önce Suzuki sürücüsü Joan Mir ilk virajda kaza yapmış ve uzun tur çizgisinin çakılla kaplanmasına sebep olmuştu. Miller, çizginin kirli olmasından ötürü az kalsın kaza yapacağını söylüyor.

Miller, "30 turluk, oldukça yorucu ve uzun bir yarıştı. Pist 55 dereceydi ve sürüş esnasında motosikletler epey ısınıyordu."

"Uzun tur cezasından ötürü iyi bir start almam gerektiğini biliyordum ancak bunu başaramadım. Yine de cezamı çekmeden önce [Fabio] Di Giannantonio'yu geçmeyi başardım ve 1.5 turluk bir boşluğum oldu."

"Uzun tur cezasını çektiğin an muhtemelen yarışın en tehlikeli anlarından biriydi. Çizgi çakılla doluydu ve neredeyse ön tarafı kaybediyordum. Yine de çok fazla zaman kaybetmedim." dedi.

Jack Miller, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Son iki yarışta -Mugello ve Barselona- düşük yol tutuşu nedeniyle oldukça zorlanan ve sadece üç puan toplayabilen Miller, podyuma dönüşünün sebebi olarak diğer Ducati sürücüleriyle aynı ayarlara geçmesini gösteriyor."

Miller, "Barcelona'daki testte gerçekten büyük bir adım adım attık. "

"Le Mans gibi yol tutuşunun yüksek olduğu pistlerde gerçekten hızlı ve rekabetçiydim, podyum için savaşıyordum. Ancak Barcelona, ​​Mugello gibi pistlerde işler yolunda gitmedi."

"Biz de her şeyi çöpe attık ve diğer Ducati'ler ile aynı ayarları kullanmaya başladık."

"Farklı bir sürüş pozisyonundaydım. Motosikleti değiştirdiğimden beri çok rahatım, yeniden her zamanki gibi fren yapabiliyorum. Sürüş esnasında bu özgüvene sahip olmak gerçekten güzel." dedi.