Zarco: "Son turlar tam anlamıyla kabus gibiydi"

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Sachsenring'de uydu Ducati'si ile rahat bir ikincilik elde eden Zarco, fabrika sürücüsü Francesco Bagnaia'nın yarış dışı kalmasıyla birlikte şampiyonada üçüncü sıraya yükseldi.

Henüz ikinci turda, Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro'ya 11. virajda yokuş aşağı inilirken atak yapan Zarco, arka lastikte orta hamur tercih eden lider Fabio Quartararo'yu geçip ilk galibiyetini elde edebilmek için ciddi şansa sahipti.

Ancak son turlarda farkı açan Quartararo beş saniye gibi bir farkla yarışı kazanırken, Zarco sıcak hava koşullarının bu bölümde onu epey etkilediğini söyledi.

Zarco, "Üçüncü sıradan başlıyor olmak bize ciddi avantaj sağlıyordu, ben de iyi bir start almaya odaklanmıştım."

"İyi start alarak güçlü bir konuma yerleşmemin kesinlikle gerekli olduğunu biliyordum."

"Fabio ve Pecco'nun daha iyi bir tempoya sahip olabileceğini biliyorduk -ki ilk turdan itibaren biraz daha hızlı olduklarını görebiliyordum, bu esnada Aleix'in arkasındaydım."

"Bu fırsatı kaybetmek istemedim, bu yüzden hızlıca Aleix'i geçtim, podyum için oldukça kritik bir hamleydi."

"Pecco'nun kazasından sonra Fabio'nun bir saniye arkasında ikinciliğe yükseldim. Onu takip edebilmek için elimden gelenin en iyisini yaptım çünkü lastik avantajına sahip olduğumu biliyordum, sert arka lastikteydim."

"Ancak yarışın ortasından itibaren yol tutuşu kaybetmeye başladım, Fabio ise herhangi bir sıkıntı çekmiyordu."

"Liderlik mücadelesinden uzaklaşıyorduk ancak onu takip etmeye çalışırken üçüncülük için çok büyük bir avantaj elde etmiştim."

"Son turlarsa tam anlamıyla kabus gibiydi, çünkü motosikleti fiziksel olarak kontrol etmek oldukça zordu ve sıcaklıkların da bir yardımı dokunmadı. Yine de bir şekilde idare edebildim." dedi.

Johann Zarco, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Zarco halen motosikletle "savaşmak zorunda olduğunu", bu nedenle Almanya gibi yarışların onun için fiziksel bir mücadele haline geldiğini söyledi.

"Şu anda tüm yarışlar oldukça zor çünkü hızlı olsam bile süper rahat değilim, her anın tadını çıkaramam."

"Motosikletle savaşmak zorundayım. Yeterince hızlıyım ama sürüş biraz daha kolay hale gelirse bu tüm yarışlar için çok daha iyi olacak."

"Ancak Sachsenring'de sol tarafta kaldığımda sol bacağım ve sol omzumdan epey acı çektim."

"Bazen gücünüzü kaybettiğiniz ve durumun zorlaştığı anlar yaşayabiliyorsunuz." dedi.