Marquez, yedinciliğin kendisini şaşırtmadığını düşünüyor

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İyi bir Cumartesi geçiren ve Sepang'daki mücadeleye üçüncü sıradan başlayan Marquez, yarışta ise tempo tutturmakta zorlandı ve galip Francesco Bagnaia'nın 14.3 saniye gerisinde yedinci oldu.

Yarışın ardından konuşan Marquez, "Zorlayıcı, uzun, çok uzun bir yarıştı. Sıra kaybetmeye başladığınızda yarış daha da uzun sürüyor."

"Ancak bunu bekliyorduk, nitekim Cumartesi günkü performansımız normal değildi."

"Yarışta da ilk turda çok güçlüydüm, ancak düzlüklerde, özellikle de ilk sektörde ciddi zaman kaybediyor ve çok fazla risk alıyordum. Bu şekilde dört, beş tur atabilirsiniz, daha fazlası mümkün değil."

"Bu yüzden iyi bir tempo tutturabileceğim anı bekliyordum, sürekli geçilirken asıl hızınızı anlayabilmek pek de kolay değil."

"[Joan] Mir ve [Alex] Rins'e geçildikten sonra hızlı gidebileceğimi hissettim. Diğerlerinin benden biraz daha hızlı oldukları doğru ama beklediğimiz de buydu. Hafta sonundan maksimumu aldık."

"Burası sürüş stilimin ve motosikletin zayıf noktalarını tamamen açığa çıkaran bir pist, buna rağmen yedinci olduk. Dün 8-10. sıralar arasında bitirmeyi beklediğimi söylemiştim." dedi.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Marquez, pistin iyileşmekte olan sağ omzunu önceki yarışlara kıyasla fiziksel olarak daha fazla zorladığını, ancak bunun sadece tur zamanı elde etmek için motosikletle mücadele etmek zorunda kalmasının bir sonucu olduğunu söyledi.

İspanyol sürücü, "Zorlanmamız, hafta sonu boyunca yaşadıklarımızın bir sonucu."

"Tüm hafta sonu boyunca motosikletin yavaş olduğunu hissettikten sonra daha fazla zorlamaya başladım. Tek turda bunu yapmanız iyi sonuçlar getirebilir, yarışta ise lastikleri daha fazla zorlarsınız."

"Ben de lastiği daha fazla zorluyordum, bu yüzden yüksek derecede lastik aşınması yaşadık."

"Sonuçta yol tutuşum sıfıra indi. Motosikletle mücadele ediyor ve diğer yarışlara göre daha kötü hissediyordum; bunun sebebi motosikletle mücadele etmemiz ve daha fazla enerji kullanmamızdı."

"Bu yüzden uzun bir yarış oldu ama yarışı bitirdik -liderden çok uzakta. Ama benim için en önemli şey, kış testlerinde yarış temposunda en yavaş isimken şimdi en hızlı isim olmak."

"En iyi Honda olmayı hedeflemiyorum, ancak bu, her zaman iyi bir şekilde çalıştığımızı gösteren bir referans noktası." dedi.