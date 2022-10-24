Şampiyonluk şansı azalan Quartararo her şeye rağmen pes etmiyor

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12. sıradan başladığı Malezya GP'sinde iyi bir yükseliş gerçekleştiren ve üçüncü olarak uzun bir süre sonra podyuma dönen Quartararo, yine de Bagnaia'nın farkı 23 puana çıkartmasına engel olamadı.

Bagnaia'nın farkı bu kadar açması şu anlama geliyor: Quartararo, İtalyan pilotun puan alamadığı ve kendisinin galibiyete ulaşamadığı hiçbir senaryoda şampiyon olamıyor!.

Yarışın ardından konuşan Fransız sürücü, ilk turda agresif olmadığı takdirde her şeyin biteceğinin farkında olduğunu söyledi.

Quartararo, "Yarışın kilit noktası ilk turdu. Son turlara taze lastiklerle girmek istediğimiz Avustralya'ya kıyasla daha farklı bir strateji izledik, bu nedenle ilk turda epey zorladım çünkü motosikletimiz lastik koruma konusunda çok iyi değil."

"Marc'ı [Marquez] geçene kadar üç, dört tur zorlamam gerekti."

"Pecco'nun daha ilk frenlemede gerçekten iyi olduğunu gördüm, bu yüzden 'bir şeyler yapmalıyım, yoksa şampiyonluk şansım uçup gidecek' dedim ve harika bir ilk tur attım.

"Artık puan durumunda çok uzaklardayız ancak pes etmiyorum ve Valencia'da sezona iyi bir kapanış yapmak istiyorum."

Enea Bastianini, Gresini Racing, Francesco Bagnaia, Ducati Team, Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Quartararo yarışın orta bölümünde VR46 Ducati sürücüsü Marco Bezzecchi'nin baskısı altındaydı, fark bir noktada yarım saniyenin altına dahi indi.

Bezzecchi'yi arkada tutabilmek için deliler gibi zorladığını söyleyen Quartararo, "İlk önce 1.5 saniye arkamdaydı, bir baktım 0.2-0.3 saniye yakınıma kadar gelmiş!"

"Onu arkamda tutabilmek için gerçekten zorladım çünkü beni geçseydi Pecco'nun kazandığı her durumda şampiyonluğu kaybedecektim."

"Ancak özellikle podyumda bitirmek istiyordum, bu yüzden geçildiğim takdirde yerimi geri alabileceğimi de biliyordum." dedi.

Şampiyonluğu umutları epey sönen Quartararo, Valencia'daki ana odak noktasının sadece hafta sonunun "tadını çıkarmak" ve en iyisini ummak olacağını söylüyor.

Fransız sürücü, "Valencia'ya sıkı hazırlanacağım çünkü şampiyonluk savaşında kalmak için tek çözümün kazanmak olduğunu biliyorum."

"Sadece yarışın tadını çıkarmak istiyorum çünkü bu sezonun son yarışı, işlerin nasıl gideceğini göreceğiz. Ancak dediğim gibi, yarışın tadını çıkarmamız gerektiğini hissediyorum." dedi.