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MotoGP / Malezya GP Haberler

Honda, Repsol ile olan ikonik MotoGP isim sponsorluğu anlaşmasını yeniledi

İspanyol petrol şirketi Repsol ile Honda arasındaki ikonik ortaklık önümüzdeki yıllarda da devam edecek.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Honda, Repsol ile olan ikonik MotoGP isim sponsorluğu anlaşmasını yeniledi
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Honda ve Repsol 1995'ten bu yana MotoGP'de başarılı bir birliktelik sürdürüyor. Bunun öncesinde Repsol, 1970'lerin başında Angel Nieto'nun sponsorluğunu üstlenmişti.

Honda ve Repsol arasındaki ortaklık başladığından beri, ünlü Repsol renklerini taşıyan sürücüler 16 dünya şampiyonluğu kazandı. Bu isimler arasında Mick Doohan, Alex Crivillé, Valentino Rossi, Nicky Hayden, Casey Stoner ve Marc Marquez var.

Özellikle Marquez, Japon marka ile altı dünya şampiyonluğu elde etti ve büyük başarılar kazandı.

2020 sonbaharında imzalanan mevcut anlaşma 2022 yılının sonunda sona eriyordu. Yaz aylarında, Repsol'ün Honda ile yollarını ayırabileceği ve bu durumda Petronas'ın Japon üretici ile sponsorluk anlaşması imzalayacağı  söylentileri yayıldı.

Fakat salı günü, Honda ile İspanyol şirket arasında yeni bir anlaşma imzalandığını duyurdu. Repsol yeni kontratla en az iki yıl daha Honda takımının isim sponsoru olacak.

Repsol Honda MotoGP takımı birkaç yıldır istediği sonuçları alamıyor. Aslında bunun başlangıcı, Marquez'in büyük bir kaza yaptığı 2020 İspanya GP'ye dayanıyor.

O günden bu yana Honda, galibiyet için mücadele edemedi fakat İspanyol sürücü yavaş yavaş formunu bulmaya başladığı ve ekibe Joan Mir gibi bir başka şampiyon daha katıldığı için gelecek vadediyor.

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

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