Marquez: "Şu anda podyum için mücadele etme zamanı değil"

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Altı kez dünya şampiyonu, yenilenen ve çekişi artırmak için daha fazla arka taraf odaklı yapılan Honda MotoGP motosikletini anlamakta zorlandığı için, 2022 sezonuna sıkıntılı bir başlangıç yaptı.

Katar'da beşinci olan Marquez, Endonezya Grand Prix'si ısınma turunda yaşadığı kazada beyin sarsıntısı geçirdi ve yarışamadı. Bu kaza, çift görme sorunlarını geri getirdiği için Arjantin GP'de de yer almadı.

Amerika GP için gride geri dönen Marquez, startta yaşadığı sorun yüzünden son sıraya düştü ve harika bir mücadele vererek altıncı oldu.

Marquez şu anda şampiyonada 21 puan ile 13. sırada oturuyor.

Şampiyonanın önümüzdeki haftadan itibaren Portekiz ile Avrupa kısmına geçmesiyle Marquez, her pistte galibiyet için mücadele edecek performansa sahip olmadığını ve şu anda podyum düşünmenin zamanı olmadığını söyledi.

"Şu anda, Avrupa pistlerindeki seviyemizin ne olduğunu anlamamız gerekiyor ve her yarışta galibiyet mücadelesi verebilecek seviyede olduğumuzu düşünmüyorum."

"Fakat çok iyi bildiğim COTA'da, motosikletin zayıf noktalarının tam olarak nerede olduğunu biliyorum."

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: MotoGP

"Honda ile, eğer rekabetçi olmak istiyorlarsa nereler üzerinde çalışmaları gerektiği konusunda konuştum."

"Pol'un bazı pistlerde iyi sürdüğü doğru, Nakagami de bazı pistlerde iyi sürüyor."

"Ancak her pistte istikrarlı olmak istiyorsak geliştirmemiz gereken bazı zayıf noktalarımız var."

"Bu şampiyona ve bu motosiklet ile GP'yi tahmin edemeyeceğinizi anladım."

"Bir GP'ye gidip 'Bunu kazanacağım, ilk beşte olacağım veya ilk onda olacağım.' gibi şeyler diyemiyorsunuz."

"Bunu bilmiyorsunuz. Hafta sonu boyunca nerede olduğunuzu kabul etmeniz gerekiyor ve eğer 10. olduysanız, 10. olmuşsunuzdur."

"Fakat elbette risk alacağım ve hedefim her yarışta podyuma yaklaşmaya çalışmak ama şu anda podyum için mücadele etme zamanı değil." dedi.

Marquez'in takım arkadaşı Pol Espargaro COTA yarışını, gıda zehirlenmesi yaşadığı için 13. sırada tamamladı.