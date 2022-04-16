Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Espargaro, Aprilia'nın COTA'daki motosikletiyle ilgili "her şeyi unutmak" istiyor Sonraki / Marquez: "Şu anda podyum için mücadele etme zamanı değil"
MotoGP / Amerika GP Haberler

Mir: "Suzuki, 2020'deki gibi 'yükseldiği' yarışlar yapıyor"

Joan Mir, Suzuki'nin yeni motosikletiyle, şampiyonluğu kazandığı 2020'deki gibi yarışlar yaptığını söyledi.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Aybike Simay Erden
Mir: "Suzuki, 2020'deki gibi 'yükseldiği' yarışlar yapıyor"
Haberi dinle

İspanyol sürücünün geçtiğimiz yıl şampiyonluğunu koruma mücadelesi zor olmuştu. GSX-RR'daki gelişim eksikliği nedeniyle sıralamada üçüncü olmaktan daha iyisini yapamadı.

Mir henüz 2022'de podyum görememişken takım arkadaşı Alex Rins iki kez podyuma çıktı. Mir, şimdiye kadar her yarışı ilk altıda bitirdi ve şampiyonada, liderden sadece 15 puan geride dördüncü sırada.

Katar'da arka tarafın tutuşuyla mücadele eden Mir, Suzuki'nin o zamandan beri yükselişte olduğunu ve 2020'de şampiyonluğu kazandığı sezondaki gibi "yükseldiği" yarışlar yapmaya başladıklarını söyledi.

Mir, COTA'nın ardından, "Bence Avrupa'da, şu anda eksik olan şeyi bulacağız."

"Ajantin'de gerçekten iyi bir yarış çıkardık ve Mandalika'da da öyle."

"Katar'da bir şeyin eksik olduğunu gördük ama açıkçası o zamandan beri çok daha iyi hissetmeye başladım."

"2020'deki gibi yarışlar yapmaya başladık, yükselerek gidiyoruz ve motosikletin potansiyelinin %100'ünü vermeye çalışıyoruz."

"Böyle devam etmeliyiz. Bence bu yıl eğer odaklanırsak ve motosiklette eksik olan şeyi bulursak, yeniden sezonun sonunda iyi bir pozisyonda olmak için mücadele edebiliriz." dedi.

Alex Rins, Team Suzuki MotoGP, Joan Mir, Team Suzuki MotoGP

Alex Rins, Team Suzuki MotoGP, Joan Mir, Team Suzuki MotoGP

Photo by: MotoGP

Mir, COTA yarışı hakkında şunları ekledi: "Hafta sonu içerisinde bir şey söylemedim çünkü olumsuz yorumlar yardımcı olmayacak."

"Fakat burası diğerlerine kıyasla farklı bir pist ve burada sürmekten keyif almıyorum."

"Ayrıca sürmekten keyif almadığınızda, her zaman bir şeyi kaçırıyorsunuz."

"Bu yüzden dördüncü sırada bitirmek harika bir şey."

"Bu, ileriye yönelik adımlar attığımızı gösteriyor."

"Arkadan geldik ve yarışın son kısmı güzeldi."

"Adım adım geçiş yaptım ve harika hissettim."

"Bu yüzden her şey ilerlediği için çok memnunum. Dördüncülük her zaman bitirmek istemediğiniz bir yer olur. Beşinci veya üçüncü olmak daha iyi. Yine de bu harika."

paylaşım
yorumlar
Espargaro, Aprilia'nın COTA'daki motosikletiyle ilgili "her şeyi unutmak" istiyor
Önceki haber

Espargaro, Aprilia'nın COTA'daki motosikletiyle ilgili "her şeyi unutmak" istiyor
Sonraki haber

Marquez: "Şu anda podyum için mücadele etme zamanı değil"

Marquez: "Şu anda podyum için mücadele etme zamanı değil"
Yorumları görüntüle
Lewis Duncan Daha fazlası
Lewis Duncan
Marquez: "Şu anda podyum için mücadele etme zamanı değil"
MotoGP

Marquez: "Şu anda podyum için mücadele etme zamanı değil"

Espargaro, Aprilia'nın COTA'daki motosikletiyle ilgili "her şeyi unutmak" istiyor Amerika GP
MotoGP

Espargaro, Aprilia'nın COTA'daki motosikletiyle ilgili "her şeyi unutmak" istiyor

MotoAmerica'da yeni bir başlangıç yapan Petrucci, yeniden rekabetçi olmak istiyor COTA
MotoGP

MotoAmerica'da yeni bir başlangıç yapan Petrucci, yeniden rekabetçi olmak istiyor

Joan Mir Daha fazlası
Joan Mir
Mir: "Katar'da yaşadığımız sorunlar üzerine çalışmalıyız" Katar GP
MotoGP

Mir: "Katar'da yaşadığımız sorunlar üzerine çalışmalıyız"

Suzuki sürücüleri, zorlu sıralama turlarına rağmen geliştikleri konusunda hemfikir Katar GP
MotoGP

Suzuki sürücüleri, zorlu sıralama turlarına rağmen geliştikleri konusunda hemfikir

Mir'in 2023 kararı için MotoGP testi "önemli olacak"
MotoGP

Mir'in 2023 kararı için MotoGP testi "önemli olacak"

Son Haberler

Marquez: "Şu anda podyum için mücadele etme zamanı değil"
MotoGP MotoGP

Marquez: "Şu anda podyum için mücadele etme zamanı değil"

Mir: "Suzuki, 2020'deki gibi 'yükseldiği' yarışlar yapıyor"
MotoGP MotoGP

Mir: "Suzuki, 2020'deki gibi 'yükseldiği' yarışlar yapıyor"

Espargaro, Aprilia'nın COTA'daki motosikletiyle ilgili "her şeyi unutmak" istiyor
MotoGP MotoGP

Espargaro, Aprilia'nın COTA'daki motosikletiyle ilgili "her şeyi unutmak" istiyor

MotoAmerica'da yeni bir başlangıç yapan Petrucci, yeniden rekabetçi olmak istiyor
MotoGP MotoGP

MotoAmerica'da yeni bir başlangıç yapan Petrucci, yeniden rekabetçi olmak istiyor

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.