Mir: "Suzuki, 2020'deki gibi 'yükseldiği' yarışlar yapıyor"

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İspanyol sürücünün geçtiğimiz yıl şampiyonluğunu koruma mücadelesi zor olmuştu. GSX-RR'daki gelişim eksikliği nedeniyle sıralamada üçüncü olmaktan daha iyisini yapamadı.

Mir henüz 2022'de podyum görememişken takım arkadaşı Alex Rins iki kez podyuma çıktı. Mir, şimdiye kadar her yarışı ilk altıda bitirdi ve şampiyonada, liderden sadece 15 puan geride dördüncü sırada.

Katar'da arka tarafın tutuşuyla mücadele eden Mir, Suzuki'nin o zamandan beri yükselişte olduğunu ve 2020'de şampiyonluğu kazandığı sezondaki gibi "yükseldiği" yarışlar yapmaya başladıklarını söyledi.

Mir, COTA'nın ardından, "Bence Avrupa'da, şu anda eksik olan şeyi bulacağız."

"Ajantin'de gerçekten iyi bir yarış çıkardık ve Mandalika'da da öyle."

"Katar'da bir şeyin eksik olduğunu gördük ama açıkçası o zamandan beri çok daha iyi hissetmeye başladım."

"2020'deki gibi yarışlar yapmaya başladık, yükselerek gidiyoruz ve motosikletin potansiyelinin %100'ünü vermeye çalışıyoruz."

"Böyle devam etmeliyiz. Bence bu yıl eğer odaklanırsak ve motosiklette eksik olan şeyi bulursak, yeniden sezonun sonunda iyi bir pozisyonda olmak için mücadele edebiliriz." dedi.

Alex Rins, Team Suzuki MotoGP, Joan Mir, Team Suzuki MotoGP Photo by: MotoGP

Mir, COTA yarışı hakkında şunları ekledi: "Hafta sonu içerisinde bir şey söylemedim çünkü olumsuz yorumlar yardımcı olmayacak."

"Fakat burası diğerlerine kıyasla farklı bir pist ve burada sürmekten keyif almıyorum."

"Ayrıca sürmekten keyif almadığınızda, her zaman bir şeyi kaçırıyorsunuz."

"Bu yüzden dördüncü sırada bitirmek harika bir şey."

"Bu, ileriye yönelik adımlar attığımızı gösteriyor."

"Arkadan geldik ve yarışın son kısmı güzeldi."

"Adım adım geçiş yaptım ve harika hissettim."

"Bu yüzden her şey ilerlediği için çok memnunum. Dördüncülük her zaman bitirmek istemediğiniz bir yer olur. Beşinci veya üçüncü olmak daha iyi. Yine de bu harika."