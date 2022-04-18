Gardner’ın MotoGP çıkışı kendisine "büyük bir tokat olmuş"

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Avustralyalı, geçtiğimiz yıl Ajo KTM'deki takım arkadaşı Raul Fernandez'i yenerek Moto2 şampiyonluğunu kazandı ve Avusturyalı üretici ile prömiyer sınıfa çıkma şansı elde etti.

Gardner, Fernandez'in yanında Tech3'e geldi ve iki sürücü de 2022'nin başından beri sıkıntılar yaşıyor.

Dört yarışın ardından bir tek Gardner puan elde etti ve sadece Fernandez sıralamada ilk 20'de yer almayı başardı.

Gardner, sezon öncesinde antrenman sırasında bileğini kırdı ve bu, ilk yarışlarını da etkiledi.

Amerika GP'de, liderden 42.442 saniye geride 20. olan Gardner, bu yıldan daha fazlasını beklediğini söyledi.

Gardner, "Dürüst olmak gerekirse, diğerlerinin geçmişte yaptıklarına bakılınca ve Moto2'yi ne kadar baskın bitirdiğimizi düşününce, biraz daha iyi olmasını bekliyordum."

"Bu yüzden daha fazlasını bekledim."

"İlk yarışlar gerçekten zor oldu ve umarım, Avrupa'ya dönmek biraz tutarlılık getirir. Kesinlikle büyük bir tokat oldu." dedi.

Bütün KTM sürücüleri, pistin alışılmamış düzeni RC16'ya uymadığı için COTA hafta sonunda sıkıntılar yaşadılar.

Remy Gardner, KTM Tech3, Raúl Fernández, KTM Tech3 Photo by: KTM Images

Dört KTM sürücüsünden 12. olarak puan almayı başaran tek sürücü Brad Binder oldu ve Gardner, Avusturyalı markanın COTA'da yanlış giden şeylerden ders çıkarmayı umduğunu söyledi.

Gardner, "KTM'nin elimizdeki paketi geliştirmek için buradan bir şeyler çıkarmasını umuyorum."

"Ellerinden gelenin en iyisini yapan dört sürücü var ve fabrika takımında iki harika sürücü var. Bunlardan biri puan alamadı ve her virajda %200'ümüzü vererek grubun en sonunda bitirdik. "

"Umarım iyi veriler elde etmişlerdir ve ilerlemek için bir yol bulabilirler."

"Kesinlikle KTM için görüğümüz en kolay bir pist değildi." dedi.