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Marquez: "Puan için kaza yapmaktansa, podyum için kaza yapmak daha iyi"

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Marquez: "Puan için kaza yapmaktansa, podyum için kaza yapmak daha iyi"
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Çeviren: Abdullah Çelik

Repsol Honda'nın çaylak sürücüsü Alex Marquez, Teruel GP'de yaptığı kazanın kendi hatası olduğunu kabul etti ve podyum için mücadele ederken kaza yapmanın, sadece puan için mücadele ederken yapılan kazadan daha iyi olduğunu söyledi.

Yarışa 10. sıradan başlayan Honda sürücüsü, 4. sıraya kadar yükseldi ancak 14. turda 2. virajda kaza yaptı.

Marquez, yarışta sert lastik takan tek sürücüydü ancak kazanın bundan kaynaklanmadığını, hata yaptığı için kaza olduğunu söyledi.

Marquez bu kazayla, çaylak sezonunda ilk defa bir yarışı tamamlayamamış oldu.

Marquez, Kazanın sebebi sert lastik değildi çünkü lastiğin sağ tarafı, orta lastikle tam olarak aynıydı. Lastiğin sadece sol tarafı sertti."

"Ancak ben bir hata yaptım. Özel bir nedeni yoktu."

"Biraz fazla hızlı olduğum için hata yaptım. Biraz fazla gaz vererek ön tarafı kapattım. Verilerde ne olduğuna bakmadım çünkü benim hatam olduğu açıktı."

 

"Ancak bunun bu sene yarışlardaki ilk gerçek hatam olduğu doğru. Bu yüzden puan için mücadele ederken hata yapmaktansa, podyum için mücadele ederken hata yapmak daha iyi."

"Bunu gelecek için bir deneyim olarak görmeliyiz. Art arda gerçekten iyi yarışlar geçirdiğimi düşünüyorum. 10. sıradan başlayıp yine podyum mücadelesi veriyordum."

"Bundan gurur duymalı, mutlu olmalı ve Valencia için motive olmalıyız. Düşünce yapımızı değiştirmemeli, bu şekilde devam etmeliyiz."

"Hedefimiz aynı, ilk 10'da olmak ve buradaki gibi çalışmaya devam etmek." dedi.

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Editör Lewis Duncan

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