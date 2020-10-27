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MotoGP / Son dakika

MotoGP, sürücülerin COVID-19 kısıtlamalarına uymamalarından rahatsız

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MotoGP, sürücülerin COVID-19 kısıtlamalarına uymamalarından rahatsız
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Uluslararası Yarış Takımları Birliği (ITRA), Aragon yarışları arasında birçok sürücünün evine gidip COVID-19 kısıtlamalarını ihlal etmesinden dolayı MotoGP padoğuna mutsuzluğunu belirten bir mektup gönderdi.

MotoGP, sezon başından bu yana COVID-19 nedeniyle sıkı sağlık tedbirleri altında yarışları düzenliyor. Bu kapsamda padoğa giren insan sayısı ciddi azaltıldı, düzenli testler yapıldı ve çalışanların birbirleriyle temasını minimuma indirmek için sosyal balon adı verilen bir sistem kuruldu.

Bu protokol içerisinde, aynı pistte gerçekleştirilen art arda yarışlarda çalışanların aradaki hafta boyunca "önemli iş sebebi" olmaksızın pist ve otelin yer aldığı balonun dışına çıkmaması gerektiği belirtiliyor.

Ancak Aragon'daki iki yarış arasında sürücülerin çoğu, bu balonların dışında çıktılar.

Aragon GP öncesinde Valentino Rossi,  Le Mans yarışından sonra İtalya'ya gitmesinin ardından virüs kapmıştı. Benzer şekilde evine giden Tony Arbolino, geri dönüşte uçakta pozitif vakayla temas yaşadığı için karantinaya girmek zorunda kaldı.

Moto3 sürücüsü Riccardo Rossi, virüs kapmasının ardından Aragon'daki ikinci yarışı kaçırdı. Sezon başından bu yana padokta birçok  pozitif vaka olayı yaşandı.

IRTA'dan yarışçılara gönderilen mektupta, IRTA'nın ve Dorna'nın bu durum nedeniyle yaşadığı memnuniyetsizlik dile getirildi.

"Test prosedürleri ve padok içerisinde aldığımız sosyal mesafe, maske takılması ve takım aktivitelerinin sınırlandırılması ve şirket balonlarının oluşturulması gibi önlemlerle, MotoGP padoğu muhtemelen padok dışındaki topluluğa göre daha az COVID-19 riski taşıyor."

"En büyük risk, evlerinde ya da seyahatlerde hastalığa sahip insanlarla temas kuran bireylerde."

 

Sürücülere gönderilen mektupta, pozitif çıkan sürücülerin tam olarak nereden virüsü kaptıkları belirlemenin imkansız olduğu ancak kanıtların, virüsün padok dışında kapıldığını işaret ettiği belirtildi.

IRTA, padok üyelerinin son üç yarışta sosyal balonlara uymaları konusunda sert açıklama yaptı ve son yarışlarda pit alanında güvenlik kurallarına uyma konusunda rahatlama olduğunun görüldüğü konusunda uyarıda bulundu.

"Bazı insanların padok ve pit alanında güvenlik önlemlerine uyma konusunda esnemeye başladığı fark edildi."

"Televizyonda ve sosyal medyada yayınlanan görüntülerde sürücülerin maske olmadan kutlama yaptıkları görüldü."

"Yarışların devam etmesine izin verilmesini istiyorsak, dış dünyaya yarışmak için izin aldığımız şartlara uyduğumuzu göstermek zorundayız."

"Lütfen sezonun tamamlanmasına zarar vermeyin." 

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Editör Lewis Duncan

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