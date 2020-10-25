Dorna: "İspanya'nın acil durum bildirisi, Valencia MotoGP ayağını etkilemiyor"

Bu haftanın başında İspanya, pandeminin başından beri toplam 1 milyonun üzerinde COVID-19 vakası bildiriminde bulundu ve ülkenin Pazar günü acil durum bildiriminde bulunması bekleniyor. Böylece belirli bölgelerde sokağa çıkış saatleri kısıtlanacak.

MotoGP’nin Teruel Grand Prix hafta sonu, Aragon’un çevresindeki bir çok şehrin giriş çıkışlarının kapanmasına rağmen plan dahilinde gerçekleşti. Seri, Ricardo Tormo pistindeki Avrupa ve Valencia Grand Prix’leri için İspanya’da kalacak. Sonraki ay ise 3 hafta arka arkaya yarışın sonuncusu ve sezon finali için 22 Kasım'da Portekiz’e geçecek.

Bu hafta sonu son 3 ayakta bir değişiklik uygulanması konuşulmaya başlandı, çünkü Valencia’da bugün itibariyle gece 12.00 ve sabah 06.00 saatleri arasında her gün sokağa çıkma yasağı olması bekleniyor.

Fakat Ezpelata bu yasağın iki Ricardo Tormo hafta sonunu etkilemesini beklemiyor.

Ezpelata: “Şu anda hiç bir şey değişmiş değil, İspanya’da bir acil durum bildirisinde bulunulması prensipte bizi etkilemiyor.”

“Yarış sırasında çalışıyoruz, ve gece 10.00’dan sabaha kadar hareketlerimizde bir kısıtlanma olması bizi etkilemez. Mevcut durumda devam edebiliriz.”

“Herhangi bir durumda bulunduğumuz her yerin otoritesiyle yakın temas içindeyiz ve şu anda bize bu konuda herhangi bir bilgilendirmede bulunulmadı.”

Kısıtlamalar sebebiyle Valencia Grand Prix’sine seyircilerin katılması planı iptal oldu.

Bu sezon Misano’daki 2 yarış ve Fransa GP’si haricinde tüm yarışlar seyircisiz gerçekleştirildi.

MotoGP padokta kendi COVID protokollerini uyguluyor; bunların arasında kısıtlı takım üyesi sayısı, hareket kısıtlaması ve düzenli test protokolleri bulunuyor.

Padokta bir çok COVID-19 vakası bildirildi fakat en göze çarpanları Valentino Rossi, Moto2 sürücüsü Jorge Martin ve padok dışında bildirilen bir Yamaha mühendisi oldu.

Ezpelata MotoGP’nin COVID-19 protokollerinin etkisine güvendiğini belirterek ekledi: “Durum başta söylediğimiz gibi, vakaları kontrol altına alıyoruz. Avusturya’da birkaç tane vardı ve gittiğimiz yerlerde de hep 1-2 tane evindeyken dönüş öncesinde problem yaşayanlar oldu.”

“Fakat en önemli şey, uyguladığımız testler sayesinde her şeyi kontrol altında tutabilmemiz ve durumun ciddiyetini bilebilmemiz.”

“Şu anda prensipte ilerisi için herhangi bir sorun görmüyoruz ama tekrar ediyorum, her bölgede yerel otoritelerle iletişim halindeyiz.”

“Kalan yerler Valencia ile Portimao ve henüz şu anda herhangi bir sorgulamada bulunmadılar.”