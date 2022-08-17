Marquez, Honda anlaşmasının sonuna kadar ‘profesyonel olmaya’ devam edecek

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2014 Moto3 ve 2019 Moto2 şampiyonu Marquez, yaz arası öncesinde Haziran ayında yaptığı açıklamada gelecek sezon Gresini Ducati’ye katılacağını doğrulamıştı.

Ağustos ayının başlarındaki Britanya Grand Prix’si öncesinde Autosport’a özel olarak konuşan Marquez, Honda ile devam etmek için motivasyonunu kaybettiğini ve Honda’nın sürücü kadrosunu değiştirme isteğinin, 2023’te başka bir takımda yarışmaya karar vermesine sebep olduğunu söyledi.

Ayrılışının yaklaşmasına rağmen Marquez, 2023 motosikletini geliştirmek için ihtiyaç duyulan tüm verileri Honda’ya sağlamaya devam edeceğini söyledi.

Marquez, “İyi olan şey, Honda’nın motosiklette bir sorun olduğunu, bunu aşmaları gerektiğini ve iyi şekilde gelişmeleri gerektiğini daha önce söylemiş olması. Ancak sonrasında tüm sürücüleri değiştirmeye karar verdiler.”

“Ben, işler yolunda gitmediğinde yapılacak en iyi şeyin her şeyi değiştirmek olduğunu düşünen biriyim. Zihniyetimde bu var. Belki Honda’nın zihniyeti de budur, ancak yapacak çok işleri var.”

“Ben profesyonel bir sürücüyüm ve 31 Aralık’a kadar sözleşmem var. Belki son yarışa kadardır, tam olarak hatırlamıyorum.”

“O vakte kadar profesyonel olacağım ve Honda’ya yardımcı olacağım. Çünkü bana, MotoGP’ye geçme fırsatı verdiler.”

“Yapacak çok işleri olduğunu biliyorlar ve çalışmak için, son dört-beş senede çok iyi adımlar atan Avrupalı üreticilerin seviyesinde olmak için birçok şeyi değiştirmeleri gerekiyor.” dedi.

Alex Marquez, Team LCR Honda Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Marquez’in Honda’da yaşadığı sıkıntılar, 2020’de fabrika Honda’da çaylak sezonunda elde ettiği iki podyum düşünüldüğünde sürpriz oldu.

İspanyol sürücü, 2021 motosikletiyle atılan adımın, umduğu ilerleme olmadığını kabul etti ve tecrübesizliği göz önüne alındığında, yorumlarının dikkate alınmamış olabileceğini de söyledi.

“2020’de sezonu gerçekten iyi tamamladım ve takımda, her şeyde mutluydum.”

“Ancak yaklaşım konusunda bir yol izliyorlar. Belki de bir çaylağın yorumlarının tamamen kabul edilmemesi normaldir. Ancak onlara verdiğim geri dönüşlerin doğru olduğunu düşünüyorum.”

“Farklı bir yolu veya farklı bir fikri takip ettiler ve 2021 motosikleti, beklediğimiz gelişim değildi ve sürüş tarzıma göre farklıydı.”

“O noktada zorlanmaya başladım ve 2021’de başlarda çok zorlandığımızı gördük.”

“Sonrasında, 2021’in ortalarında birçok şeyi değiştirmeye başladık. Ancak bir uydu takımında olduğumuz için bu gelişimler pek hızlı olmuyordu.”

“Bu yüzden tüm bu gelişimleri gerçekleştirmek bizim için hiç kolay değildi.”

“Fabrika takımlarının Avusturya’dan sonra iyi bir adım atmaları bu yüzden normaldi ve biz, elimizdeki şeylerle daha sınırlıydık.”