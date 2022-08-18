Denning: "Toprak, 2024'te MotoGP'ye geçiş için daha fazla fırsat bulabilir"
Yamaha'nın Dünya Superbike Şampiyonası takım patronu Paul Denning, gelecek yıl MotoGP'ye geçiş yapma fırsatını kaçıran Toprak Razgatlıoğlu'nun 2024'te daha fazla fırsat yakalayabileceğini düşünüyor.
Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, geçen yılki WSBK şampiyonluğunun ardından Yamaha'nın MotoGP koltuğu için adı geçen isimlerden birisiydi ve bu kapsamda kendisine Yamaha M1 ile bazı test yapma fırsatı verildi.
RNF Racing'in Yamaha uydu takımı olmayı bırakıp, Aprilia'nın müşteri takımı olması, temsilcimizin MotoGP'ye geçişinin önünü en azından 2023 için kapatmış oldu. Ancak mevcut formu nedeniyle adı yine MotoGP ile anılmaya devam ediyor.
Toprak'ın 2023 sonuna kadar Yamaha WSBK takımı ile anlaşması bulunuyor ancak sonrasında boşa çıkacak ve istediği üreticiye veya seriye geçmekte özgür olacak.
Denning, Motorsport.com'a verdiği demeçte, "2024'ten itibaren ne gibi fırsatlara sahip olabileceğini bilemem fakat kendi bakış açısına göre WSBK'da bir yıl daha geçirmek, onun için olabilecek en kötü şey değil."
"2023'ün sonunda serbest kalacak ve o zaman istediğini yapabilir. Belki MotoGP'den başka bir üretici kapısını çalar."
“Umarım gelecek yıl M1'de kendini göstermek için daha fazla fırsata sahip olacak ve belki Yamaha onu 2024 fabrika takımı için düşünecek. Bunun onun için daha iyi olduğunu düşünüyorum çünkü daha fazla seçeneği olacak."
“O bizim ve [Dünya Superbike] şampiyonası için büyük bir isim ancak yine de 2023'ün sonunda daha fazla fırsat ve seçeneğe sahip olabilir.”
"Fakat bunun fabrika takımıyla olması gerekiyor çünkü uydu takımına gitmek yerine burada kalmayı tercih ediyorlar ve bunu söylerken blöf yapmıyorlar." dedi.
Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK
Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
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