Gibernau: “Jerez 2005’teki Rossi teması, MotoGP için kötü bir örnek oluşturdu”

Dokuz kez MotoGP yarış galibi Gibernau, 2000’lerin ortalarında Rossi ile büyük bir rekabete girmişti. Aralarında geçen en ünlü olay ise, Rossi’nin son turun son virajında Gibernau’yu pistin dışına yolladığı geçiş hamlesiydi.

Yarışların olmadığı bu dönemde BT Sport’a konuşan Gibernau, 2005 Jerez yarışından bu yana yarışma şeklinin yanlış anlaşıldığını ve bunun, daha agresif olmak için bir örnek oluşturduğunu söyledi.

2009’da MotoGP’den emekli olduktan sonra geçen sene MotoE ile yarışlara geri dönen Gibernau, “Bu viraj hakkında kaç kez konuştuk bilmiyorum, ancak zamanla bazı şeylerin değiştiğini anlıyorum.”

“Birçok kişi o geçiş hamlesini gördü ve o an, bunun birçok kez daha yaşanmasına kapıyı açtı.”

“Yarış sonunda ikimiz de, şampiyona için en iyisi olduğunu düşündüğümüz şeyi yaptık.”

“Ancak o zamandan beri yarış mantığı MotoGP’de değişti, ki bunu doğru bulmuyorum.” dedi.

O kaza bugün yaşansaydı, yarış hakemlerinin farklı bir tepki gösterip göstermeyeceği sorulduğunda ise Gibernau, “Doğrusunu söylemek gerekirse hayır. Zannetmiyorum.”

“Bu konuda farklı düşüncelerim var ve haklı veya haksız olmak zorunda değilim.”

“Herkesin kendi düşünceleri var. Jerez’de iki sürücünün zorlu son virajda temas yaşayarak hayatlarını riske attığı bu yarışı tekrar izledim ve bunu, gelecekte yarışçı olmak isteyen oğlumla izledim. Ve herkes, diğerine temas eden sürücüye ödül veriyordu ve bunun olmasını istemezdim.”

“Kimsenin zarar görmesini istemiyorum. Önceliklerimden biri bu ve spor ile yarışları bu şekilde görüyorum.”

“MotoGP zaten çok tehlikeli ve bu tür durumları önlemek için uzmanlıklarımızı bir araya getirmeliyiz.”

“Bunu yapmak zor mu? Evet. İmkansız mı? Hayır, zannetmiyorum.”

“Şampiyonadan kim sorumluysa ve kuralları kim koyuyorsa, bu onların sorumluluğunda. Dediğim gibi, bir kazadan daha fazlasını riske ediyoruz.” ifadelerini kullandı.