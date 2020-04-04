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MotoGP, 2020 yılında yarış yapmama ihtimalini değerlendiriyor!

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MotoGP, 2020 yılında yarış yapmama ihtimalini değerlendiriyor!
Ekleyen:
, Featured writer
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
4 Nis 2020 11:27

Dorna CEO'su Carmelo Ezpeleta, 2020 MotoGP sezonunun koronavirüs nedeniyle gerçekleşmeyebileceğini kabul etti.

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle MotoGP, ilk altı yarışı iptal etmek ya da ertelemek zorunda kaldı.

Önce Katar GP iptal edildi. Ardından Tayland, Austin ve Arjantin yarışları ertelendi. Son olarak da İspanya ve Fransa GP'lerinin ileri bir tarihe ertelendiği duruldu.

Sezonun şimdi İtalya'da başlaması planlanıyor ancak İtalya'daki mevcut koronavirüs durumu nedeniyle yarışın yapılması neredeyse imkansız. Aynı şey Katalonya yarışı için de geçerli. Bu, planlanan 22 yarıştan sekizinin normal tarihinde yapılamayacağı anlamına geliyor.

Sezonun sonraki yarışı 21 Haziran'da Almanya'da yapılacak. Eğer virüs, etkisini azaltmaya başlarsa, şampiyonanın başlayacağı yeni tarih bu olabilir. Bununla birlikte şu anda hiç kimse belli bir tarih vermek istemiyor ve hatta sezonun iptal edilme ihtimali bile var.

Konu hakkında konuşan MotoGP organizatörü Dorna'nın CEO'su Carmelo Ezpeleta, “En kötü durumda bunu yapmayı düşünüyoruz. Bu olabilecek en kötü şey ama bunu hesaba katmalıyız."

"Ama zamanımız var."

"Açıkçası, yarışı yapmayabiliriz ama umarım yaparız. Bunu yarışlar için değil, insanlık için umut ediyorum." dedi.

Koşullar düzelmeye başlarsa, o zaman planlanan yarışları ileri bir tarihte gerçekleştirebilirler.

Ezpeleta, böyle bir durumda yarışları farklı şartlarda gerçekleştirmeye açık olduklarını söyledi.

“Her türlü alternatifi düşünüyoruz. Yarışları seyircisiz şekilde yapmak daha iyi. Ancak kamu desteği olmayan bir pistin, kamu desteği olan bir pistle olan ekonomik koşulları kesinlikle aynı değil."

"Le Mans iptal edildiğinde göre, şimdi Mugello ve Katalonya'daki duruma bakacağız. Hiçbir şeyi aniden ertelemeyeceğiz, Jerez'e yaptığımız gibi yarış yarış düşüneceğiz."

"Eğer bir gün yarışı yapabileceğimiz bir ortamda varsa, hangi şartlarda yapabileceğimizi göreceğiz." 

Kurallara göre koşulan sezonun şampiyona olabilmesi için takvimdeki yarış sayısının minimum 13 olması gerekiyor. Ancak şu anda istisnai koşullar var ve bu, rakamın daha aşağı düşebileceği anlamına geliyor.

Ezpeleta, “Yönetmelikler, normal koşullarda en az 13 yarış olması gerektiğini söylüyor. Ancak durum böyle değil. FIM ile anlaşarak elimizden geleni yapmaya çalışacağız."

"Ayrıca, 10 yarışlık bir şampiyona sahip olabilirsek gerçekten mutlu olurum. Elbette daha fazlasını yapmaya çalışıyoruz, ancak bu şartlarda 10 tane yapabiliyorsak bu, insanlığın iyi olduğu anlamına gelir, ki bu en önemli şey. Yarışlar artık arka plana düşüyor." dedi.

Dorna, gelir eksikliği nedeniyle bu hafta bir dizi finansal tedbir aldığını duyurdu.

“Şimdi endişemiz, takımları hayatta tutmak. Takımların ekonomik sağlıklarından endişe duyuyoruz ve önümüzdeki üç ay boyunca hayatta kalmak için yardımda bulunuyor."

"Yarış yoksa, sponsorlardan para alamazlar, ancak ödeme yapmaları gerekiyor. Bu yüzden hayatta kalmalarına yardımcı olmak için bir dizi yardımda bulunuyoruz."

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Editör Carlos Guil Iglesias

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14 May - 17 May
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