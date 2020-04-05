Ducati, 10 yarışlık bir şampiyona olabileceğinden emin değil

2020 MotoGP sezonunun ilk altı yarışı ya ertelendi ya da iptal edildi. Ayrıca Mugello ve Barcelona'daki yarışların da sezonun ileri bir tarihine ertelenmesi planlanıyor.

İspanyol basını ile yaptığı bir röportajda Dorna Sports CEO'su Carmelo Ezpeleta, MotoGP'nin yılın ilerleyen bölümlerinde 10 yarışlık bir şampiyonaya sahip olabilmesi halinde "mutlu olacağını" söylemişti.

Ancak Ducati patronu Ciabatti, böyle bir senaryonun "iyimser" olduğunu ve beş ülke bulup, burada birden fazla yarışa ev sahipliği yapmanın daha iyi bir hamle olacağını söyledi.

Ciabatti, Motorsport.com'a verdiği demeçte, “MotoGP'nin hemen hemen normal şartlar altında çalışmasına izin verebilecek 10 ülke bulmanın kolay olmayacağına inanıyoruz."

“Olası bir çözüm, örneğin beş tane yer bulmaya çalışmak ve 10 gün çerisinde iki Grand Prix gerçekleştirmek olabilir."

“Örneğin, bir pist adı vermek gerekiyorsa, Sepang'a gitme vakti geldiyse, belki 10 gün boyunca orada kalabilir ve iki hafta üst üste çalışabiliriz."

“Mevcut senaryoya bakarsak, bu acil durumun üstesinden gelmeye çalışabilmek adına durumu gerçekçi şekilde analiz etmek en iyisi. Bundan daha iyi anlar gelecek." dedi.

Dorna ve yönetim organı FIM, daha önce aynı hafta sonunda iki yarış yapma fikrinden bahsetti.

Ciabatti, bu öneriyi navlun maliyetini de azaltacağı için "mantıklı" bir fikir olarak görüyor.

Bunun birlikte Ducati patronu, bu yıl dünya şampiyonasının gerçekleşmeme ihtimalini kabul ediyor.

“Bir ekip ve bir şirket olarak ne olacağını mümkün olduğunca tahmin etmeye çalışmalıyız."

“Açıkçası istediğimiz şey olmasa da, dünya şampiyonasının yapılmama ihtimalini göz önünde bulundurmamak bizim açımızdan sorumlu bir tutum olmaz."