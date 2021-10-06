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Geçici 2022 takvimi kesinleşen MotoGP, şimdiye kadarki en uzun sezona hazırlanıyor

Ekleyen:
Çeviren:
Efe Kahya
, Editör

Seri tarihinin en uzun sezonu olması planlanan MotoGP 2022 takviminde 21 yarış yapılacağı planlandı.

Geçici 2022 takvimi kesinleşen MotoGP, şimdiye kadarki en uzun sezona hazırlanıyor

COVID-19 pandemisi MotoGP'yi, 2020 ve 2021 takvimlerinde radikal değişiklikler yapmaya itti. 2021 sezonunda 20 yarış yapılması planlanırken takvim, çoğu Avrupa'da yapılan 18 yarışa ev sahipliği yapacak.

Ancak MotoGP yönetimi, 2022 sezonu için normal takvimi hazırladı ve hazırlanan bu takvimde, yeni eklenen iki yarış ile beraber, 21 yarış bulunuyor.

Sezonun 6 Mart tarihinde, her zamanki yeri olan Katar'da başlaması planlanırken, takvime yeniden eklenen Endonezya Grand Prix'si ise sezonun ikinci yarışı olarak 20 Mart'ta koşulacak.

MotoGP en son Endonezya'da 1997 yılında Sentul pistinde yarışmıştı ve Lombok adasında bulunan Mandalika sokak pisti, modern MotoGP döneminin ilk 'sokak' yarışına ev sahipliği yapacak. Pist, yarışların dışında normal araç trafiğinde kullanılan yolları kullanacak.

Arjantin GP'si, COVID'in etkilediği iki senelik dönemin ardından takvime geri dönüş yaptı ve 3 Nisan'da MotoGP'ye ev sahipliği yapacak. Arjantin'den hemen sonraki haftada ise Austin'de yapılacak Amerika GP'sinde mücadele edilecek.

MotoGP, 24 Nisan'da Algarve'da yapılacak olan Portekiz Grand Prix'si ile beraber Avrupa'ya gelecek ve ardından Mayıs ile Haziran ayları boyunca Jerez, Le Mans, Mugello, Barcelona, Sachsenring ve Assen'de mücadele edilecek.

Yarış startı

Yarış startı

Fotoğraf: Dorna

2019'dan beri gerek inşa gecikmeleri, gerek COVID pandemisi nedeniyle ertelenen KymiRing'deki Finlandiya GP'si, yeniden MotoGP takvimine girerek 10 Temmuz'da motosiklet yarışlarının premier sınıfına ev sahipliği yapacak.

Silverstone'da yapılacak olan Britanya GP'si, 7 Ağustos'ta yapılacak ve sezonun ikinci yarısının ilk yarışı olacak. Avusturya GP'si ise 21 Ağustos tarihinde Red Bull Ring'de yapılacak.

MotoGP gridi, Eylül ayında Misano ve Aragon'da yeniden mücadele edecek ve ardından 25 Eylül'de, 2019'dan beri ilk kez yapılan Japonya GP'sine Motegi pisti ev sahipliği yapacak. Motegi'deki yarışın bir hafta sonrasında, 2 Ekim'de Tayland GP'si koşulacak.

Geleneksel Pasifik üçlü hafta sonu yarışı planı, Tayland'ın ardından Avustralya GP'sinin bir hafta arayla 16 Ekim'de yapılacak olması ile beraber bu sene rafa kalkacak. Malezya GP'si ise 23 Ekim'de yapılacak.

Sezonun son yarışı ise 6 Kasım'da Valencia'da yapılacak.

MotoGP yönetimi geçtiğimiz hafta 2022 sezon öncesi testleri hakkında yaptığı açıklamada, sezon öncesi testlerin 5-13 Şubat tarihlerinde başlayacağını ve Malezya ile Endonezya'da iki tane beş günlük test yapılacağını açıklamıştı.

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