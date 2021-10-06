Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

part of
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Bagnaia, şampiyonluk şansını ayakta tutmak için tehlikeli hareketler yapmayacak
MotoGP Haberler

Jorge Martin, COTA'daki anlamsız cezayı eleştirdi

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
German Garcia Casanovs
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Pramac Ducati sürücüsü Jorge Martin, Amerika'da COTA'daki yarışta aldığı cezanın anlamsız olduğunu söyleyerek MotoGP yarış yönetimini eleştirdi.

Jorge Martin, COTA'daki anlamsız cezayı eleştirdi

Martin, yarışın son bölümünde fabrika Ducati sürücüsü Francesco Bagnaia ile podyumun son basamağı için mücadele ederken, 3. ve 4. virajları kestiği için uzun tur cezası aldı.

Bu cezanın ardından Martin, klasmanda Suzuki sürücüsü Alex Rins'in gerisinde 5. sıraya düştü. Ancak Bagnaia, Martin cezayı çekene kadar zaten fark açmıştı.

Martin, pist dışına çıktığı bölümde motosikletin önünü kaybettiği için pist dışına çıkmaktan başka çaresinin olmadığını söyledi.

Bu tür durumlarda sürücülerin avantaj kazanmadığını göstermek için bir saniye yavaş bir tur atması gerekiyor. Aksi takdirde uzun tur cezası veriliyor. Martin, o turda zaten 0.8 sn kaybettiğini söyledi.

Martin, "Podyuma çok yakındık ve tabii ki bunu başarabilirdik. Her şey kontrol altındaydı."

"Ancak bir an bir korku yaşadığım için şikanı kesmek zorunda kaldım. Yarışın sonunda lastiklerde çok sayıda delik vardı. Ayrıca çok fazla titreşim yaşadım ve fiziksel durumuma eklenen tüm bu etkenler, pozisyonu Pecco'ya kaptırmama katkıda bulundu." 

Jorge Martin, Pramac Racing

Jorge Martin, Pramac Racing

Fotoğraf: Dorna

"Bir virajda bir korku yaşayıp o virajı düz geçiyorsanız, orada zaten zaman kaybettiğiniz için bunun üzerine ceza vermenin bir anlamı yok."

"Sorun şu ki o virajı kestiğimde, zaten ilk sektördeydim. Daha fazla yavaşlayamazdım."

"Orada en iyi turlarıma göre 0.8 sn kaybettim ve normalde 1 sn kaybetmeniz gerekiyor. Sadece 0.2 sn için uzun tur cezası aldım."

"Bu yaptırım adil değil ancak daha da önemlisi, ben o virajı kasıtlı olarak kesmedim."

"Bir an yaşadım ve başka bir seçeneğim yoktu. Bu yüzden bunun adil olmadığını düşünüyorum. Ancak Yarış Yönetimi son dönemde pek iyi davranmıyor ve bu konuda hiçbir şey yapamıyoruz." dedi.

Bu sene birçok olayda sürücüler verdikleri cezalar nedeniyle Yarış Yönetimi'ni eleştirdiler ve onların yaşanan olaylara dair daha insaflı yaklaşmaları gerektiğini söylediler.

paylaşım
yorumlar
Bagnaia, şampiyonluk şansını ayakta tutmak için tehlikeli hareketler yapmayacak

Önceki haber

Bagnaia, şampiyonluk şansını ayakta tutmak için tehlikeli hareketler yapmayacak
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Red Bull, Türkiye'de özel renk tasarımıyla yarışacak!

7 s
2
Formula 1

S Sport, 2021 Türkiye GP'yi şifresiz yayınlayacak!

1 g
3
Formula 1

Piastri, Zhou'yu 2022'deki son F1 koltuğundan edebilir

45 dk
4
Formula 1

2021 Türkiye GP bilet fiyatları açıklandı!

2 ay
5
Formula 1

Domenicali: "Ferrari dönemimde Hamilton'ı değerlendirdik ama o doğru kararı verdi"

5 s
Son Haberler
Jorge Martin, COTA'daki anlamsız cezayı eleştirdi
MOTOGP

Jorge Martin, COTA'daki anlamsız cezayı eleştirdi

0dk
Bagnaia, şampiyonluk şansını ayakta tutmak için tehlikeli hareketler yapmayacak
MOTOGP

Bagnaia, şampiyonluk şansını ayakta tutmak için tehlikeli hareketler yapmayacak

2 s
Rossi, COTA yarışında fiziksel olarak çok zorlanmış
MOTOGP

Rossi, COTA yarışında fiziksel olarak çok zorlanmış

22 s
Rins: “COTA’da hayatta kalmaya çalışıyordum”
MOTOGP

Rins: “COTA’da hayatta kalmaya çalışıyordum”

5 Eki 2021
Espargaro, COTA'daki kazalı hafta sonu için açıklama istiyor
MOTOGP

Espargaro, COTA'daki kazalı hafta sonu için açıklama istiyor

5 Eki 2021
Son Videolar
MotoGP: Marquez 2021 sezonundaki ikinci zaferini elde etti 08:43
MotoGP
5 Eki 2021

MotoGP: Marquez 2021 sezonundaki ikinci zaferini elde etti

MotoGP: Marquez domine etti, Quartararo puan farkını açtı 00:42
MotoGP
4 Eki 2021

MotoGP: Marquez domine etti, Quartararo puan farkını açtı

MotoGP Start Gridi: Amerika GP 00:41
MotoGP
2 Eki 2021

MotoGP Start Gridi: Amerika GP

Rossi: 00:45
MotoGP
2 Eki 2021

Rossi: "Alt kategoriler oldukça korkutucu"

Vinales, MotoGP Austin ayağını kaçıracak 00:42
MotoGP
2 Eki 2021

Vinales, MotoGP Austin ayağını kaçıracak

Daha fazlası
Lewis Duncan
Bagnaia, şampiyonluk şansını ayakta tutmak için tehlikeli hareketler yapmayacak Americas GP
MotoGP

Bagnaia, şampiyonluk şansını ayakta tutmak için tehlikeli hareketler yapmayacak

Rossi, COTA yarışında fiziksel olarak çok zorlanmış Americas GP
MotoGP

Rossi, COTA yarışında fiziksel olarak çok zorlanmış

Rins: “COTA’da hayatta kalmaya çalışıyordum” Americas GP
MotoGP

Rins: “COTA’da hayatta kalmaya çalışıyordum”

Çok Okunanlar Bugün

Red Bull, Türkiye'de özel renk tasarımıyla yarışacak!
Formula 1 Formula 1

Red Bull, Türkiye'de özel renk tasarımıyla yarışacak!

S Sport, 2021 Türkiye GP'yi şifresiz yayınlayacak!
Formula 1 Formula 1

S Sport, 2021 Türkiye GP'yi şifresiz yayınlayacak!

Piastri, Zhou'yu 2022'deki son F1 koltuğundan edebilir
Formula 1 Formula 1

Piastri, Zhou'yu 2022'deki son F1 koltuğundan edebilir

2021 Türkiye GP bilet fiyatları açıklandı!
Formula 1 Formula 1

2021 Türkiye GP bilet fiyatları açıklandı!

Domenicali: "Ferrari dönemimde Hamilton'ı değerlendirdik ama o doğru kararı verdi"
Formula 1 Formula 1

Domenicali: "Ferrari dönemimde Hamilton'ı değerlendirdik ama o doğru kararı verdi"

Rea'in eleştirilerine katılmayan Toprak: "Belki korkmuştur!"
World Superbike World Superbike

Rea'in eleştirilerine katılmayan Toprak: "Belki korkmuştur!"

Williams, F1'deki kibri içerisinde nasıl kaybolmuyor?
Formula 1 Formula 1

Williams, F1'deki kibri içerisinde nasıl kaybolmuyor?

Türkiye Grand Prix'si hafta sonu programı açıklandı
Formula 1 Formula 1

Türkiye Grand Prix'si hafta sonu programı açıklandı

Son Haberler

Jorge Martin, COTA'daki anlamsız cezayı eleştirdi
MotoGP MotoGP

Jorge Martin, COTA'daki anlamsız cezayı eleştirdi

Bagnaia, şampiyonluk şansını ayakta tutmak için tehlikeli hareketler yapmayacak
MotoGP MotoGP

Bagnaia, şampiyonluk şansını ayakta tutmak için tehlikeli hareketler yapmayacak

Rossi, COTA yarışında fiziksel olarak çok zorlanmış
MotoGP MotoGP

Rossi, COTA yarışında fiziksel olarak çok zorlanmış

Rins: “COTA’da hayatta kalmaya çalışıyordum”
MotoGP MotoGP

Rins: “COTA’da hayatta kalmaya çalışıyordum”

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.