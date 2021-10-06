Jorge Martin, COTA'daki anlamsız cezayı eleştirdi

Martin, yarışın son bölümünde fabrika Ducati sürücüsü Francesco Bagnaia ile podyumun son basamağı için mücadele ederken, 3. ve 4. virajları kestiği için uzun tur cezası aldı.

Bu cezanın ardından Martin, klasmanda Suzuki sürücüsü Alex Rins'in gerisinde 5. sıraya düştü. Ancak Bagnaia, Martin cezayı çekene kadar zaten fark açmıştı.

Martin, pist dışına çıktığı bölümde motosikletin önünü kaybettiği için pist dışına çıkmaktan başka çaresinin olmadığını söyledi.

Bu tür durumlarda sürücülerin avantaj kazanmadığını göstermek için bir saniye yavaş bir tur atması gerekiyor. Aksi takdirde uzun tur cezası veriliyor. Martin, o turda zaten 0.8 sn kaybettiğini söyledi.

Martin, "Podyuma çok yakındık ve tabii ki bunu başarabilirdik. Her şey kontrol altındaydı."

"Ancak bir an bir korku yaşadığım için şikanı kesmek zorunda kaldım. Yarışın sonunda lastiklerde çok sayıda delik vardı. Ayrıca çok fazla titreşim yaşadım ve fiziksel durumuma eklenen tüm bu etkenler, pozisyonu Pecco'ya kaptırmama katkıda bulundu."

Jorge Martin, Pramac Racing Fotoğraf: Dorna

"Bir virajda bir korku yaşayıp o virajı düz geçiyorsanız, orada zaten zaman kaybettiğiniz için bunun üzerine ceza vermenin bir anlamı yok."

"Sorun şu ki o virajı kestiğimde, zaten ilk sektördeydim. Daha fazla yavaşlayamazdım."

"Orada en iyi turlarıma göre 0.8 sn kaybettim ve normalde 1 sn kaybetmeniz gerekiyor. Sadece 0.2 sn için uzun tur cezası aldım."

"Bu yaptırım adil değil ancak daha da önemlisi, ben o virajı kasıtlı olarak kesmedim."

"Bir an yaşadım ve başka bir seçeneğim yoktu. Bu yüzden bunun adil olmadığını düşünüyorum. Ancak Yarış Yönetimi son dönemde pek iyi davranmıyor ve bu konuda hiçbir şey yapamıyoruz." dedi.

Bu sene birçok olayda sürücüler verdikleri cezalar nedeniyle Yarış Yönetimi'ni eleştirdiler ve onların yaşanan olaylara dair daha insaflı yaklaşmaları gerektiğini söylediler.