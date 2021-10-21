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Yamaha, isim değiştiren RNF takımı ile 2022 MotoGP anlaşmasına vardı

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Çeviren:
Efe Kahya
, Editör

Yamaha, 2022'den itibaren, isim değişikliğine giden RNF Racing'in resmi uydu takımı olacağını açıkladı - yapılan anlaşmada, 2023 ve 2024 için devam etme opsiyonu bulunuyor.

Yamaha, isim değiştiren RNF takımı ile 2022 MotoGP anlaşmasına vardı

Geçtiğimiz ay MotoGP dünya şampiyonasının üç sınıfından da çekileceğini açıklayan Petronas Sepang Racing'in yerine, RNF Racing seriye giriş yapacak.

Şu anki takım patronu Razlan Razali görevine devam ederken, ikili arasında anlaşmazlık çıktığına dair dedikodular ortaya çıkmış olsa da, şu anki SRT takım yöneticisi Johan Stigefelt'in de görevine devam edeceği düşünülüyor.

San Marino Grand Prix hafta sonu sırasında RNF Racing takımı, 2022 sezonu hakkında çok az detaylı bir açıklama yapmış olsa da, Yamaha ile bir anlaşmaya vardıklarını açıkladılar.

SRT ile MotoGP'ye geri dönen Andrea Dovizioso, 2022'de fabrika destekli motosiklet ile yarışacağı için direkt olarak Yamaha ile bir anlaşma imzaladı ancak RNF'nin açıklamasında bu detay yer almadı.

2019'da SRT ile başlayan partnerlik hakkında açıklamalarda bulunan Yamaha patronu Lin Jarvis, "Yenilenen adıyla RNF MotoGP Takımı ile olan partnerliğimizi geliştirmekten dolayı çok mutluyuz."

"2019'un başında Razlan Razali, Sepang Racing Team ile MotoGP'deki yolculuğuna başladığında hiç kimse, premier sınıfı çalkalayacaklarını onlardan beklemiyordu."

Razlan Razali ve Lin Jarvis

Razlan Razali ve Lin Jarvis

"Etkileyici 2019 sezonunun ardından 2020'deki inanılmaz performansı, yakında RNF MotoGP Takımı ismini alacak olan bu takımın profesyonelliğini ve kalitesini ortaya koyuyor."

"Bu takımın DNA'sının çekirdeği takımda kalacak, bu nedenle resmi uydu takımımız olarak onlarla devam edeceğiz."

"Buna ek olarak Yamaha, her zaman MotoGP gridinde toplam dört motosiklet ile yarışmak istediği konusunda net oldu: fabrika takımında iki, uydu takımında iki motosiklet ile."

"Yeni kurulan RNF Racing Ltd. şirketini desteklemek için, onların hedeflerine ulaşması ve MotoGP'de Yamaha dünyasına girecek olan geleceğin yeteneklerine yardım etmek için elimizden geleni yapacağız." dedi.

RNF'nin 2022'de Dovizioso'nun yanında Darryn Binder yarışacak. 

Moto3'ten direkt olarak premier sınıfa geçecek olan Binder, 2015'te bunu yapan Jack Miller'dan beri, Moto3'ten direkt olarak MotoGP'ye geçen ilk isim olacak.

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