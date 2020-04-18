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Elias: “Rossi, 2006 Estoril yüzünden hâlâ beni affetmedi”

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Elias: “Rossi, 2006 Estoril yüzünden hâlâ beni affetmedi”
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Germán Garcia Casanova
Çeviren: Cem Özel, Editör
18 Nis 2020 14:21

Toni Elias, belki de Valentino Rossi’nin şampiyonluğuna mâl olan 2006 Estoril yarışını kazandığı için, İtalyan sürücünün hâlâ kendisini affetmediğini söyledi.

Estoril, MotoGP tarihinin en yakın finişine sahne olmuş ve Gresini Honda sürücüsü Elias, Yamaha sürücüsü Rossi’nin 0.002 saniye önünde kazanmıştı.

Bu ikincilikle beraber 5 puan kaybeden Rossi, iki hafta sonra sezonun son yarışı Valencia’da düşmüş ve şampiyonluğu beş puan farkla Nicky Hayden’a kaybetmişti.

O sezon beş yarış kazanan Rossi eğer Estoril’de de kazansaydı, sezon boyunca bir yarış kazanan Hayden’ı geçip art arda altıncı şampiyonluğunu elde edebilirdi.

Bu sene Suzuki’yi MotoAmerica’da temsil eden ve seride 2017 şampiyonluğuna ulaşan Elias, 14 yıl geçmesine rağmen hâlâ Rossi’nin Estoril yarışını unutmadığını belirtti.

İspanyol DAZN televizyonuna konuşan Elias, “Valentino ile karşılaştığımda, hâlâ beni affetmediğini görebiliyorum.”

“Oldu bitti, artık arkadaş olma zamanı. Ancak bu mümkün değil, o çok rekabetçi ve bu yarışı hep hatırlayacak. Beni asla affetmeyecek.”

“Ben bunun tam tersini düşünüyorum. Onu bir kez yendim, ancak onu tüm zamanların en iyi sürücüsü olduğunu düşünüyordum. Ancak şimdi en iyi sürücü Marc Marquez ve bence Marc, onu geçecek.” ifadelerini kullandı.

Podium: Race winnner Toni Elias, Fortuna Honda, second place Valentino Rossi, Yamaha, third place Kenny Roberts, Jr., Team Roberts

Podium: Race winnner Toni Elias, Fortuna Honda, second place Valentino Rossi, Yamaha, third place Kenny Roberts, Jr., Team Roberts

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Estoril yarışı, Elias’ın MotoGP kariyerindeki tek galibiyetti. İspanyol sürücü, Gresini ve Pramac Ducati ile ikişer podyum daha almayı başardı ve daha sonra Moto2’ye gitmek durumunda kaldı ve 2010’da burada şampiyonluğa ulaştı. 2011’de LCR Honda ile tekrar MotoGP’ye dönen Elias, hayal kırıklığıyla geçen sezonun ardından seriden ayrıldı.

2006 Estoril hakkında konuşan Elias, “Michelin, yarış için yeni bir lastik getirmişti. Yaklaşık 0.7 saniye hızlanmıştım ve galibiyet için savaşmıştım.”

“Yardımları için Michelin’e teşekkür ettim. Ancak bu daha yumuşak gövdeli lastiğin, üst sıralardaki bir sürücü tarafından sezon boyunca kullanıldığını öğrendiğimde çok sinirlendim. Çünkü bunu bize sezonun sondan ikinci yarışında verdiler.” dedi.

Elias’ın Estoril galibiyeti, Jack Miller’ın 2016 Assen galibiyetine kadar, uydu takımlarının aldığı son zaferdi.

Elias bu konuda, “Bir uydu takımı sürücüsü, siyaset yüzünden asla şampiyonluk kazanamayacak. Bu mümkün değil, fabrika takımı sponsorlarına uymuyor. Bir fabrika sizle anlaşma yapıp size aynı ekipmanları verse bile şampiyon olamazsınız. Bu asla olmayacak, bunu yaşadım.”

“Bir gün (LCR Honda sürücüsü) Cal Crutchlow emekli olacak ve şu anda benim yaptığım gibi rahatça konuşabilecek. Ve fabrika motosikleti gibi bir motosiklete hiçbir zaman sahip olamayacağını anlatabilecek.” dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Toni Elias , Valentino Rossi Şimdi al
Editör Jamie Klein

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