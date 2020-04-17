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MotoGP / Son dakika

Vinales, geçen sene Yamaha'nın kendisine güvenmediğini hissetmiş

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Vinales, geçen sene Yamaha'nın kendisine güvenmediğini hissetmiş
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Matteo Nugnes
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
17 Nis 2020 10:58

Maverick Vinales, 2019 MotoGP sezonunun çoğunda Yamaha'nın kendisine güvenmediğini hissettiğini, bu da 2021 için Ducati'ye geçmeyi düşünmesine neden olduğunu belirti.

Ducati geçen yıl, Vinales'le ilgilenen takımların başında geliyordu ve 25 yaşındaki sürücü de, bu söylentileri yalanlamadı. Bundan ötürü de yıl boyunca adı Ducati ile anıldı.

Ancak sonunda Vinales, 2020 sezonu başlamadan önce, 2021 için Yamaha ile iki yıllık anlaşma imzaladığını açıkladı. Daha sonra Fabio Quartararo'nun da kendisinin yeni takım arkadaşı olacağı duyuruldu.

Motorsport.com ile yaptığı özel röportajda Vinales, geçen yıl Yamaha'nın bir noktada kendisini takımda tutmak isteyip istemediğinden emin olmadığını ve takım içerisindeki atmosferin kendi lehine doğru dönmesinin, Ducati'yi geri çevirmesinde ve takımda kalmasını sağlamada önemli bir rol oynadığını belirtti.

İspanyol sürücü, "Bu, Yamaha ile çok iyi bir güven oluşturdu, ki geçen sene bu eksikti. Onların güvenini kazandım ve benimle %100 devam edeceklerini biliyordum."

"Yamaha ile iki yıl daha devam etme ve dünya şampiyonluğu için mücadele etme şansından ötürü çok mutluyum, çünkü sonunda en önemli şey bu."

"[Ducati'ye gitmek] aklımda olan bir şeydi çünkü Ducati yönetimi ile çok iyi bir ilişkim var. Bunu da düşündüm çünkü sürüş tarzıma oldukça uygun bir motosikletleri var."

"Sonunda bu yıl hakkında da düşünerek bir karar verdim. Çünkü bir amacım var; geçen yıl veya 2018 gibi yarışlar çıkarmak istemiyorum. Eğer sezon sonunda Yamaha'dan ayrılacağımı bilseydim aynı seviyede yarışabilir miydim bilmiyorum."

Vinales, Ducati'nin özellikle frenleme gücü sayesinde, Desmosedici motosikletinin kendi sürüş tarzına çok iyi uyacağını söyledi.

"Hem yarışta hem de antrenmanlarda sık sık Ducati'nin arkasında birkaç tur yaptım ve bence oldukça komple bir motosiklet. Her şeyden önce çok geç fren yapma fırsatı sunuyor."

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Editör Jamie Klein

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