Menajeri, Dovizioso’nun 2021’de Aprilia’yla MotoGP yarışlarına döneceğini düşünmüyor

15 kez MotoGP yarış kazananı Dovizioso, 2020’nin sonunda Ducati'den ayrılmış ve 2021 için Aprilia’dan gelen teklifi reddetmesinin ardından bir yıl ara vermişti.

Ancak bu ayın başında, Aprilia Jerez’de 12-14 Nisan tarihleri arasında Dovizioso’yla üç günlük özel test yapacağını açıkladı.

Bu testin iki taraf için de ne anlama geldiği hâlâ bilinmiyor ancak Dovizioso’nun menajeri Battistella, sürücünün planladığı başka test olmadığını açıkladı.

motogp.com'a konuşan Battistella, ‘’Bu sezon bir şeri dönüş şansı olduğunu düşünmüyorum.’’

‘’Tabii ki test yapmak istiyordu ve Aprilia’nın davetini kabul etti.’’

‘’Bir MotoGP motosikletini kullanmak için çok istekliydi. 2022 için hâlâ çalışıyoruz. 2021 hakkında düşünmüyoruz.’’

‘’Bu şimdilik sadece bir test. Başka bir şey planlamadık veya konuşmadık.’’

‘’Belki başka testler de yapılabilir ancak şimdilik sadece bunu yapma kararını aldık.’’

Photo by: Aprilia Racing

Dovizioso’nun 2021 için planları yarış formunu koruyarak, 2022’de geri dönmekti ve İtalyan sürücü bu yıl motokros yapıyor.

İmtiyazlı üreticilerden biri olan Aprilia'nın 2021’de özel davetle bazı isimleri piste çıkarma şansı var. Bu da, iki tarafında kabul etmesi halinde, Dovizioso’nun gridde olabileceği anlamına geliyor.

Daha önce Dovizioso’dan ‘’en sevdiği sürücü’’ olarak bahseden Aleix Espargaro, perşembe günü Katar’da, üç kez şampiyona ikincisinin RS-GP hakkındaki geri dönüşlerini almak için sabırsızlandığını söyledi.

Aprilia Lorenzo Savadori’yi, Bradley Smith’in yerine getirdikten sonra, şu anda herhangi bir test sürücüsüne de sahip değil.

Smith, Katar sezon öncesi testlerinde yoktu ve Aprilia CEO’su Massimo Rivola, markanın lansmanında İngiliz sürücünün rolüne devam edeceğini ‘’umduğunu’’ söylemişti.