MotoGP Katar: Sezonun ilk yarışını Vinales kazandı!

Yarışa 3. sıradan başlayan Vinales, heyecan dolu geçen yarışta liderliğe yükselmesinin ardından yerini korumayı başardı ve sezona galibiyetle başladı.

Vinales böylece, geçen sene yaşadıkları hayal kırıklıklarının ardından bu seneye zaferle başladı ve kariyerindeki 9. zaferini elde etti. Vinales ve Yamaha böylece son senelerde Andrea Dovizioso ile Katar'da kazanan Ducati'yi durdurmuş oldu.

Her an mücadelenin olduğu yarışta son turda ikincilik mücadelesi nefes kesti. Suzuki ile 2020 MotoGP şampiyonu olan Joan Mir, son turda Johann Zarco'yu geçerek 2. sıraya yükselse de son virajda genişe açılmasının ardından düzlükte hem Zarco'ya hem de Francesco Bagnaia'ya geçilmekten kurtulamadı.

Son düzlükteki atağın ardından Pramac Ducati sürücüsü Zarco yarışı 2. sırada tamamladı ve Ducati sürücüleri içerisinde en yukarıda yer alan isim oldu.

Yarışın ilk bölümünü lider götüren Bagnaia, Vinales'e geçilmesinin ardından 4. sıraya kadar geriledi ancak sonunda 3. olarak podyumu tamamladı.

Yarışa 10. sıradan başlayan Mir, istikrarlı yükselişinin ardından podyum mücadelesine dahil oldu ve son turda 2. sıraya kadar yükseldi ancak son virajda yaptığı hata sonucu 4. sırada yarışı tamamladı.

Devamı gelecek...