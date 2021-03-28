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MotoGP / Katar GP / Yarış raporu

MotoGP Katar: Sezonun ilk yarışını Vinales kazandı!

Ekleyen:
, Şef Editör

2021 MotoGP Şampiyonası'nın Katar'da gerçekleştirilen ilk yarışında kazanan isim Yamaha sürücüsü Maverick Vinales oldu.

MotoGP Katar: Sezonun ilk yarışını Vinales kazandı!

Yarışa 3. sıradan başlayan Vinales, heyecan dolu geçen yarışta liderliğe yükselmesinin ardından yerini korumayı başardı ve sezona galibiyetle başladı.

Vinales böylece, geçen sene yaşadıkları hayal kırıklıklarının ardından bu seneye zaferle başladı ve kariyerindeki 9. zaferini elde etti. Vinales ve Yamaha böylece son senelerde Andrea Dovizioso ile Katar'da kazanan Ducati'yi durdurmuş oldu.

Her an mücadelenin olduğu yarışta son turda ikincilik mücadelesi nefes kesti. Suzuki ile 2020 MotoGP şampiyonu olan Joan Mir, son turda Johann Zarco'yu geçerek 2. sıraya yükselse de son virajda genişe açılmasının ardından düzlükte hem Zarco'ya hem de Francesco Bagnaia'ya geçilmekten kurtulamadı.

Son düzlükteki atağın ardından Pramac Ducati sürücüsü Zarco yarışı 2. sırada tamamladı ve Ducati sürücüleri içerisinde en yukarıda yer alan isim oldu.

Yarışın ilk bölümünü lider götüren Bagnaia, Vinales'e geçilmesinin ardından 4. sıraya kadar geriledi ancak sonunda 3. olarak podyumu tamamladı.

Yarışa 10. sıradan başlayan Mir, istikrarlı yükselişinin ardından podyum mücadelesine dahil oldu ve son turda 2. sıraya kadar yükseldi ancak son virajda yaptığı hata sonucu 4. sırada yarışı tamamladı.

Devamı gelecek...

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara km/s Puan
1 Spain Maverick Viñales Yamaha 22         25
2 France Johann Zarco Ducati 22 1.092       20
3 Italy Francesco Bagnaia Ducati 22 1.129       16
4 Spain Joan Mir Suzuki 22 1.222       13
5 France Fabio Quartararo Yamaha 22 3.030       11
6 Spain Alex Rins Suzuki 22 3.357       10
7 Spain Aleix Espargaro Aprilia 22 5.934       9
8 Spain Pol Espargaro Honda 22 5.990       8
9 Australia Jack Miller Ducati 22 7.058       7
10 Italy Enea Bastianini Ducati 22 9.288       6
11 Germany Stefan Bradl Honda 22 10.299       5
12 Italy Valentino Rossi Yamaha 22 10.742       4
13 Portugal Miguel Oliveira KTM 22 11.457       3
14 South Africa Brad Binder KTM 22 14.100       2
15 Spain Jorge Martin Ducati 22 16.422       1
16 Italy Luca Marini Ducati 22 20.916        
17 Spain Iker Lecuona KTM 22 21.026        
18 Italy Franco Morbidelli Yamaha 22 23.892        
19 Italy Lorenzo Savadori Aprilia 22 46.346        
  Spain Alex Marquez Honda 13          
  Japan Takaaki Nakagami Honda 6          
  Italy Danilo Petrucci KTM 0          
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Seri MotoGP
Etkinlik Katar GP
Alt-etkinlik Yarış
Editör Abdullah Çelik

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