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MotoGP / Katar GP / Haberler

Miller, Katar yarışında lastikler konusunda “duvara tosladı”

Ekleyen:

Ducati sürücüsü Jack Miller, Katar MotoGP yarışının ikinci yarısında podyum çekişmesinden dokuzunculuğa düşmesine arka lastiğin yol tutuşunun neden olduğunu açıkladı.

Miller, Katar yarışında lastikler konusunda “duvara tosladı”

Miller, takım arkadaşı Franceco Bagnaia ve Pramac ikilisi Johann Zarco ve Jorge Martin, ilk turda ilk dört sırada yer aldılar.

Ancak yarışın ilerleyen turlarında hepsi sorun yaşadı, Miller son bölümdeki savaş için lastiğini taze tutmak istedi ve yarışa nispeten daha yumuşak bir startla başlamasına rağmen yol tutuşu kaybı yaşadı. Bu taktik Andrea Dovizioso’ya Ducati'ye karşı Katar’daki 2018 ve 2019’da zaferlerini getirmişti.

Karşıdan esen kuvvetli rüzgar da Ducati’lerin hızını etkiledi, ama Miller bunun yaşadığı sorunlardan biri olduğunu düşünmüyor.

Miller Pazar akşamı yaptığı açıklamada, “Rüzgar kesinlikle ideal seviyede değildi ama durum herkes için aynıydı. Kesinlikle öğleden sonra olduğu kadar kötü değildi ama yine de hoş değildi.”

“Gerçekten iyi bir başlangıç yaptık, başlarda değil ama 12-14 turlardan itibaren istediğim gibi zorladım. (Maverick) Vinales beni geçtiğinde kendime ‘Tamam işte şimdi tempoyu arttırma zamanı’ dedim.”

“Birkaç tur için hızımı 1:55'lere düşürmeyi başardım ve sonrasında duvara tosladım, çünkü arkayı kaybetmeye başladım."

“Startta lastik kullanımını yönetmeye çalışıyordum, ama bu işe yaramadı, bu yüzden benim ve diğerlerinin neler yaptığını anlamamız gerekiyor. Bu sezonun ilk yarışıydı, buradan başlayacağız.” dedi.

Bagnaia da benzer sorunlar nedeniyle  düşüş yaşadı ama son turda Suzuki sürücüsü Joan Mir’den üçüncülüğü almayı başardı.

Bagnaia, son turda kendisini podyuma taşıyan turuna ithafen "Ducati kariyerine güçlü başlamak için çok risk aldığını" söyledi.

“Son turda çok risk aldım çünkü böyle bir yarıştan sonra podyuma çıkamasaydım, çok mutsuz olurdum. Bu yüzden çok zorladım, Johann ve Joan’u yakalamak için risk aldım.”

“Ve Joan’ın son virajı açıktan aldığını gördüğümde sıralama turundaki en hızlı turumdan daha iyi bir dereceye çıkmaya çalıştım. Onu geçmemek imkansızdı çünkü motosikletimiz çok güçlü ve böyle bir çıkışla onu geçebildim.”

Miller dokuzunculuğun hiç yoktan iyi olduğunu kabul ediyor, ancak artık bir fabrika takımı sürücüsü olduğunu ve bunların istemediği sonuçlar olduğunu söylüyor.

"Artık fabrika takımındayız, dokuzuncu olmak istemiyoruz ama bugün payımıza düşen buydu." 

“Dokuz puan, sıfırdan iyidir ama bugün neler olduğunu anlamamız ve gelecek hafta üstünde çalışmamız gerek. Yedi gün sonra başka bir yarışımız daha var, bu yüzden o zamana kadar analizler yapmalıyız. “

“Elbette rüzgar biraz garipti ama en azından yarışın yarısına kadar zafer için savaşmak için her şeye sahip olduğumu hissettim. Yine de yedi saniye gerideydim, bu yüzden önümüzdeki yedi günde bu kaybettiğimiz yedi saniyeyi geri kazanmamız lazım, durum bu kadar basit.”

Çeviri: Ece Kaya

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Menajeri, Dovizioso’nun 2021’de Aprilia’yla MotoGP yarışlarına döneceğini düşünmüyor

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Katar GP
Pilotlar Jack Miller
Editör Lewis Duncan

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