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Önceki / Morbidelli, Doha GP için yeni motora geçiyor
MotoGP / Doha GP / Antrenman raporu

Doha MotoGP 2. antrenman: Miller lider, Ducati 1-2-3!

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

Doha GP öncesi gerçekleştirilen ikinci antrenman seansını Jack Miller ilk sırada tamamlarken, Ducati ilk üç sırayı kimseye bırakmadı.

Doha MotoGP 2. antrenman: Miller lider, Ducati 1-2-3!

İlk antrenman seansında yaşadığı sorunların ardından bu yılki üçüncü motoruna geçmek zorunda kalan Petronas SRT sürücüsü Franco Morbidelli, akşam seansının başlangıcında 1:55.750 yaparak zirveye yerleşmeyi başardı.

Bu dereceyi geçen ilk isim, Katar GP'de pole pozisyonunu kazanan Francesco Bagnaia oldu ve 1:55.407'le ilk sıraya çıktı. Daha sonra şampiyona lideri Maverick Vinales 1:55.180'lik zaman turuyla İtalyan sürücüyü geride bıraktı. 

Dereceler sonraki dakikalarda 1:55'in hatta 1:54'ün altına indi. Suzuki sürücüsü Rins 1:53.969 ile ilk sıraya yükselirken, Yamaha fabrika takımı sürücüsü Fabio Quartararo 1:53.926 ile Suzuki sürücüsünü geçerek liderliği aldı.

İlk antrenman seansının en hızlı ismi olan Aleix Espargaro, RS-GP ile 1:53.646 gibi iyi bir zaman turuyla tekrar liderliğe çıktı. Ancak son sözcü söyleyen isim 1:53.145'lik zaman turuyla Jack Miller oldu.

Ducati fabrika ekibi sürücüsü, günün en iyi zamanına imza attı ve seansı lider tamamlayan isim oldu.

Ducati fabrika ekibinden takım arkadaşı Bagnaia 0.313 saniye geride ikinci sırada yer alırken, ilk üçü Pramac GP21 ile 0.392 saniye geride kalan Johann Zarco tamamladı.

İlk beşe giren tek Yamaha sürücüsü Quartararo'ydu ve o da liderin 0.438 saniye ardında dördüncü oldu. 

Jorge Martin, Pramac Ducati ile ilk beşi tamamlayan isim olurken, ilk beşte böylelikle dört Ducati sürücüsü yer almış oldu.

Aprilia'dan Espargaro olumlu formunu devam ettirip altıncı sırada yer alırken, yaşadığı sorunlara rağmen 0.554 saniye geride kalan Morbidelli yedinci oldu.

İlk onu sırasıyla Vinales,  Rins ve Honda sürücüsü Stefan Bradl tamamladı.

KTM fabrika takımı sürücüsü Miguel Oliveira, en iyi KTM sürücüsü olarak 11. olurken, arkasında Tech3 KTM ile kendisinden sadece 0.025 saniye yavaş kalan Danilo Petrucci yer aldı.

Son şampiyon Mir ve Petronas SRT sürücüsü Valentino Rossi, sırasıyla 13. ve 14. olarak hayal kırıklığı yaşadılar.

LCR Honda'dan Takaaki Nakagami ve Alex Marquez sırasıyla 15. ve 16. olurken, Honda fabrika ekibi sürücüsü Pol Espargaro, KTM fabrika ekibi sürücüsü Brad Binder'in hemen önünde ancak 17. olabildi. 

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Australia Jack Miller Ducati 15 1'53.145  
2 Italy Francesco Bagnaia Ducati 15 1'53.458 0.313
3 France Johann Zarco Ducati 17 1'53.537 0.392
4 France Fabio Quartararo Yamaha 16 1'53.583 0.438
5 Spain Jorge Martin Ducati 17 1'53.593 0.448
6 Spain Aleix Espargaro Aprilia 11 1'53.646 0.501
7 Italy Franco Morbidelli Yamaha 15 1'53.699 0.554
8 Spain Alex Rins Suzuki 17 1'53.713 0.568
9 Spain Maverick Viñales Yamaha 18 1'53.872 0.727
10 Germany Stefan Bradl Honda 18 1'53.914 0.769
11 Portugal Miguel Oliveira KTM 17 1'53.944 0.799
12 Italy Danilo Petrucci KTM 16 1'53.969 0.824
13 Spain Joan Mir Suzuki 17 1'54.012 0.867
14 Italy Valentino Rossi Yamaha 18 1'54.112 0.967
15 Japan Takaaki Nakagami Honda 13 1'54.127 0.982
16 Spain Alex Marquez Honda 16 1'54.148 1.003
17 Spain Pol Espargaro Honda 15 1'54.205 1.060
18 South Africa Brad Binder KTM 15 1'54.237 1.092
19 Italy Enea Bastianini Ducati 16 1'54.516 1.371
20 Italy Luca Marini Ducati 17 1'54.680 1.535
21 Italy Lorenzo Savadori Aprilia 17 1'54.971 1.826
22 Spain Iker Lecuona KTM 15 1'55.369 2.224
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Seri MotoGP
Etkinlik Doha GP
Editör Lewis Duncan

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