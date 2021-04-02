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MotoGP / Doha GP / Antrenman raporu

MotoGP Doha GP 1. antrenman: Espargaro en hızlısı, Morbidelli sorun yaşadı

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro, MotoGP Doha Grand Prix'sinin ilk antrenman seansını zirvede tamamlarken, Petronas SRT Yamaha sürücüsü Franco Morbidelli teknik bir problem yaşadı.

MotoGP Doha GP 1. antrenman: Espargaro en hızlısı, Morbidelli sorun yaşadı

Arjantin ve Amerika GP'lerinin ertelenmesine neden olan COVID-19 salgını nedeniyle MotoGP yönetimi, arka arkaya ikinci kez Katar'da kaldı.

Katar GP'ye favorilerden biri olarak gelen ancak pazar günü Petronas SRT ve Yamaha'nın henüz tam olarak teşhis edemediği teknik bir sorun nedeniyle sorun yaşayan Morbidelli'nin şanssızlığı ilk seansta da devam etti.

İtalyan sürücü, seans başladıktan kısa bir süre sonra 1:58.911 yaptı ve ardından en iyi tempoyu 1:55.847'ye çekti.

Birkaç dakika sonra M1'i 1. virajda duman atmaya başladı ve İtalyan sürücü yavaş şekilde de olsa pite dönmeyi başardı. Ancak turuncu siyah bayrağın sallandığı seansta kısa bir kesinti yaşandı.

Daha sonra tempolar artmaya başladı ve geçen hafta sonu yedinci olan Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro 1:55.429 yaparak zaman tablosunda ilk sıraya yükseldi.

Sonrasında bu zamanı 1:55.263 yapan Tech3 KTM sürücüsü Danilo Petrucci geçerken, Morbidelli yeniden aksiyona döndü ve 1:55.125'le ilk sıraya oturdu. İtalyan sürücü en hızlı dereceyi 1:54.7'ye çekse de, bu tur pist sınırlarını aştığı için silindi.

Bununla beraber Morbidelli'nin SRT Yamaha'sından dumanlar çıktığı görüldü ve İtalyan sürücü pite geldi. Bu, her iki motosiklette de sorunlar olduğu anlamına geliyor.

Sonrasında hızlı zaman turları gelmeye devam etti ve Aprilia'dan Espargaro en hızlı turu 1:54.779'a çekti.

Kalan süreçte Aprilia sürücüsünü geçebilen bir isim çıkmadı ve seansın en hızlı ismi Espargaro oldu.

Sürücülerin geneli orta ve sert lastiklerle uzun sürüşler yapmaya odaklanırken, akşamki ikinci seansta daha hızlı turlar atmaya çalışmaları bekleniyor.

En hızlı tur denemesi yapan isimlerden birisi olan Suzuki sürücüsü Alex Rins, Espargaro'nun 0.060 saniye ardında ikinci olurken, 1:55'in altına inebilen bir başka isim olan Katar GP galibi Maverick Vinales 1:54.864'le sadece 0.085 saniye geride üçüncü oldu.

Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing

Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Pramac'ın çaylak sürücüsü Jorge Martin, Morbidelli'nin hemen önünde dördüncü olurken, RC16'ya alışmaya devam eden Petrucci altıncı en iyi zamanı yaptı.

Fabio Quartararo, Yamaha fabrika takımı ile yedinci olurken, son şampiyonu Joan Mir sekizinci sırada yer aldı. İlk onu Honda fabrika takımından Stefan Bradl ve LCR Honda'dan Takaaki Nakagami tamamladı.

Avintia Ducati'den Luca Marini'nin 11. olduğu seansta, Honda fabrika takımı sürücüsü Pol Espargaro 12. en iyi zamanı yaptı ve onu da LCR Honda'dan Alex Marquez takip etti.

KTM fabrika takımı sürücüleri Miguel Olieveira ve Brad Binder, Avintia Ducati'den Enea Bastianini'nin gerisinde ancak 15. ve 16. olabildiler.

Petronas SRT Yamaha sürücüsü Valentino Rossi pek de iyi bir seans geçiremedi ve 17. sırada yer aldı. Katar GP'de ikinci olan Johann Zarco ise seansın başında kaza yaptı ve 22. oldu.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Spain Aleix Espargaro Aprilia 12 1'54.779  
2 Spain Alex Rins Suzuki 15 1'54.839 0.060
3 Spain Maverick Viñales Yamaha 15 1'54.864 0.085
4 Spain Jorge Martin Ducati 15 1'55.019 0.240
5 Italy Franco Morbidelli Yamaha 11 1'55.125 0.346
6 Italy Danilo Petrucci KTM 15 1'55.263 0.484
7 France Fabio Quartararo Yamaha 16 1'55.303 0.524
8 Spain Joan Mir Suzuki 16 1'55.349 0.570
9 Germany Stefan Bradl Honda 18 1'55.393 0.614
10 Japan Takaaki Nakagami Honda 19 1'55.448 0.669
11 Italy Luca Marini Ducati 16 1'55.454 0.675
12 Spain Pol Espargaro Honda 19 1'55.507 0.728
13 Spain Alex Marquez Honda 18 1'55.597 0.818
14 Italy Enea Bastianini Ducati 15 1'55.677 0.898
15 Portugal Miguel Oliveira KTM 16 1'55.770 0.991
16 South Africa Brad Binder KTM 16 1'55.846 1.067
17 Italy Valentino Rossi Yamaha 17 1'55.925 1.146
18 Australia Jack Miller Ducati 14 1'55.984 1.205
19 Spain Iker Lecuona KTM 17 1'56.023 1.244
20 Italy Francesco Bagnaia Ducati 15 1'56.119 1.340
21 Italy Lorenzo Savadori Aprilia 16 1'56.561 1.782
22 France Johann Zarco Ducati 9 1'56.743 1.964
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Seri MotoGP
Etkinlik Doha GP
Editör Lewis Duncan

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