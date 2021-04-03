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Önceki / Doha MotoGP 2. antrenman: Miller lider, Ducati 1-2-3!
MotoGP / Doha GP / Haberler

Miller ikinci antrenman seansındaki turunun silinmesinden korkmuş

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
German Garcia Casanovs
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

Ducati'den Jack Miller, LCR SÜRÜCÜSÜ Takaaki Nakagami'nin hemen önünde yaptığı kaza sonrası, seanstaki tur zamanının silinmesinden endişe etmiş.

Miller ikinci antrenman seansındaki turunun silinmesinden korkmuş

Miller, Cuma günü Doha Grand Prix'sinin ikinci antrenman seansının son anlarında 1:53.145 yaptı ve en hızlı isim olmayı başardı.

Ancak, bu zaman turunu kaydederken LCR sürücüsü Takaaki Nakagami'nin ardındaydı ve Japon sürücü yedinci virajda kaza yaptı.

Miller, "Altıncı virajdan sonra gelen sektörü kontrol ettim ve altıncı virajdan çıkıp, oraya baktığımda kalkan tozu gördüm."

"O [Nakagami] o anda hâlâ yuvarlanıyordu."

“Turun iptal edileceğini düşündüm. Direkt olarak oradaydım ve yavaşlama şansım yoktu."

“Her ihtimale karşı başka bir tur daha attım, beni Q2'de tutmak için yeterli olan başka bir tur daha kaydettim."

"Sadece emin olamadım. Daha önce bu şekilde zamanım silinmişti, bu yüzden bunun bir daha olmasını istemedim.” dedi.

Jack Miller, Ducati Team

Jack Miller, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Miller, zaman turu denemesi yaptığı esnada 14. virajda tehlikeli bir an yaşadı ve neredeyse motosikletin üzerinden düşecekti. Ancak durumu kontrol altına aldı.

O anı açıklaması istendiğine şöyle dedi: "Şu anda iyiyim, [söyleyecek] hiçbir şeyim yok. Zorlarken yaşanan o şeylerden bir tanesiydi."

"Bir kazadan daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Herkes vücudumu motosiklete vurup vurmadığımı sorup duruyor, ama vurmadım."

“Üreme organlarım güvende ve sağlam!"

"Bizimle pek alakası olan bir şey değil. Kaçınılmaz olan şeylerden biriydi ama bence bir daha olmayacak."

Miller, Cuma günkü seansı ilk sırada tamamlarken, Ducati sürücüleri Francesco Bagnaia ve Johann Zarco ilk üçü tamamladılar. Ayrıca çaylak Jorge Martin de sürpriz bir sonuçla beşinci oldu.

Martin, doğrudan sıralama turlarının ikinci bölümüne kalmasına şaşırdığını itiraf ediyor.

Martin, "Açıkçası ne bekleyeceğimi bilmiyordum. Motosiklete sadece birkaç hafta önce bindim, amacım ikinci bölüme kalabilmek için ilk 10'a girmekti ancak kesinlikle bugünkü gibi bir seans beklemiyordum."

"Motosikletin daha zor olmasını bekliyordum, ancak çok fazla şey yapmama izin veriyor, onu zorlayabilir ve güçlü noktalardan faydalanıp, zayıf noktaları örtebilirim." dedi.

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Doha MotoGP 2. antrenman: Miller lider, Ducati 1-2-3!

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Doha MotoGP 2. antrenman: Miller lider, Ducati 1-2-3!
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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Doha GP
Pilotlar Jack Miller
Takımlar Ducati Team
Editör Lewis Duncan

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