Bagnaia: "Portimao'daki çakıllar çok büyük"

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Ducati sürücüsü, cuma günü Alvarve'de gerçekleştirilen seanslarda kaza yapan isimlerden birisiydi ve ikinci antrenmanda, üçüncü virajda motosikletinden düştü.

Sonrasında İtalyan sürücünün çakılın bir kısmını eline aldığı ve pite döndükten sonra takım yöneticisi Davide Tadozzi'ye verdiği görüldü.

Bagnaia, bu çakılların motosiklete kaza esnasında olması gerekenden çok daha fazla hasar verdiğini çünkü çok büyük olduğunu söyledi. Bu açıdan büyük çakıllarla ilgili durumun gündeme gelmesini istiyor.

Bagnaia şöyle dedi: "Yaşadığımız kazada motosiklet çok fazla hasar gördü çünkü çakıllar çok büyük, pistlerde olması gereken standart çakıl gibi düzgün değil."

"Yani bunu güvenlik komisyonunda konuşmamız gerekiyor."

"Güvenliğimiz için, motosikletimizin güvenliği için, daha düzgün bir çakıla sahip olmalıyız."

Bagnaia, Endonezya'daki Mandalika ve İspanya GP'ye ev sahipliği yapan Jerez'de de benzer durum olduğunu belirtiyor.

“Mandalika'daki çakıllar da gerçekten büyüktü."

"Şampiyonada, pist dışındaki çakılların bu denli büyük olduğu üç pist var: Jerez, Mandalika ve burası."

"Geçen yıl [Jorge] Martin kaza yaptığında zaten bu konudan şikayetçiydik."

"Kazalara dönüp bakarsanız, bu pistte yere düşüp çakıllara geldiğimiz anda çok fazla yuvarlanmaya başlıyoruz. Bu da çakılın bizi yaralayabileceği anlamına geliyor, bu yüzden o kadar da güvenli değil. Diğerleri için de durum öyle."

Cuma günkü antrenman seansında pist üzerinde çok fazla su vardı ve bu da bazı sürücülerin endişelerini dile getirmesine neden oldu.

Aprilia'dan Aleix Espargaro, ikinci seansın son 10 dakikasının sürüş yapılamayacak kadar kötü olduğunu söylüyor.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Kendi açımdan son 10 dakikalık bölüm %100 kırmızı bayraklıktı. Pist üstünde çok fazla birikmiş su ve akmaya devam eden pek çok su akıntısı vardı."

"Ve benim için biraz tehlikeli görünüyordu."

"Ayrıca rüzgar da vardı. Elbette rüzgar Amerika'da ve Katar'da da yüksekti. Fakat özellikle biriken su ve pist üstündeki su akıntıları son 10 dakika için çok kötüydü."

Suzuki'den Joan Mir, yağmurun bu kadar su birikintisine yol açmasına "şaşırdığını" kabul ediyor ve ekliyor: "Neyse ki çok yağmur yağmadı. Buna rağmen pistin yüzeyinde çok fazla su vardı."

"Pist suyu tahliye edemiyor gibi görünüyor ve suyun üzerinde kızaklama yaşıyoruz. İkinci antrenmanda şartlar harika değildi ve daha fazla yağmur yağarsa gerçekten tehlikeli olacak."