MotoGP Portekiz GP: 2. antrenmanda Pol Espargaro lider, Honda 1-2

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Algarve'de neredeyse bütün cuma günü yağmurluydu ve 45 dakikalık 2. antrenman seansında 15. dakikaya doğru ilerlerken yoğun yağmur bastırdı.

Ondan öncesinde dahi koşullar tehlikeliydi. Ducati fabrika sürücüsü Bagnaia, o ana kadarki en hızlı turu atmasının hemen ardından 3. virajda kaza yaptı.

Bagnaia kazadan kendi başına kalkarken kaçış alanında denk geldiği büyük taş parçalarını alarak pit yoluna getirdi. Ducati Patronu Davide Tardozzi, Bagnaia'nın bu taş parçalarını akşamki güvenlik komisyonuna götüreceğini söyledi.

Bagnaia'dan sonra Espargaro önce 1:50.948, ardından 1:50.707'lik dereceleriyle en hızlı turu kaydetti ve son derecesiyle seansın en hızlı ismi olmayı başardı.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Espargaro'nun takım arkadaşı Marquez, 0.611 sn geride 2. hızlı turu kaydetti. Bu derecelerin ardından yağmurun şiddetini arttırmasıyla pist şartları daha da kötüleşti ve dereceler yavaşladı. Böylece Honda sürücülerinin derecelerini geçebilen olmadı.

Honda sürücülerini VR46 Ducati'nin çaylak sürücüsü Marco Bezzecchi zorlayacak gibi görünüyordu ancak o da 9. virajda kaza yaptı.

Honda sürücülerini, RNF Racing Yamaha'dan Andrea Dovizioso takip ederken onun arkasında Bagnaia ve Pramac Ducati'den Jorge Martin yer aldılar.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Alex Marquez, yağmurdaki güçlü performansını sürdürdü ve 6. sırada seansı tamamladı. Onu Yamaha'dan Franco Morbidelli, Aprilia'dan Maverick Vinales, LCR'den Takaaki Nakagami ve yerel kahraman Miguel Oliveira takip ettiler.

Suzuki'den Joan Mir 11. olurken takım arkadaşı Alex Rins ancak 20. olabildi.

MotoGP Portekiz GP - 2. antrenman sonucu