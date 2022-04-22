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MotoGP / Portekiz GP Antrenman raporu

MotoGP Portekiz GP: 2. antrenmanda Pol Espargaro lider, Honda 1-2

MotoGP'nin Portekiz GP hafta sonunda yağmur altında geçen 2. antrenman seansında Honda fabrika sürücüleri ilk iki sırada yer alırken Ducati'den Francesco Bagnaia kaza yaptı.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
MotoGP Portekiz GP: 2. antrenmanda Pol Espargaro lider, Honda 1-2
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Algarve'de neredeyse bütün cuma günü yağmurluydu ve 45 dakikalık 2. antrenman seansında 15. dakikaya doğru ilerlerken yoğun yağmur bastırdı.

Ondan öncesinde dahi koşullar tehlikeliydi. Ducati fabrika sürücüsü Bagnaia, o ana kadarki en hızlı turu atmasının hemen ardından 3. virajda kaza yaptı.

Bagnaia kazadan kendi başına kalkarken kaçış alanında denk geldiği büyük taş parçalarını alarak pit yoluna getirdi. Ducati Patronu Davide Tardozzi, Bagnaia'nın bu taş parçalarını akşamki güvenlik komisyonuna götüreceğini söyledi.

Bagnaia'dan sonra Espargaro önce 1:50.948, ardından 1:50.707'lik dereceleriyle en hızlı turu kaydetti ve son derecesiyle seansın en hızlı ismi olmayı başardı.

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Espargaro'nun takım arkadaşı Marquez, 0.611 sn geride 2. hızlı turu kaydetti. Bu derecelerin ardından yağmurun şiddetini arttırmasıyla pist şartları daha da kötüleşti ve dereceler yavaşladı. Böylece Honda sürücülerinin derecelerini geçebilen olmadı.

Honda sürücülerini VR46 Ducati'nin çaylak sürücüsü Marco Bezzecchi zorlayacak gibi görünüyordu ancak o da 9. virajda kaza yaptı.

Honda sürücülerini, RNF Racing Yamaha'dan Andrea Dovizioso takip ederken onun arkasında Bagnaia ve Pramac Ducati'den Jorge Martin yer aldılar.

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Alex Marquez, yağmurdaki güçlü performansını sürdürdü ve 6. sırada seansı tamamladı. Onu Yamaha'dan Franco Morbidelli, Aprilia'dan Maverick Vinales, LCR'den Takaaki Nakagami ve yerel kahraman Miguel Oliveira takip ettiler.

Suzuki'den Joan Mir 11. olurken takım arkadaşı Alex Rins ancak 20. olabildi.

MotoGP Portekiz GP - 2. antrenman sonucu

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Spain Pol Espargaro Honda 8 1'50.707  
2 Spain Marc Marquez Honda 8 1'51.318 0.611
3 Italy Andrea Dovizioso Yamaha 16 1'51.756 1.049
4 Italy Francesco Bagnaia Ducati 8 1'51.789 1.082
5 Spain Jorge Martin Ducati 8 1'51.794 1.087
6 Spain Alex Marquez Honda 17 1'51.874 1.167
7 Italy Franco Morbidelli Yamaha 11 1'51.911 1.204
8 Spain Maverick Viñales Aprilia 9 1'51.925 1.218
9 Japan Takaaki Nakagami Honda 16 1'52.046 1.339
10 Portugal Miguel Oliveira KTM 20 1'52.100 1.393
11 Spain Joan Mir Suzuki 9 1'52.306 1.599
12 France Johann Zarco Ducati 11 1'52.320 1.613
13 France Fabio Quartararo Yamaha 10 1'52.534 1.827
14 Italy Enea Bastianini Ducati 12 1'52.582 1.875
15 Australia Remy Gardner KTM 15 1'52.965 2.258
16 Italy Marco Bezzecchi Ducati 11 1'53.003 2.296
17 Australia Jack Miller Ducati 12 1'53.103 2.396
18 Spain Aleix Espargaro Aprilia 10 1'53.302 2.595
19 South Africa Brad Binder KTM 17 1'53.527 2.820
20 Spain Alex Rins Suzuki 15 1'54.327 3.620
21 South Africa Darryn Binder Yamaha 16 1'54.385 3.678
22 Italy Lorenzo Savadori Aprilia 10 1'54.876 4.169
23 Italy Fabio Di Giannantonio Ducati 15 1'55.571 4.864
24 Spain Raul Fernandez KTM 9    
25 Italy Luca Marini Ducati 7    
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MotoGP Portekiz GP 1. antrenman: Yağmur altında Marquez lider
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