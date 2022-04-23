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MotoGP / Portekiz GP Antrenman raporu

MotoGP Portekiz 3. antrenman: Yağmurlu seansta Oliveira lider, Marquez kaza yaptı

Yerel kahraman Miguel Oliveira, Marc Marquez'in kaza yaptığı yağmurlu üçüncü antrenman seansında zirvede yer aldı.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
MotoGP Portekiz 3. antrenman: Yağmurlu seansta Oliveira lider, Marquez kaza yaptı
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Cumartesi sabahı yağan yoğun yağmurun ardından pistin yüzeyinde çok fazla su vardı ve bundan ötürü 45 dakikalık antrenman seansı ıslak zeminde geçti.

Şartlar başlangıçta düne oranla daha iyi olduğu için sürücüler, kombine edilmiş derecelerde kendi derecelerini geliştirme fırsatı buldular.

Ducati sürücüsü Jack Miller, 1:51.334'lük turuyla, günün ilk hızlı turuna imza atan isimdi. Birkaç dakika sonra yerel kahraman Oliveira'dan 1:50.796'lık bir tur zamanı geldi.

2020 Portekiz GP galibi, daha sonra bu turu 1:50.583'e çekti ve kombine edilmiş derecelerde ilk sırayı eline geçirdi.

Hızlı turlarına devam eden Oliveira 1:50.552 yapıp en hızlı derecesini biraz daha pekiştirirken, beş dakika sonra pisti şiddetli bir yağmur vurdu. Bu da derecelerin gelişimini engelledi.

Seans içerisinde hem Alex Marquez, hem de Marc Marquez kaza yaptı.

Altı kez dünya şampiyonu Marc, fabrika Honda motosikletiyle 8. virajda sert bir kaza yaptı. Kafasını yere çarpan İspanyol sürücünün kask vizörü kırıldı. Sonrasında motosikletini alıp, garaja dönse de, seans boyunca sadece altı tur atabildi.

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Marc'tan kısa bir süre sonra bu kez LCR Honda sürücüsü Alex Marquez kaza yaptı ancak o da kazada yaralanmadı.

Üçüncü seansın ortasında gelen bu yağmur temelde Marc'ın işine yaradı çünkü ilk seanstaki 1:50.666'lık turuyla, kombine edilmiş derecelerde beşinci sırada yer aldı.

Üçüncü antrenman seansının en iyi ikinci derecesi Suzuki sürücüsü Joan Mir'den geldi. İspanyol sürücü, Oliveira'dan sadece 0.049 saniye yavaş kaldı.

Yakın geçen seansta Fabio Quartararo da iyi bir tur çıkardı ve Mir'in 0.005 saniye gerisinde üçüncü oldu.

KTM fabrika takımı sürücüsü Brad Binder iyi bir ilerleme kaydetmesinin ardından 0.1 saniye geride dördüncü, Pramac Ducati sürücüsü Johann Zarco 0.6 saniye geride beşinci ve Aleix Espargaro altıncı oldu.

Miller kendisine yedinci sırada yer bulurken, Marc Marquez sekizinci, Franco Morbidelli dokuzuncu ve Marco Bezzecchi 10. oldu.

Francesco Bagnaia ancak 12. olabilirken, Alex Rins 16. ve Enea Bastianini 23. olabildi.

Kombine edilmiş derecelere göre sıralama turlarının son bölümüne kalan isimler Oliveira, Mir, Quartararo, Brad Binder, Marc Marquez, Pol Espargaro, Bezzecchi, Zarco, Aleix Espargaro ve Miller oldu.

Bundan ötürü Bagnaia, Rins, Bastianini ve Jorge Martin gibi isimler ilk bölümde piste çıkacak.

MotoGP Portekiz 3. antrenman sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Portugal Miguel Oliveira KTM 15 1'50.552  
2 Spain Joan Mir Suzuki 9 1'50.601 0.049
3 France Fabio Quartararo Yamaha 13 1'50.606 0.054
4 South Africa Brad Binder KTM 16 1'50.659 0.107
5 France Johann Zarco Ducati 15 1'51.243 0.691
6 Spain Aleix Espargaro Aprilia 15 1'51.248 0.696
7 Australia Jack Miller Ducati 17 1'51.253 0.701
8 Spain Marc Marquez Honda 6 1'51.385 0.833
9 Italy Franco Morbidelli Yamaha 19 1'51.455 0.903
10 Italy Marco Bezzecchi Ducati 16 1'51.511 0.959
11 Spain Alex Marquez Honda 15 1'51.567 1.015
12 Italy Francesco Bagnaia Ducati 14 1'51.850 1.298
13 Italy Luca Marini Ducati 17 1'51.875 1.323
14 Japan Takaaki Nakagami Honda 17 1'51.898 1.346
15 Spain Raul Fernandez KTM 15 1'51.902 1.350
16 Spain Alex Rins Suzuki 15 1'51.961 1.409
17 Spain Jorge Martin Ducati 16 1'52.153 1.601
18 Australia Remy Gardner KTM 13 1'52.247 1.695
19 Spain Maverick Viñales Aprilia 13 1'52.296 1.744
20 Spain Pol Espargaro Honda 9 1'52.620 2.068
21 Italy Andrea Dovizioso Yamaha 14 1'52.732 2.180
22 South Africa Darryn Binder Yamaha 12 1'53.252 2.700
23 Italy Enea Bastianini Ducati 14 1'53.413 2.861
24 Italy Lorenzo Savadori Aprilia 14 1'53.780 3.228
25 Italy Fabio Di Giannantonio Ducati 18 1'54.366 3.814
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