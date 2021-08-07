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Rossi'nin emekli olması hakkında konuşan Marquez: "MotoGP en büyük parçasını kaybetti"

Ekleyen:
Çeviren:
Can Çarpıcı

6 kez dünya şampiyonu Marc Marquez, Valentino Rossi'nin emekli olmasıyla birlikte MotoGP'nin "belki de en büyük parçasını" kaybedeceğini dile getirdi.

Rossi'nin emekli olması hakkında konuşan Marquez: "MotoGP en büyük parçasını kaybetti"

MotoGP efsanesi Rossi, Steiermark GP öncesinde gerçekleştirilen basın toplantısında sezon sonunda emekli olacağını ve 26 yıllık grand prix kariyerini sonlandıracağını açıklamıştı. 

2015'teki meşhur Sepang kazasının ve Avustralya GP'de yaşananların ardından Rossi-Marquez ilişkisi, gergin bir hâl almıştı. 

Rossi'nin emekliliğini açıklamasıyla birlikte Max Biaggi, Jorge Lorenzo ve Casey Stoner gibi Rossi'nin mücadele ettiği birçok isim sosyal medya hesaplarından İtalyan sürücünün kariyerini öven paylaşımlarda bulundular ve Rossi'yi tebrik ettiler. 

Cuma günkü antrenman turları sonrasında Autosport tarafından Rossi'nin emeklilik kararıyla alakalı düşünceleri sorulan Marquez, şunları söyledi: "Evet, dün [Perşembe] bu konudaki iddiam farklıydı. Onun bir yıl daha takımla devam edeceğini düşündüm."

"Bu, benim için bir şeyi kaybetmek gibi, MotoGP'nin büyük bir parçasını kaybettik, belki de en büyüğünü kaybettik çünkü Valentino her zaman birçok insanı buraya çekiyor ve o, hem pistte hem de pistin dışında birçok iyi şey yaptı."

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing, Marc Marquez, Repsol Honda Team

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing, Marc Marquez, Repsol Honda Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Herkes bizim kişisel ilişkimizin en iyisi olmadığını biliyor ama benim onunla bir problemim yok ve MotoGP'de büyük bir şeyi kaybettiğimizi anlayabiliyorum."

"MotoGP şanslı çünkü o, MotoGP dünyasında kalmaya devam edecek."

"Onun 25 yıl, hatta daha uzun süren, kariyerini değerlendirecek olursak; kariyeri gerçekten çok özel ve farklı. O bir efsane."

"Onu kariyeri için tebrik ediyorum ve ona gelecek için her şeyin en iyisini diliyorum."

Rossi'nin emekli olmasıyla birlikte Marquez, 2022'ye gidilirken MotoGP'nin en büyük yıldızı olarak gözükecek ancak Marquez, "Rossi'den bunu devralmanın sorumluluğunu hissetmediğini" söyledi. 

Perşembe günü Rossi, şampiyonluğa çok yaklaştığı ancak kıl payı kaçırdığı 2006 ve 2015 senelerinde de kazanarak; 10 şampiyonluk kazanmayı hak ettiğini söylemişti. 

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Bu sene gerçekleştirilen bir röportajda ise Rossi, Marquez'in 2015 senesinde yaptıklarının "affedilmesinin imkansız" olduğunu söylemiş ve Marquez'in yaptıklarının Honda tarafından kendisinden şampiyonluğun alınması için planlamış olduğunu belirtmişti. 

 

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