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MotoGP / Avusturya GP II Haberler

Rossi, VR46 MotoGP takımının Suudi Arabistan'a satıldığını reddetti

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Matteo Nugnes
Çeviren:
Betim Aker
, Editör

Valentino Rossi, VR46 MotoGP takımının Suudi Arabistan'a satılacağı söylentilerini reddetti ve bunlara ''uydurma haber'' dedi.

Rossi, VR46 MotoGP takımının Suudi Arabistan'a satıldığını reddetti

Geçtiğimiz hafta İtalyan basınında çıkan söylentilere göre Rossi, VR46'yı ve Grand Prix takımlarını 150 milyon euro'ya Tanal Entertainment ve Suudi Prensi Abdulaziz bin Abdullah bin Saud bin Abdulaziz Al-Saud'a satacak.

Tanal Entertainment'ın, VR46 MotoGP takımının Suudi petrol devi Aramco ile 2022 için yaptığı isim sponsorluğu anlaşmasının arkasında olduğu iddiaları da mevcut.

Ancak Autosport, geçtiğimiz aylarda Aramco'dan VR46'yla ilgilendiklerini yalanlayan iki açıklama aldı. Aramco'nun CEO'su da Hollanda GP'deki toplantılarında aynısını dile getirmişti. 

Aramco ve VR46 arasındaki ilişki hâlâ gizemini korusa da, 2021'in sonunda MotoGP'den emekli olacağını perşembe günü açıklayan Rossi, VR46 şirketinin satılacağı iddialarını yalanladı.

Cuma günü Steiermark Grand Prix'sinin antrenman seansından sonra konuşan Rossi şu ifadeleri kullandı: ''VR46'yı Suudi Arabistan'a satma isteğimiz olduğu kesinlikle doğru değildir.''

''Bunlar sadece uydurulmuş haberler, bunun hakkında düşünmedik bile.''

''Bu işi seviyoruz, tüm dünyamız orada ve bu [söylentilerin] nereden çıktığını bilmiyorum.''

Luca Marini, Esponsorama Racing

Luca Marini, Esponsorama Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Tanal Entertainment, yakında kendi 'Saudi Vision 2030' girişimleri ve VR46 hakkında bir basın konferansı düzenleyecek ancak Rossi, bu etkinliğin içeriği hakkında çok fazla bilgiye sahip olmadığını söyledi.

''Tanal'a gelince, bu basın konferansı hakkında çok şey bilmiyorum.''

''Avukatlarımız ve muhasebecilerimiz VR46'da çalışıyorlar ve her işle uğraşmaya çalışıyorlar.''

''Belki de bu tür şeyleri sormanız gereken doğru kişi ben değilimdir çünkü ben bir noktaya kadar biliyorum.''

Söylentilere göre Rossi'nin eski takım arkadaşı Maverick Vinales, gelecek sezon Luca Marini'nin yanında VR46'ya katılacak.

Vinales bu sezonun sonunda Yamaha'dan ayrılacak ve markayla arasındaki ilişki bozulan sürücünün Aprilia'ya katılması bekleniyor.

Ancak Rossi, Vinales'in takıma katılacağı hakkındaki söylentileri şu şekilde reddetti: ''Maverick'i çok seviyoruz çünkü o üst düzey bir sürücü ve takım arkadaşıyken de onunla hep çok iyi anlaştık.''

''Aramızda oldukça büyük bir saygı var ancak ancak bu takımı [VR46] akademisinin sürücülerinin yarışacağı bir takım haline getirmeyi düşündük ve bu bizim programımız."

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