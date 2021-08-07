MotoGP Steiermark 3. antrenman: Bagnaia, Quartararo'nun önünde en hızlısı

Üçüncü antrenman seansında şartlar mükemmeldi ve bu da kombine edilmiş derecelerin hemen geliştiği anlamına geliyordu. İlk büyük atılımı Pramac'ın çaylak sürücüsü Jorge Martin yaptı.

Martin, cuma günkü en iyi derecesini bir saniye geliştirdi ve 1:23.834 yaparak kombine edilmiş derecelerde ikinci sıraya çıktı. Zaman tablosunda ise ilk sırayı aldı.

Bu derece bir süre zirvede yer aldı ve ardından Yamaha sürücüsü Maverick Vinales 1:23.781'le en iyi dereceyi eline geçirdi.

Fakat Suzuki sürücüsü Joan Mir, yeni set yumuşak lastik takarak 1:23.599 yaptı ve zaman tablosunun en tepesine çıktı.

Bu hafta sonu hem Mir hem de Alex Rins, yeni bir holeshot cihazına sahipler ve bu da performanslarına yardımcı olan bir etken.

Mir'in derecesini geride bırakan ilk isim, Honda'nın şampiyon sürücüsü Marc Marquez oldu. İspanyol sürücü, 1:23.513 yaptı ve ilk sırayı eline geçirdi.

Fakat Yamaha'dan vatandaşı Vinales 1:23.475 yaptığı için, Marquez'in liderliği pek de uzun sürmedi. Sonrasında bu dereceyi 1:23.375'e çekerek farkı daha da artırdı.

Takım arkadaşı ve şampiyona lideri Fabio Quartararo için seans pek kolay geçmedi. M1'de zorlanan Fransız sürücü, son beş dakikaya gelindiğinde, ilk onun dışına kadar düşmüştü.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: MotoGP

Quartararo seans içerisinde birkaç kez, motosikletini sağ dönülen 3. virajda döndürmekte zorluk çekti. Fransız sürücü, içinde bulunduğu durum nedeniyle epey hayal kırıklığı yaşamış gibi görünüyordu.

Fakat bitime üç dakikadan az bir süre kala Quartararo, nihayet temiz bir tur atmayı başardı ve 1:23.416 yaparak ikinci sıraya yükseldi. Fakat pist sınırlarını ihlal ettiği için o tur iptal edildi ve tekrar 15. sıraya yükseldi.

Ancak Quartararo, bir sonraki denemesinde 1:23.142 yaparak zaman tablosunun en tepesine çıktı ve son bölüme kalmayı garantilemiş oldu.

Son sözü söyleyen isim 1:23.114'lük turuyla, Ducati sürücüsü Francesco Bagnaia oldu. Böylelikle İtalyan sürücü, sıralama turları öncesinde zirvede yer aldı.

Yamaha sürücüleri Quartararo ve Vinales seansı sırasıyla 0.028 ve 0.148 saniye geride 2. ve 3. sıralarda tamamladılar.

Martin, seansı dördüncü bitirdi ve Almanya'dan bu yan ilk kez sıralama turlarında doğrudan son bölüme kalmayı başardı. Genç sürücü, ilk virajda düşük süratte bir kaza yaptı.

Mir, güncellenmiş Suzuki'yle seansı Pramac sürücüsü Johann Zarco ve Honda sürücüsü Marquez'in önünde beşinci sırada tamamladı. Aprilia'dan Alex Espargaro sekizinci olurken, Ducati'den Jack Miller dokuzuncu ve cuma gününün en hızlı ismi olan LCR Honda sürücüsü Takaaki Nakagami onuncu oldu.

Honda fabrika takımı sürücüsü Pol Espargaro, 0.017 saniye geride 11. en iyi zamanı yaparken, bu hafta sonu özel davetle piste çıkan KTM sürücüsü Dani Pedrosa 12. en iyi zamanı yaptı.

Brad Binder, LCR'den Alex Marquez ve Suzuki'den Rins'in ardından 15. olup en iyi ikinci KTM sürücüsü olurken, geçen yılın Steiermark GP galibi Miguel Oliveira bileğindeki sakatlıkla beraber seansı 16. bitirdi.

Petronas SRT ikilisi Valentino Rossi ve Cal Crutchlow 19. ve 23. sıralarda yer aldılar.

Seans sonucu: