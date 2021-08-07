Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Rossi'nin emekli olması hakkında konuşan Marquez: "MotoGP en büyük parçasını kaybetti"
MotoGP / Avusturya GP II Antrenman raporu

MotoGP Steiermark 3. antrenman: Bagnaia, Quartararo'nun önünde en hızlısı

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Steiermark Grand Prix'sinin üçüncü antrenman seansında Ducati fabrika takımı sürücüsü Francesco Bagnaia ilk sırada yer aldı.

MotoGP Steiermark 3. antrenman: Bagnaia, Quartararo'nun önünde en hızlısı

Üçüncü antrenman seansında şartlar mükemmeldi ve bu da kombine edilmiş derecelerin hemen geliştiği anlamına geliyordu. İlk büyük atılımı Pramac'ın çaylak sürücüsü Jorge Martin yaptı.

Martin, cuma günkü en iyi derecesini bir saniye geliştirdi ve 1:23.834 yaparak kombine edilmiş derecelerde ikinci sıraya çıktı. Zaman tablosunda ise ilk sırayı aldı.

Bu derece bir süre zirvede yer aldı ve ardından Yamaha sürücüsü Maverick Vinales 1:23.781'le en iyi dereceyi eline geçirdi.

Fakat Suzuki sürücüsü Joan Mir, yeni set yumuşak lastik takarak 1:23.599 yaptı ve zaman tablosunun en tepesine çıktı.

Bu hafta sonu hem Mir hem de Alex Rins, yeni bir holeshot cihazına sahipler ve bu da performanslarına yardımcı olan bir etken.

Mir'in derecesini geride bırakan ilk isim, Honda'nın şampiyon sürücüsü Marc Marquez oldu. İspanyol sürücü, 1:23.513 yaptı ve ilk sırayı eline geçirdi.

Fakat Yamaha'dan vatandaşı Vinales 1:23.475 yaptığı için, Marquez'in liderliği pek de uzun sürmedi. Sonrasında bu dereceyi 1:23.375'e çekerek farkı daha da artırdı.

Takım arkadaşı ve şampiyona lideri Fabio Quartararo için seans pek kolay geçmedi. M1'de zorlanan Fransız sürücü, son beş dakikaya gelindiğinde, ilk onun dışına kadar düşmüştü.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Photo by: MotoGP

Quartararo seans içerisinde birkaç kez, motosikletini sağ dönülen 3. virajda döndürmekte zorluk çekti. Fransız sürücü, içinde bulunduğu durum nedeniyle epey hayal kırıklığı yaşamış gibi görünüyordu.

Fakat bitime üç dakikadan az bir süre kala Quartararo, nihayet temiz bir tur atmayı başardı ve 1:23.416 yaparak ikinci sıraya yükseldi. Fakat pist sınırlarını ihlal ettiği için o tur iptal edildi ve tekrar 15. sıraya yükseldi.

Ancak Quartararo, bir sonraki denemesinde 1:23.142 yaparak zaman tablosunun en tepesine çıktı ve son bölüme kalmayı garantilemiş oldu.

Son sözü söyleyen isim 1:23.114'lük turuyla, Ducati sürücüsü Francesco Bagnaia oldu. Böylelikle İtalyan sürücü, sıralama turları öncesinde zirvede yer aldı.

Yamaha sürücüleri Quartararo ve Vinales seansı sırasıyla 0.028 ve 0.148 saniye geride 2. ve 3. sıralarda tamamladılar.

Martin, seansı dördüncü bitirdi ve Almanya'dan bu yan ilk kez sıralama turlarında doğrudan son bölüme kalmayı başardı. Genç sürücü, ilk virajda düşük süratte bir kaza yaptı.

Mir, güncellenmiş Suzuki'yle seansı Pramac sürücüsü Johann Zarco ve Honda sürücüsü Marquez'in önünde beşinci sırada tamamladı. Aprilia'dan Alex Espargaro sekizinci olurken, Ducati'den Jack Miller dokuzuncu ve cuma gününün en hızlı ismi olan LCR Honda sürücüsü Takaaki Nakagami onuncu oldu.

Honda fabrika takımı sürücüsü Pol Espargaro, 0.017 saniye geride 11. en iyi zamanı yaparken, bu hafta sonu özel davetle piste çıkan KTM sürücüsü Dani Pedrosa 12. en iyi zamanı yaptı.

Brad Binder, LCR'den Alex Marquez ve Suzuki'den Rins'in ardından 15. olup en iyi ikinci KTM sürücüsü olurken, geçen yılın Steiermark GP galibi Miguel Oliveira bileğindeki sakatlıkla beraber seansı 16. bitirdi.

Petronas SRT ikilisi Valentino Rossi ve Cal Crutchlow 19. ve 23. sıralarda yer aldılar.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Italy Francesco Bagnaia Ducati 23 1'23.114  
2 France Fabio Quartararo Yamaha 24 1'23.142 0.028
3 Spain Maverick Viñales Yamaha 21 1'23.262 0.148
4 Spain Jorge Martin Ducati 20 1'23.294 0.180
5 Spain Joan Mir Suzuki 23 1'23.387 0.273
6 France Johann Zarco Ducati 22 1'23.487 0.373
7 Spain Marc Marquez Honda 21 1'23.513 0.399
8 Spain Aleix Espargaro Aprilia 19 1'23.594 0.480
9 Australia Jack Miller Ducati 23 1'23.731 0.617
10 Japan Takaaki Nakagami Honda 22 1'23.740 0.626
11 Spain Pol Espargaro Honda 21 1'23.757 0.643
12 Spain Dani Pedrosa KTM 23 1'23.758 0.644
13 Spain Alex Rins Suzuki 24 1'23.766 0.652
14 Spain Alex Marquez Honda 24 1'23.789 0.675
15 South Africa Brad Binder KTM 22 1'23.799 0.685
16 Portugal Miguel Oliveira KTM 22 1'23.935 0.821
17 Spain Iker Lecuona KTM 21 1'24.159 1.045
18 Italy Danilo Petrucci KTM 21 1'24.342 1.228
19 Italy Valentino Rossi Yamaha 21 1'24.381 1.267
20 Italy Enea Bastianini Ducati 22 1'24.384 1.270
21 Italy Luca Marini Ducati 18 1'24.403 1.289
22 Italy Lorenzo Savadori Aprilia 23 1'24.437 1.323
23 United Kingdom Cal Crutchlow Yamaha 21 1'24.644 1.530
Tüm sonuçları görüntüle
paylaşım
yorumlar
Rossi'nin emekli olması hakkında konuşan Marquez: "MotoGP en büyük parçasını kaybetti"

Önceki haber

Rossi'nin emekli olması hakkında konuşan Marquez: "MotoGP en büyük parçasını kaybetti"
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Türkiye GP'nin kaderi, Japonya GP'ye bağlı olabilir

22 s
2
Formula 1

Williams: "Artık paralı pilotlara ihtiyacımız yok"

23 s
3
MotoGP

Rossi'nin emekli olması hakkında konuşan Marquez: "MotoGP en büyük parçasını kaybetti"

2 s
4
Formula 1

Mercedes, birkaç güncelleme daha hazırlıyor

16 s
5
Formula 1

Ocon: "Alonso ile ilgili uyarılar doğru çıkmadı"

20 s
Son Haberler
MotoGP Steiermark 3. antrenman: Bagnaia, Quartararo'nun önünde en hızlısı
MOTOGP

MotoGP Steiermark 3. antrenman: Bagnaia, Quartararo'nun önünde en hızlısı

23dk
Rossi'nin emekli olması hakkında konuşan Marquez: "MotoGP en büyük parçasını kaybetti"
MOTOGP

Rossi'nin emekli olması hakkında konuşan Marquez: "MotoGP en büyük parçasını kaybetti"

2 s
Rossi, VR46 MotoGP takımının Suudi Arabistan'a satıldığını reddetti
MOTOGP

Rossi, VR46 MotoGP takımının Suudi Arabistan'a satıldığını reddetti

3 s
Crutchlow, Austurya'da MotoGP'ye dönme kararının nedenini açıkladı
MOTOGP

Crutchlow, Austurya'da MotoGP'ye dönme kararının nedenini açıkladı

4 s
Mir: ''Red Bull Ring'deki güvenlik, ıslak zeminde MotoGP için yeterli değil''
MOTOGP

Mir: ''Red Bull Ring'deki güvenlik, ıslak zeminde MotoGP için yeterli değil''

14 s
Son Videolar
Valentino Rossi sezon sonunda emekli olacağını açıkladı  01:01
MotoGP
20 s

Valentino Rossi sezon sonunda emekli olacağını açıkladı 

Dani Pedrosa, Avusturya'da MotoGP'ye geri dönecek 00:40
MotoGP
4 Ağu 2021

Dani Pedrosa, Avusturya'da MotoGP'ye geri dönecek

MotoGP: Vinales, 2022'de Yamaha'dan ayrılacak 00:38
MotoGP
28 Haz 2021

MotoGP: Vinales, 2022'de Yamaha'dan ayrılacak

MotoGP Hollanda GP grid pozisyonları 00:38
MotoGP
27 Haz 2021

MotoGP Hollanda GP grid pozisyonları

MotoGP: VR46, Ducati'yle üç senelik anlaşma imzaladı 00:32
MotoGP
25 Haz 2021

MotoGP: VR46, Ducati'yle üç senelik anlaşma imzaladı

Daha fazlası
Lewis Duncan
Rossi'nin emekli olması hakkında konuşan Marquez: "MotoGP en büyük parçasını kaybetti" Avusturya GP II
MotoGP

Rossi'nin emekli olması hakkında konuşan Marquez: "MotoGP en büyük parçasını kaybetti"

Rossi, VR46 MotoGP takımının Suudi Arabistan'a satıldığını reddetti Avusturya GP II
MotoGP

Rossi, VR46 MotoGP takımının Suudi Arabistan'a satıldığını reddetti

Crutchlow, Austurya'da MotoGP'ye dönme kararının nedenini açıkladı Avusturya GP II
MotoGP

Crutchlow, Austurya'da MotoGP'ye dönme kararının nedenini açıkladı

Çok Okunanlar Bugün

Türkiye GP'nin kaderi, Japonya GP'ye bağlı olabilir
Formula 1 Formula 1

Türkiye GP'nin kaderi, Japonya GP'ye bağlı olabilir

Williams: "Artık paralı pilotlara ihtiyacımız yok"
Formula 1 Formula 1

Williams: "Artık paralı pilotlara ihtiyacımız yok"

Rossi'nin emekli olması hakkında konuşan Marquez: "MotoGP en büyük parçasını kaybetti"
MotoGP MotoGP

Rossi'nin emekli olması hakkında konuşan Marquez: "MotoGP en büyük parçasını kaybetti"

Mercedes, birkaç güncelleme daha hazırlıyor
Formula 1 Formula 1

Mercedes, birkaç güncelleme daha hazırlıyor

Ocon: "Alonso ile ilgili uyarılar doğru çıkmadı"
Formula 1 Formula 1

Ocon: "Alonso ile ilgili uyarılar doğru çıkmadı"

MotoGP Steiermark 3. antrenman: Bagnaia, Quartararo'nun önünde en hızlısı
MotoGP MotoGP

MotoGP Steiermark 3. antrenman: Bagnaia, Quartararo'nun önünde en hızlısı

Leclerc'in motoru nasıl kullanılamaz hâle geldi?
Formula 1 Formula 1

Leclerc'in motoru nasıl kullanılamaz hâle geldi?

Vettel'in diskalifiyesinin yeniden görüşülmesi için tarih belirlendi
Formula 1 Formula 1

Vettel'in diskalifiyesinin yeniden görüşülmesi için tarih belirlendi

Son Haberler

MotoGP Steiermark 3. antrenman: Bagnaia, Quartararo'nun önünde en hızlısı
MotoGP MotoGP

MotoGP Steiermark 3. antrenman: Bagnaia, Quartararo'nun önünde en hızlısı

Rossi'nin emekli olması hakkında konuşan Marquez: "MotoGP en büyük parçasını kaybetti"
MotoGP MotoGP

Rossi'nin emekli olması hakkında konuşan Marquez: "MotoGP en büyük parçasını kaybetti"

Rossi, VR46 MotoGP takımının Suudi Arabistan'a satıldığını reddetti
MotoGP MotoGP

Rossi, VR46 MotoGP takımının Suudi Arabistan'a satıldığını reddetti

Crutchlow, Austurya'da MotoGP'ye dönme kararının nedenini açıkladı
MotoGP MotoGP

Crutchlow, Austurya'da MotoGP'ye dönme kararının nedenini açıkladı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.