Toyota sürücülerine göre yeni Le Mans sıralama formatı çok "havalı"

2020 sezonunda kullanılacak olan prosedürde, tüm klasmanların en hızlı altı aracı, ikinci günde yapılacak sıralamalarda olacak yarım saatlik bir seansa katılacaklar, Japon pilotlara göre bu durum araçların temiz turlar atmasına yardımcı olacak.

2017'de pistin en hızlı tur zamanını atan ve geçen senenin pole turunu atan Kobayashi "Fikri çok sevdim, çok havalı çünkü Le Mans pistinde trafik olmadan sürüş yapmak çok eğlenceli. Le Mans'da hiçbir zaman temiz tur atamıyorsunuz; rekor kırdığım turda bile düzlükte iki aracı geçmem gerekti." dedi.

2014 ve 2018'de pole pozisyonundan yarışa başlayan Nakajima ise aynı takım arkadaşı Kobayashi gibi yeni prosedürü beğendiğini söyledi:

"Bu iyi bir hareket çünkü Le Mans'da yaptığımız sıralama turları seansında trafik ile ilgili şanslı olmanız gerekiyor. Le Mans'da çok fazla sıralama turuna katıldım ve hatırladığım kadarıyla sadece bir kez temiz bir tur atabildim.

"İyi bir fikir olduğuna inanıyorum ve sürücüye iyi bir deneyim, çünkü sıralama turlarında temiz bir tur atıp trafik hakkında çok fazla düşünme fırsatımız olmayacak."

Kobayashi aynı zamanda son sıralama seansının, LMP1 ve LMP2 araçlarıyla GTE Pro ve GTE Am araçlarının çıkacağı iki gruba ayrılabileceğini önerdi, böylece sürücülerin trafiksiz bir tur atma şansı gittikçe artacak.

"Belki de piste önce prototip araçlar çıkabilir veya GT araçları da çıkabilir. Le Mans'da tur atmak için 30 dakikaya ihtiyacımız yok."

Le Mans haftasının Çarşamba günü 23:15 ile 00:00 saatleri arasındaki seansta kendi klasmanlarındaki en hızlı altı araç hiper pole seansına katılmaya hak kazanacak.

Yeni seans ise Perşembe günü 21:00-21:30 saatleri arasında yapılacak. Bu seansa katılmayı başaran araçlar sadece 1 hızlı tur atma hakkına sahip olacaklar.

An itibariyle Le Mans 24 Saat katılımcıları listesinde yedek listede bulunan ByKolles girişi, ana listeye geçmediği sürece LMP1 gridinin tamamı otomatik olarak hiper pole seansına katılma hakkı elde edecek çünkü toplam 6 ana katılımcı bulunmakta.

Gridin kalanının hiper pole katılımı ise klasmanlara göre Çarşamba günü yapılan seansta atılan turlara göre ayarlanacak.

Gridin genelinde ise sert bir klasman dizilişi uygulanacak, önde LMP1'ler yer alırken en arkada GTE Am sınıfı araçlar yer alacak.

Le Mans 2020 antrenman ve sıralama seansı programı:

10 Haziran Çarşamba

15:30–20:00: Antrenman turları

22:00–23:00: Antrenman turları

23:15–00:00: Sıralama turları

11 Haziran Perşembe

17:00–19:00: Antrenman turları

21:00–21:30: Hiper pole

22:00–00:00: Antrenman turları