ACO, koronavirüse rağmen Le Mans’ın yapılacağından emin

Bir klasik haline gelen dayanıklılık yarışının organizatörü ACO, gittikçe artan COVID-19 durumunu yakından takip ederken, şu anda takvimi değiştirmeye gerek olmadığını vurgulayan bir açıklama yaptı.

Fransız hükümetinin, 5 binden fazla insanın aynı ortamda bir arada olmasının yasaklandığını duyurmasından sonra, Le Mans’ın bundan etkilenebileceği iddiaları artmıştı.

Şu ana kadar Fransa’da 285 COVID-19 vakası rapor edildi ve bu, İtalya ve Almanya’dan sonra Avrupa’daki en yüksek sayı.

ACO’dan yapılan açıklamada, “Koronavirüsün durumunu yakından takip ediyoruz. Şimdilik, önümüzdeki haftalar için planlanan sportif etkinliklerimizi ertelemek veya iptal etmek için herhangi bir gereklilik bildirilmedi.”

“Etkinlik takvimimiz değişmedi. Le Mans 24 Saat’in planlandığı gibi 13-14 Haziran’da yapılacağından eminiz.”

“Önceliğimizin, 2020 için yayınlanan takvimini sürdürmek olduğunu lütfen unutmayın. Ancak gerekli olduğu takdirde, senenin ilerleyen zamanlarında etkinlikleri yeniden planlayacağız.” ifadeleri kullanıldı.

Le Mans öncesinde, FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’nın sıradaki ayakları bu ay içerisinde Sebring’de ve Nisan ayının sonunda Spa’da koşulacak.

WeatherTech Spor Araç Şampiyonası’nın organizatörü IMSA ise, NASCAR ve ARCA ile koronavirüs durumu hakkında ortak bir açıklama yaptı.

Açıklamada, “İlgili yetkililerle düzenli şekilde iletişim halindeyiz ve durumu yakından izlemeye devam edeceğiz.” denildi.

Bazı üst düzey motor sporları etkinlikleri, koronavirüsten etkilendi. Bunların arasında Formula 1 Çin Grand Prix’si, Formula E Sanya E-Prix’si ve MotoGP’nin ilk iki ayağı Katar ve Tayland GP’leri de bulunuyor.

Avrupa’da ise Creventic 24 Saat Serisi’nin Monza’daki ilk yarışı ertelenirken, DTM’in Monza’daki sezon öncesi testleri Hockenheim’a alındı.