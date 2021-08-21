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Le Mans

Canlı Anlatım: 2021 Le Mans 24 Saat

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Ekleyen: Kemal Şengül

Özet
Durum: Canlı
10:50 Yarışın lideri #7 Toyota pite geliyor.
10:48 #38 JOTA da pitte.
10:47 10 saniyelik zaman cezası bulunan #708 Glickenhaus pite giriyor.
10:43 #709 Glickenhaus pite geliyor.
10:43 GTE Pro sınıfında #51 Af Corse ilk sıraya çıktı, #52 Af Corse ikinci.
10:42 Alpine'de Nicholas Lapierre genel klasmanda yedinci sıraya kadar çıktı.
10:42 Şu anda Da Costa, LMP2 aracı sürmesine rağmen ikinci sırada yer alıyor.
10:42 #38 Jota'da Antonio Felix da Costa o kadar hızlı ki, iki Glickenhaus'u birden geçti.
10:36 #7 Toyota ön tarafta arayı açmaya devam ediyor. Fark 40 saniyeye yaklaştı.
10:34 #8 Toyota ise 21. sıraya kadar çıktı.
10:34 GTE Pro'da liderlik el değiştiriyor! #52 AF Corse Ferrari ilk sırada.
10:34 Merak edenler için #36 Alpine şu anda dokuzuncu sıraya kadar çıktı.
10:32 GTE Am sınıfında #47 Cetilar Racing Ferrari, #88 Dempsey Proton Racing'den liderliği aldı.
10:32 GTE Pro'da liderliğin #63 Corvette Racing'de olduğunu belirtelim. #52 ve 51 #AF Corse Ferrari'ler 2. ve 3. sıradalar.
10:31 #38 JOTA Racing'de Antonio Felix da Costa çok iyi turlar çıkarıyor. Şu anda LMP2'de rahat şekilde lider. Robert Kubica da şu anda Team WRT ile üçüncü sırada.
10:30 #7 Toyota ön tarafta farkı 30 saniyeye çıkardı.
10:26
 
10:26 Evet ilk 25 dakikanın anlatımıyla sizlerleydik! Bundan sonra saat başı raporlar yazarak sizleri bilgilendireceğiz.

Tabii ki ara ara paylaşımlar yapacağız ve önemli anları sizlerle paylaşacağız.
10:25 Alpine bir sıra kazanıyor ve 16. sıraya çıkıyor.
10:25 #20 High Class Racing spin atıyor. Zaten gerideydi ve epey vakit kaybetti.
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