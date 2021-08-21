Canlı Anlatım: 2021 Le Mans 24 Saat
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Ekleyen: Kemal Şengül
Özet
Durum: Canlı
10:50 Yarışın lideri #7 Toyota pite geliyor.
10:48 #38 JOTA da pitte.
10:47 10 saniyelik zaman cezası bulunan #708 Glickenhaus pite giriyor.
10:43 #709 Glickenhaus pite geliyor.
10:43 GTE Pro sınıfında #51 Af Corse ilk sıraya çıktı, #52 Af Corse ikinci.
10:42 Alpine'de Nicholas Lapierre genel klasmanda yedinci sıraya kadar çıktı.
10:42 Şu anda Da Costa, LMP2 aracı sürmesine rağmen ikinci sırada yer alıyor.
10:42 #38 Jota'da Antonio Felix da Costa o kadar hızlı ki, iki Glickenhaus'u birden geçti.
10:36 #7 Toyota ön tarafta arayı açmaya devam ediyor. Fark 40 saniyeye yaklaştı.
10:34 #8 Toyota ise 21. sıraya kadar çıktı.
10:34 GTE Pro'da liderlik el değiştiriyor! #52 AF Corse Ferrari ilk sırada.
10:34 Merak edenler için #36 Alpine şu anda dokuzuncu sıraya kadar çıktı.
10:32 GTE Am sınıfında #47 Cetilar Racing Ferrari, #88 Dempsey Proton Racing'den liderliği aldı.
10:32 GTE Pro'da liderliğin #63 Corvette Racing'de olduğunu belirtelim. #52 ve 51 #AF Corse Ferrari'ler 2. ve 3. sıradalar.
10:31 #38 JOTA Racing'de Antonio Felix da Costa çok iyi turlar çıkarıyor. Şu anda LMP2'de rahat şekilde lider. Robert Kubica da şu anda Team WRT ile üçüncü sırada.
10:30 #7 Toyota ön tarafta farkı 30 saniyeye çıkardı.
10:26
10:26 Evet ilk 25 dakikanın anlatımıyla sizlerleydik! Bundan sonra saat başı raporlar yazarak sizleri bilgilendireceğiz.
Tabii ki ara ara paylaşımlar yapacağız ve önemli anları sizlerle paylaşacağız.
Tabii ki ara ara paylaşımlar yapacağız ve önemli anları sizlerle paylaşacağız.
10:25 Alpine bir sıra kazanıyor ve 16. sıraya çıkıyor.
10:25 #20 High Class Racing spin atıyor. Zaten gerideydi ve epey vakit kaybetti.
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