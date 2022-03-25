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Motorsport Games, rFactor 2 ve esporun gelişimi için Grosjean ile çalışacak

Romain Grosjean, teknik danışman olarak Motorsport Games'e katıldı. Eski Formula 1 sürücüsü, rFactor 2'nin ve organizasyonun birçok canlı espor etkinliğinin gelişimine yardımcı olacak.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Motorsport Games, rFactor 2 ve esporun gelişimi için Grosjean ile çalışacak
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Miami, Florida - 25 Mart 2022 - Dünyanın dört bir yanındaki resmi yarış serileri için oyun geliştiren ve espor yarışmaları düzenleyen Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) ("Motorsport Games") ,  IndyCar yıldızı ve eski Formula 1 sürücüsü Romain Grosjean'ın rFactor 2 platformunun ve espor etkinliklerinin gelişimi için danışman olarak şirkete katıldığını memnuniyetle duyuruyor.

Motor Games için teknik espor danışmanı rolü üstlenecek Grosjean, önde gelen sim platformu rFactor 2'yi daha da geliştirmek için hem gerçek dünyada hem de simde uzun yıllara dayanan deneyimini kullanacak. Grosjean, yıl boyunca, rFactor 2 için dört teknik test seansına katılacak ve bu süre boyunca platformu geliştirmek için geri bildirim ve önerilerde bulunacak. Fransız sürücü, rFactor 2'ye yaptığı katkılara ek olarak, son derece başarılı Sanal Le Mans 24 ve yeni IndyCar- Motorsport Games Pro Challenge gibi Motorsport Games'in çeşitli e-spor etkinlikleri hakkında da tavsiyelerde bulunacak. Grosjean her iki seride de yarıştığı için, her iki seriyle ilgili de kapsamlı bilgilere sahip.

Grosjean, “Pistte yarışmak ile sim dünyası arasındaki bağlantı giderek yaklaşıyor. Sim yarışları, motor sporlarındaki şirketler, takımlar ve şampiyonalar için giderek daha önemli bir araç haline geliyor."

"Motorsport Games'e teknik danışman olarak katılmaktan çok mutluyum. Düzenli olarak kullandığım bir simülasyon olan rFactor 2 hakkında geri bildirimde bulunmak için sabırsızlanıyorum. Motorsport Games şirketi, Sanal Le Mans 24 Saat ve son IndyCar Pro Challenge gibi e-spor etkinlikleri aracılığıyla en iyi sspor etkinliklerine ev sahipliği yapma konusundaki yeteneğini zaten kanıtladı." dedi.

Motorsport Games Motor Sporları Danışmanı Gérard Neveu şunları ekledi: “Romain'in gerçek yarışlardaki deneyimi ve nitelikleri tüm dünya tarafından biliniyor fakat son yıllarda espor ve sim yarışlarında da çok fazla bilgi ve deneyime sahip olduğunu kanıtladı."

"Bu nedenle, Motorsport Games teknik danışmanı olarak bu yeni rolüne mükemmel şekilde uyuyor. Uzun yıllar boyunca sahip olduğu tecrübe, rFactor 2'yi geliştirmemizde ve Espor etkinliklerimizi daha da genişletmemizde bize çok yardımcı olacak. "

"Grosjean, kısa süre önce, Motorsport Games'in ana şirketi Motorsport Network, Nielsen ve IndyCar tarafından dünya çapındaki IndyCar taraftarlarına yönelik düzenlediği ankette en popüler IndyCar sürücüsü seçildi. Oyuncuların, Romain'in sim platformumuzun ve etkinliklerimizin gelişimine daha yakından dahil olmasından büyük heyecan duyduğuna eminim. Romain ile Le Mans ve INDYCAR espor etkinliklerimizi bir üst seviyeye çıkarabileceğiz.”

En son  Motorsport Games haberlerini www.motorsportgames.com  adresinden takip edebilir, ya da  Twitter Instagram Facebook  ve  LinkedIn hesaplarını inceleyebilirsiniz.

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