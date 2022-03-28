Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / iRacing Dünya Şampiyonası: Ayhancan Interlagos'ta ilk beşte
eSpor / News Motorsport.com haberler

Motorsport Games'e ait rFactor 2, Formula E'nin resmi simülatör yarış platformu oldu

Formula E ve Motorsport Games arasındaki çok yıllı anlaşmanın devamı, Formula E'nin simülatöre uyarlanmasını ve taraftarları için seriyi deneyimleme fırsatını da içeriyor.

Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
Motorsport Games'e ait rFactor 2, Formula E'nin resmi simülatör yarış platformu oldu
Haberi dinle

Dünyanın dört bir yanındaki resmi motor sporları yarış serilerinin önde gelen oyun geliştiricisi, yayıncısı ve e-spor ekosistemi sağlayıcısı olan  Motorsport Games, bugün yaptığı bir açıklama ile Formula E'nin resmi simülatör yarış platformu haline geldiğini duyurdu. Anlaşma,  Motorsport Games ve "dünyanın tamamen elektrikli ilk tek koltuklu yarış serisi" Formula E arasındaki mevcut çok yıllı ortaklığın uzatılmasının bir parçası.

 Motorsport Games, pilotlar ve takımlar da dahil olmak üzere bugünden itibaren Formula E'yi mevcut olan önde gelen yarış simülasyon platformu olan rFactor 2'ye uyarlayacak. Tüm pilotlar ve takımlar, şu anda devam etmekte olan ABB FIA Formula E Dünya Şampiyonası'nın 8. Sezonunu yansıtacak şekilde güncellenecek. Böylece rFactor 2, 2018'den sonraki tüm Formula E sezonlarını içerecek ve serideki birçok yüksek kaliteli pistte yarışmaya elverişlilik sağlayacak. Formula E içerik paketi, tüm rFactor 2 kullanıcıları için satın alınabilir olacak.

 Motorsport Games CEO'su Dmitry Kozko, “Formula E, en hızlı büyüyen motor sporları serilerinden biri ve onu rFactor 2'nin içinde hayata geçirmekten daha fazla heyecan ve onur duyamazdık. rFactor 2, sınıfının en iyisi simülasyon platformu olmaya devam ediyor. Bu denli sağlam bir platforma yapılan bu ekleme, oyuncularımıza sunulan deneyimi de güçlendirecektir. Otantik yarış simülasyonları yaratma konusundaki uzmanlığımız ve olağanüstü e-spor etkinlikleri ile Formula E'nin artan popülaritesi birleştiğinde, ortaklığımızın ekiplerimiz arasındaki her hedefe ulaşacağını biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Formula E'nin oyun direktörü Kieran Holmes-Darby, "Formula E serisini rFactor 2'ye eklemenin yanı sıra, Formula E, rFactor 2'nin oyun içi yarışmalar platformu tarafından desteklenecek olan Accelerate e-spor serisini de piyasaya sürecek. Ek olarak, rFactor 2, gelecekteki yarışlarda ve etkinliklerde kurmayı planladığımız Formula E Oyun Arenasına güç katacak, böylece oyuncular ABB FIA Formula E Dünya Şampiyonası'nın heyecanını Roma, Berlin ve New York dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki pistlerde yaşayabilecekler. Formula E hızlı bir değişimi temel alan bir spor, bu nedenle hem pistte hem de pist dışında sınırları zorlamak ve seriye daha fazla erişilebilirlik sağlamak istiyoruz." şeklinde konuştu.

İki marka arasındaki ortaklık,  Motorsport Games'in FIA için ABB Formula E e-spor etkinliğini düzenlediği sırada atılan temellere dayanıyor. COVID-19 salgını nedeniyle askıya alınan 2019-20 ABB Formula E Şampiyonası sezonunun yerini geçici olarak alan e-spor etkinlikleri dizisi, sporun yeni ve mevcut hayranları için harika bir izleme deneyimi yarattı.

rFactor 2'ye yapılan Formula E güncellemesi bugünden itibaren tüm oyuncular için canlı olarak yayınlanacak. Güncellemeyle ilgili tüm ayrıntılar için www.studio-397.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

En son  Motorsport Games haberlerini www.motorsportgames.com  adresinden takip edebilir, ya da  Twitter Instagram Facebook  ve  LinkedIn hesaplarını inceleyebilirsiniz.

paylaşım
yorumlar
iRacing Dünya Şampiyonası: Ayhancan Interlagos'ta ilk beşte
Önceki haber

iRacing Dünya Şampiyonası: Ayhancan Interlagos'ta ilk beşte
Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Motorsport Games
Motorsport Games, rFactor 2 içeriğini güncelledi ve kullanıcı arayüzünü yeniledi Motorsport.com duyurusu
GENEL

Motorsport Games, rFactor 2 içeriğini güncelledi ve kullanıcı arayüzünü yeniledi

Motorsport Games ve Live Fast Motorsports ortaklığını genişletti Sanal Le Mans 24 Saat
eSpor

Motorsport Games ve Live Fast Motorsports ortaklığını genişletti

Sanal Le Mans 24 Saat yarışı tüm dünyada dijital olarak yayınlanacak Motorsport.com duyurusu
GENEL

Sanal Le Mans 24 Saat yarışı tüm dünyada dijital olarak yayınlanacak

Son Haberler

Motorsport Games'e ait rFactor 2, Formula E'nin resmi simülatör yarış platformu oldu
eSpor eSpor

Motorsport Games'e ait rFactor 2, Formula E'nin resmi simülatör yarış platformu oldu

iRacing Dünya Şampiyonası: Ayhancan Interlagos'ta ilk beşte
eSpor eSpor

iRacing Dünya Şampiyonası: Ayhancan Interlagos'ta ilk beşte

iRacing Dünya Şampiyonası'nda 2. yarış hafta sonu tamamlandı
eSpor eSpor

iRacing Dünya Şampiyonası'nda 2. yarış hafta sonu tamamlandı

Ayhancan'dan iRacing Dünya Şampiyonası'na harika başlangıç!
eSpor eSpor

Ayhancan'dan iRacing Dünya Şampiyonası'na harika başlangıç!

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.