Motorsport Games'e ait rFactor 2, Formula E'nin resmi simülatör yarış platformu oldu

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Dünyanın dört bir yanındaki resmi motor sporları yarış serilerinin önde gelen oyun geliştiricisi, yayıncısı ve e-spor ekosistemi sağlayıcısı olan Motorsport Games, bugün yaptığı bir açıklama ile Formula E'nin resmi simülatör yarış platformu haline geldiğini duyurdu. Anlaşma, Motorsport Games ve "dünyanın tamamen elektrikli ilk tek koltuklu yarış serisi" Formula E arasındaki mevcut çok yıllı ortaklığın uzatılmasının bir parçası.

Motorsport Games, pilotlar ve takımlar da dahil olmak üzere bugünden itibaren Formula E'yi mevcut olan önde gelen yarış simülasyon platformu olan rFactor 2'ye uyarlayacak. Tüm pilotlar ve takımlar, şu anda devam etmekte olan ABB FIA Formula E Dünya Şampiyonası'nın 8. Sezonunu yansıtacak şekilde güncellenecek. Böylece rFactor 2, 2018'den sonraki tüm Formula E sezonlarını içerecek ve serideki birçok yüksek kaliteli pistte yarışmaya elverişlilik sağlayacak. Formula E içerik paketi, tüm rFactor 2 kullanıcıları için satın alınabilir olacak.

Motorsport Games CEO'su Dmitry Kozko, “Formula E, en hızlı büyüyen motor sporları serilerinden biri ve onu rFactor 2'nin içinde hayata geçirmekten daha fazla heyecan ve onur duyamazdık. rFactor 2, sınıfının en iyisi simülasyon platformu olmaya devam ediyor. Bu denli sağlam bir platforma yapılan bu ekleme, oyuncularımıza sunulan deneyimi de güçlendirecektir. Otantik yarış simülasyonları yaratma konusundaki uzmanlığımız ve olağanüstü e-spor etkinlikleri ile Formula E'nin artan popülaritesi birleştiğinde, ortaklığımızın ekiplerimiz arasındaki her hedefe ulaşacağını biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Formula E'nin oyun direktörü Kieran Holmes-Darby, "Formula E serisini rFactor 2'ye eklemenin yanı sıra, Formula E, rFactor 2'nin oyun içi yarışmalar platformu tarafından desteklenecek olan Accelerate e-spor serisini de piyasaya sürecek. Ek olarak, rFactor 2, gelecekteki yarışlarda ve etkinliklerde kurmayı planladığımız Formula E Oyun Arenasına güç katacak, böylece oyuncular ABB FIA Formula E Dünya Şampiyonası'nın heyecanını Roma, Berlin ve New York dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki pistlerde yaşayabilecekler. Formula E hızlı bir değişimi temel alan bir spor, bu nedenle hem pistte hem de pist dışında sınırları zorlamak ve seriye daha fazla erişilebilirlik sağlamak istiyoruz." şeklinde konuştu.

İki marka arasındaki ortaklık, Motorsport Games'in FIA için ABB Formula E e-spor etkinliğini düzenlediği sırada atılan temellere dayanıyor. COVID-19 salgını nedeniyle askıya alınan 2019-20 ABB Formula E Şampiyonası sezonunun yerini geçici olarak alan e-spor etkinlikleri dizisi, sporun yeni ve mevcut hayranları için harika bir izleme deneyimi yarattı.

rFactor 2'ye yapılan Formula E güncellemesi bugünden itibaren tüm oyuncular için canlı olarak yayınlanacak. Güncellemeyle ilgili tüm ayrıntılar için www.studio-397.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

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