FIA, arayışı devam eden yeni CEO rolünün detaylarını açıkladı

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Organizasyona bir CEO eklemek Mohammed Ben Sulayem'in Aralık ayındaki başkanlık seçiminde açıkladığı hedeflerinden biriydi ve arayış Şubat ayında başladı.

Ben Sulayem, son derece nitelikli profesyonel bir yöneticini olmasını, FIA'yı güncellemenin ve finansal anlamda kontrolünü sağlamanın önemli bir parçası olarak görüyor.

Ben Sulayem, Şubat ayında, işin tam olarak neyi kapsadığını ve gerekli yeteneklerin ne olduğunu belirlemek için CEO Recruitment Working Group'u oluşturdu.

Cenevre merkezli iş için aday arayışı şu anda, işe alım ajansı Russell Reynolds Associates ile devam ediyor ve başvuruların ne zaman kapacağına dair henüz bir tarih verilmedi.

Ajans ile birlikte oluşturulan iş tanımında FIA şunları belirtti: "Organizasyonu modernize etmek ve dünya çapındaki çeşitli üyelerine sunduğu değeri artırmak için ticari odaklı ve dönüştürücü bir lider almak isteniyor."

Devamında ise şunlar yer alıyor: "FIA başkanı ve seçilen lider, FIA'nın vizyon ve politikasını belirler. Senato Başkanına rapor verecek CEO, organizasyonun vizyonlarını gerçekleştirmek için strateji geliştirmekten, bütünleşmiş ve uyumlu FIA yönetiminin başarılı olan operasyonel ve finansal performansından sorumlu olacak.”

Mohammed Ben Sulayem, President, FIA Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

"Yeni CEO'nun asıl öncelikleri, FIA'nın finansını stabilize etmek, yönetim yapısını ve operasyonel işleri düzene sokmak ve yöneticilik kabiliyetlerini, gelecekteki gelir akışının çeşitliliği ve büyümesini desteklemek için geliştirmek olacak."

FIA, daha fazla gelir elde etmek istediğini, yeni CEO'nun sorumluluklarından birinin "Üyelerin kendi ticari faaliyetlerini destekleyerek (ve asla onlarla rekabet etmeyerek), FIA'nın gelir akışını artırmak ve çeşitlendirmek için ticari büyüme planları geliştirmek." olduğunu söyleyerek açıkça belirtiyor.

CEO'nun rolü ayrıca "FIA'yı kazançlı bir yere dönüştürmek ve maliyeti azaltacak şekilde yeni ticari gelir akışlarını takip etmek ve uzun vadeli finansal performansını artırmak." olacak.

FIA, adayların "uluslararası ticari bir organizasyonda veya FIA'nın idari organizasyonuyla kıyaslanabilir seviyedeki karmaşık bir organizasyonda üst düzey yönetici deneyimine" sahip olmasını bekliyor.

Adayların doğrudan alakalı bir geçmişe sahip olma zorunluluğu olmasa da FIA şunları ekledi: "Motor sporları endüstrisinde ve/veya daha geniş kapsamlı otomotiv ve mobilite marketlerinde tecrübeye veya bilgiye sahip olması kayda değer bir avantaj olacaktır."

"Endüstri geçmişi ne olursa olsun CEO, motor sporları ve/veya global mobilite dönüşümü ve bunların toplumdaki önemi konusunda tutkulu olmalıdır."

Adayların kişisel becerilerinden beklenenler arasında "Düşük ego ve mütevazı bir yaklaşım, organizasyonun global üyelerini desteklemek için var olduğunu anlamak; ilgiyi paylaşmak için diğerlerini teşvik etmek ve takımın başarılarını gözle görülür şekilde kutlamak ve desteklemek." yer alıyor.