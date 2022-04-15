F1 şampiyonu Button, Xite ile Nitro Rallycross serisinde yarışacak

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Babası John'un rallikros yarışlarıyla tanındığı Jenson Button, 2016 sezonunda F1'den ayrılmasının ardından off-road yarışlarında yer alıyordu.

Button 2019'da Baja 1000'de yer aldı ve geçtiğimiz yıl Extreme E serisinin Suudi Arabistan'daki ilk yarışında kendi takımı JBXE için yarıştı.

Williams takımının kıdemli danışmanı olarak ve Sky Sports uzmanı olarak F1'de aktif olmaya devam eden 42 yaşındaki sürücü, Oliver Bennett ile birlikte Nitro serisinin elektrikle çalışan yeni FC1-X'ini sürecek.

Yakın zamanda Bennett'in Ford Fiesta Supercar'ını ve Mini Cooper'ını test eden Button, "Yarışmak istiyorum."

"Yarışmayı, rekabeti çok seviyorum ve eğlenmek istiyorum."

"Sadece rallikroslarda değil, aynı zamanda elektrikli araçlarda da büyük deneyime sahip bir takım olan Xite Energy ile Nitro RX'de yarışmak için heyecanlıyım."

"Ayrıca arkadaşım Oli ile yarışacağım. O harika bir karaktere sahip, spor için harika biri ve toprakta yarışmakla ilgili çok fazla tecrübesi var."

"Umarım bunu ondan öğrenebilirim ve o da benim pist sürüşlerimden öğrenebilir."

"Eğlenceli bir ortaklık olacak ama aynı zamanda iyi olacağını da düşünüyorum. Umarım rallikrostaki büyük isimleri yenebiliriz." dedi.

Jenson Button, Xite Energy Racing during Pembrey test Photo by: Xite Racing

Nitro RX geçtiğimiz yıl beş yarış yaptı ve yarışların hepsi ABD'de gerçekleştirildi. Ayrıca araçlarda içten yanmalı motorlar kullanıldı.

Seri, 2022-2023 sezonu için Avrupa'da üç yarış olmak üzere toplam 10 yarışa çıkacak ve ilki 18-19 Haziran'da Lydden Hill'de gerçekleştirilecek. Daha sona İsveç ve Finlandiya'ya gidecek, oradan ABD ve Kanada'ya geçecek ve Suudi Arabistan'da bir yarış gerçekleştirilecek. ABD'deki sezon finali ise bir sonraki Mart ayında yapılacak.

Olsbergs MSE ve QEV Technologies tarafından geliştirilen 800kW FC1-X, diğer Supercar'lara karşı değil kendi sınıfında yarışacak.

Button, "rallikros ile olan aile bağlarını" devam ettirmek için heyecanlı olduğunu ve babasının yaptıklarını "taklit etmek istediğini" söyledi.

"Bu çok özel olurdu."

"Üzerinden uçacağım bazı tümsekler çok büyük ve biraz korkutucu ancak benim için heyecan verici olan da bunun yeni bir zorluk olması."

"Rallikros, Formula 1'den gece ve gündüz kadar farklı ve bu yüzden seviyorum. F1'i 17 yılın ardından bıraktım çünkü yeni bir şey denemek istedim."

"Yeni zorluklar istiyorum. Ben bir yarış pilotuyum, Formula 1 sürücüsü değilim. Bu yüzden yenilik istiyorum."

"Formula 1'de ihtiyacım olana ulaştığımı düşünüyorum bu yüzden yeni şeyler denemek güzel."

Bennett, ikilinin halihazırda "birbirlerinden bir şeyler öğrendiklerini" ve Button'un, "gerçekten hızlı" bir şekilde disipline olduğunu söyledi.