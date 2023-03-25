Sau Paulo E-Prix: Mitch Evans kazandı, Jaguar 1-3 yaptı!

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Formula E'nin 9. sezonu ve yeni jenerasyonu, Yaklaşık 2 ay önce Meksika'da gerçekleştirilen ilk yarışla başlamıştı. Meksika'daki ilk etkinliği Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen iki yarış takip etmişti.

Porsche motorlu araçların domine ettiği ilk 3 yarışın ardından Formula E padoğu, sezonun dördüncü yarışı için ise Hindistan'ın Haydarabad kentine gelmiş ve Formula E tarihinde ilk kez Hindistan caddelerinde piste çıkmıştı.

Hindistan'da gerçekleştirilen heyecanlı yarışın ardından, Formula E için sırada yeni bir ilk vardı: Güney Afrika'da yarışmak.

Güney Afrika'daki yarışın da tamamlanmasının ardından yaklaşık 1 aylık bir araya giren Formula E, Sau Paulo E-Prix ile geri döndü.

Sam Bird, Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 6, Jake Hughes, McLaren, e-4ORCE 04, Rene Rast, NEOM McLaren Formula E Team, e-4ORCE 04 Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images

2.933 kilometrelik, tümsekli ve hızlı cadde pistinde gerçekleştirilen yarış öncesinde Stoffel Vandoorne pole pozisyonuna uzanmıştı. Gridde onun yanında son yarışın galibi Antonio Felix da Costa vardı. Mitch Evans, Edoardo Mortara ve Nick Cassidy ise ilk 5'i tamamlıyorlardı.

5 kırmızı ışığın sönmesiyle 31 turluk mücadele başladı. Stoffel Vandoorne iyi bir startla ilk virajı lider dönmeyi başarırken, onun arkasında da ilk 5'teki pilotlar da sıralarını korudular.

Daha da arkalarda ise dar ilk viraj kompleksinde temaslar yaşandı. Norman Nato, Andre Lotterer ve Edoardo Mortara ilk virajda kazaya karıştılar. Nato yarışa veda ederken, Lotterer ve Mortara son sıralara gerilediler ve yarışları da bir nevi bitmiş oldu.

İlk virajda yaşananlar:

İlk turu geride bıraktığımızda Vandoorne, da Costa, Evans, Cassidy, Jean-Eric Vergne, Jake Hughes ilk 6'sı vardı.

7. tura geldiğimizde Nissan pilotu Sacha Fenestraz, teknik bir sorunla yolda kaldı ve güvenlik aracı piste girdi. Nissan'ın pistten kaldırılmasıyla, 11. turda yarış yeniden başladı. Lider Vandoorne'un %69, onun arkasındaki rakiplerinin ise yaklaşık %71 civarı enerjisi vardı.

Cassidy, enerji avantajının da sayesinde üst üste ataklarla liderliği yükseldi. Sonrasında Vandoorne liderliğini geri aldı, ardından Cassidy bir kez daha zirveye yükseldi.

Önde liderlik mücadelesi kızışırken, arkalarda Jake Dennis yolda kaldı ve güvenlik aracı bir kez daha piste girdi. Şampiyonada ikinci olan Dennis, Dan Ticktum'ın kendisine çarpmasının ardından yolda kaldı ve şampiyona mücadelesinde büyük hasar almış oldu.

18. turda güvenlik aracının içeri girmesiyle yarış yeniden başladı ve Cassidy, Vandoorne, da Costa, Evans sıralaması vardı.

Cassidy ve Vandoorne, hemen atak modlarını aldılar ve biraz gerilediler. Sonraki turda ise Da Costa ile Evans atak modunu aldı. Atak modu kullanımlarının ardından Evans, Cassidy, da Costa, Vandoorne sıralaması oluştu. Evans oldukça iyi bir stratejiyle liderliğe yükselmişti.

Mitch Evans, Jaguar Racing , Jaguar I-TYPE 6 Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images

Bu noktada ilk 5 mücadelesi kızışmıştı. Evans ve Cassidy ilk sıra için Da Costa ile Vandoorne ise 3.'lük için savaşmaktaydı. Cassidy, Evans'ı geçerek ilk sıraya çıkmıştı.

Da Costa ise Vandoorne'u geçerek 3. sıraya çıkmayı başarmıştı ki ilk virajda frenlemeyi kaçırarak pistten uçtu ve 7. sıraya geriledi.

Güvenlik aracı arkasındaki geçen süreyi biraz da olsa telafi edebilmek adına yarışın sonuna 4 tur daha eklendi. Bu son dört turun ilkine girmiştik ki Evans, ilk virajdaki atağıyla liderliğe yükseldi.

Son turda Cassidy yeniden liderliği almaya çalışsa da başarılı olamadı ve Evans, Sau Paulo'da zafere ulaşmış oldu, ikinci sıra ise Cassidy'e gitti.

5 sıralık grid cezasıyla birlikte 10. sıradan start alan Sam Bird ise 3. sırada finiş gördü ve podyumu tamamladı.

Yarışı üçüncü sırada götürürken ilk viraj frenlemesini kaçıran Da Costa, damalı bayrağı 4. sırada gördü. Jean-Eric Vergne beşinciydi, pole pozisyonundan başlayan Vandoorne ise altıncı oldu.

Şampiyona lideri Pascal Wehrlein, yarışa 18. sıradan başlamıştı ve en yakın rakibi Jake Dennis'in yolda kaldığı bu yarışı 7. sırada noktalayarak kendisi için pozitif bir günü geride bırakmış oldu.

Pascal Wehrlein, Porsche, Porsche 99X Electric Gen3 Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images

McLaren pilotları arka arkaya finiş gördüler. Jake Hughes 8, Rene Rast 9. sıradaydı. Günün son puanı ise ilk turlarda aracına hasar alan ve gerileyen Sebastien Buemi'ye gitti.

Formula E sezonu, 22-23 Nisan tarihlerinde Berlin'de gerçekleştirilecek yarışlarla devam edecek.

Yarış sonucu:

Mitch Evans, Jaguar Racing , 1st position, arrives on the podium Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images