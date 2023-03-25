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Formula E / Sao Paulo ePrix Yarış raporu

Sau Paulo E-Prix: Mitch Evans kazandı, Jaguar 1-3 yaptı!

2023 Formula E Dünya Şampiyonası'nın altıncı ayağı olan Sau Paulo E-Prix'sini Mitch Evans kazandı.

Can Çarpıcı
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Sau Paulo E-Prix: Mitch Evans kazandı, Jaguar 1-3 yaptı!
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Formula E'nin 9. sezonu ve yeni jenerasyonu, Yaklaşık 2 ay önce Meksika'da gerçekleştirilen ilk yarışla başlamıştı. Meksika'daki ilk etkinliği Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen iki yarış takip etmişti.

Porsche motorlu araçların domine ettiği ilk 3 yarışın ardından Formula E padoğu, sezonun dördüncü yarışı için ise Hindistan'ın Haydarabad kentine gelmiş ve Formula E tarihinde ilk kez Hindistan caddelerinde piste çıkmıştı. 

Hindistan'da gerçekleştirilen heyecanlı yarışın ardından, Formula E için sırada yeni bir ilk vardı: Güney Afrika'da yarışmak. 

Güney Afrika'daki yarışın da tamamlanmasının ardından yaklaşık 1 aylık bir araya giren Formula E, Sau Paulo E-Prix ile geri döndü. 

Sam Bird, Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 6, Jake Hughes, McLaren, e-4ORCE 04, Rene Rast, NEOM McLaren Formula E Team, e-4ORCE 04

Sam Bird, Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 6, Jake Hughes, McLaren, e-4ORCE 04, Rene Rast, NEOM McLaren Formula E Team, e-4ORCE 04

Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images

2.933 kilometrelik, tümsekli ve hızlı cadde pistinde gerçekleştirilen yarış öncesinde Stoffel Vandoorne pole pozisyonuna uzanmıştı. Gridde onun yanında son yarışın galibi Antonio Felix da Costa vardı. Mitch Evans, Edoardo Mortara ve Nick Cassidy ise ilk 5'i tamamlıyorlardı. 

5 kırmızı ışığın sönmesiyle 31 turluk mücadele başladı. Stoffel Vandoorne iyi bir startla ilk virajı lider dönmeyi başarırken, onun arkasında da ilk 5'teki pilotlar da sıralarını korudular. 

Daha da arkalarda ise dar ilk viraj kompleksinde temaslar yaşandı. Norman Nato, Andre Lotterer ve Edoardo Mortara ilk virajda kazaya karıştılar. Nato yarışa veda ederken, Lotterer ve Mortara son sıralara gerilediler ve yarışları da bir nevi bitmiş oldu. 

İlk virajda yaşananlar:

 

İlk turu geride bıraktığımızda Vandoorne, da Costa, Evans, Cassidy, Jean-Eric Vergne, Jake Hughes ilk 6'sı vardı. 

7. tura geldiğimizde Nissan pilotu Sacha Fenestraz, teknik bir sorunla yolda kaldı ve güvenlik aracı piste girdi. Nissan'ın pistten kaldırılmasıyla, 11. turda yarış yeniden başladı. Lider Vandoorne'un %69, onun arkasındaki rakiplerinin ise yaklaşık %71 civarı enerjisi vardı. 

Cassidy, enerji avantajının da sayesinde üst üste ataklarla liderliği yükseldi. Sonrasında Vandoorne liderliğini geri aldı, ardından Cassidy bir kez daha zirveye yükseldi. 

Önde liderlik mücadelesi kızışırken, arkalarda Jake Dennis yolda kaldı ve güvenlik aracı bir kez daha piste girdi. Şampiyonada ikinci olan Dennis, Dan Ticktum'ın kendisine çarpmasının ardından yolda kaldı ve şampiyona mücadelesinde büyük hasar almış oldu. 

18. turda güvenlik aracının içeri girmesiyle yarış yeniden başladı ve Cassidy, Vandoorne, da Costa, Evans sıralaması vardı.

Cassidy ve Vandoorne, hemen atak modlarını aldılar ve biraz gerilediler. Sonraki turda ise Da Costa ile Evans atak modunu aldı. Atak modu kullanımlarının ardından Evans, Cassidy, da Costa, Vandoorne sıralaması oluştu. Evans oldukça iyi bir stratejiyle liderliğe yükselmişti. 

Mitch Evans, Jaguar Racing , Jaguar I-TYPE 6

Mitch Evans, Jaguar Racing , Jaguar I-TYPE 6

Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images

Bu noktada ilk 5 mücadelesi kızışmıştı. Evans ve Cassidy ilk sıra için Da Costa ile Vandoorne ise 3.'lük için savaşmaktaydı. Cassidy, Evans'ı geçerek ilk sıraya çıkmıştı. 

Da Costa ise Vandoorne'u geçerek 3. sıraya çıkmayı başarmıştı ki ilk virajda frenlemeyi kaçırarak pistten uçtu ve 7. sıraya geriledi. 

Güvenlik aracı arkasındaki geçen süreyi biraz da olsa telafi edebilmek adına yarışın sonuna 4 tur daha eklendi. Bu son dört turun ilkine girmiştik ki Evans, ilk virajdaki atağıyla liderliğe yükseldi. 

Son turda Cassidy yeniden liderliği almaya çalışsa da başarılı olamadı ve Evans, Sau Paulo'da zafere ulaşmış oldu, ikinci sıra ise Cassidy'e gitti. 

5 sıralık grid cezasıyla birlikte 10. sıradan start alan Sam Bird ise 3. sırada finiş gördü ve podyumu tamamladı. 

Yarışı üçüncü sırada götürürken ilk viraj frenlemesini kaçıran Da Costa, damalı bayrağı 4. sırada gördü. Jean-Eric Vergne beşinciydi, pole pozisyonundan başlayan Vandoorne ise altıncı oldu. 

Şampiyona lideri Pascal Wehrlein, yarışa 18. sıradan başlamıştı ve en yakın rakibi Jake Dennis'in yolda kaldığı bu yarışı 7. sırada noktalayarak kendisi için pozitif bir günü geride bırakmış oldu. 

Pascal Wehrlein, Porsche, Porsche 99X Electric Gen3

Pascal Wehrlein, Porsche, Porsche 99X Electric Gen3

Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images

McLaren pilotları arka arkaya finiş gördüler. Jake Hughes 8, Rene Rast 9. sıradaydı. Günün son puanı ise ilk turlarda aracına hasar alan ve gerileyen Sebastien Buemi'ye gitti. 

Formula E sezonu, 22-23 Nisan tarihlerinde Berlin'de gerçekleştirilecek yarışlarla devam edecek.

Yarış sonucu: 

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara km/s Puan
1 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing 35 53'25.536        
2 New Zealand Nick Cassidy United Kingdom Virgin Racing 35 53'25.820 0.284 0.284    
3 United Kingdom Sam Bird United Kingdom Jaguar Racing 35 53'26.043 0.507 0.223    
4 Portugal Antonio Felix da Costa Germany Porsche Team 35 53'29.023 3.487 2.980    
5 France Jean-Eric Vergne United States Dragon Racing 35 53'29.578 4.042 0.555    
6 Belgium Stoffel Vandoorne United States Dragon Racing 35 53'30.112 4.576 0.534    
7 Germany Pascal Wehrlein Germany Porsche Team 35 53'31.195 5.659 1.083    
8 United Kingdom Jake Hughes United Kingdom McLaren 35 53'31.677 6.141 0.482    
9 Germany René Rast United Kingdom McLaren 35 53'32.939 7.403 1.262    
10 Switzerland Sébastien Buemi United Kingdom Virgin Racing 35 53'33.512 7.976 0.573    
11 Germany Maximilian Gunther Monaco Maserati Racing 35 53'40.728 15.192 7.216    
12 Germany Andre Lotterer United States Andretti Autosport 35 53'40.881 15.345 0.153    
13 Brazil Lucas di Grassi India Mahindra Racing 35 53'44.783 19.247 3.902    
14 United Kingdom Dan Ticktum United Kingdom NIO Formula E Team 35 53'44.934 19.398 0.151    
15 Netherlands Robin Frijns Germany Audi Sport Team Abt 35 53'46.287 20.751 1.353    
16 United Kingdom Oliver Rowland India Mahindra Racing 35 53'52.001 26.465 5.714    
17 Brazil Sergio SetteCamara United Kingdom NIO Formula E Team 35 53'57.050 31.514 5.049    
18 Switzerland Nico Müller Germany Audi Sport Team Abt 19 33'32.998 16 Laps 16 Laps    
19 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Maserati Racing 19 33'33.333 16 Laps 0.335    
20 United Kingdom Jake Dennis United States Andretti Autosport 13 22'53.709 22 Laps 6 Laps    
21 France Sacha Fenestraz Japan Nissan e.dams 6 9'12.924 29 Laps 7 Laps    
22 France Norman Nato Japan Nissan e.dams 0 0.000        
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Mitch Evans, Jaguar Racing , 1st position, arrives on the podium

Mitch Evans, Jaguar Racing , 1st position, arrives on the podium

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

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