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Formula 1 Macaristan GP

İddia: Aston Martin, güncellenmiş Honda motorunu çekim gününde test edebilir

Aston Martin, Honda’nın güncellenmiş yeni güç ünitesini piste çıkarmaya hazırlanıyor.

Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Lance Stroll, Aston Martin Racing

Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Macaristan GP'sinin ardından Aston Martin cephesinde hareketli saatler devam ediyor. GP Blog’un ve PlanetF1’in haberine göre Aston Martin, önümüzdeki hafta çarşamba Hungaroring'de özel bir çekim günü düzenleyecek ve bu sürüşte Honda’nın baştan aşağı yenilediği motorunu AMR26 şasisine entegre ederek ilk kilometrelerini kaydedecek.

İngiliz ekibin bu özel test günü, yaz arası öncesinde yeni motorun verilerini toplamak ve dayanıklılığını ölçmek adına kritik bir adım olacak.

Honda’nın pist üstü genel müdürü ve baş mühendisi Shintaro Orihara, Britanya GP hafta sonundaki açıklamalarında yeni motorun piste çıkışı için Hollanda GP’yi işaret ederek takvimini netleştirmişti.

Shintaro Orihara, Honda

Shintaro Orihara, Honda

Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Honda'nın getireceği yeni güç ünitesi güncellemesi, yanma verimliliğini ve motor gücünü doğrudan artırmak için yanma odası ve ön odacık yapısını değiştiriyor.

Yenilenen yağlama sistemi ve yeni parçalar sayesinde iç mekanik sürtünmeler minimuma indirildi. Bu değişimle dayanıklılık sağlanırken motor verimi artırılması hedefleniyor.

Güç artışının getireceği yükü karşılamak adına motor parçalarının malzeme kalitesi ve bağlantı noktalarındaki dayanıklılık artırıldı.

Hungaroring'deki çekim gününün ardından toplanan veriler analiz edilecek ve yeni Honda motorunun Zandvoort'taki Hollanda GP'sinde ilk kez resmi bir yarış hafta sonunda kullanılması hedeflenecek.

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