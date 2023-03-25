Mahindra süspansiyon sorunlarını çözmeyi başardı

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Güney Afrika'da potansiyel süspansiyon arızalarının güvenlik açığı yaratması nedeniyle hem fabrika takımını, hem de müşteri takımı Abt'ı yarıştan çeken Mahindra, ciddi bir fırsatı da tepmiş oldu.

Sao Paulo E-Prix'i öncesi kamuoyuna açıklamada bulunan Frederic Bertrand, sorunun arka süspansiyondaki bir salıncak kolundan kaynaklandığını ve bu nedenle iki takımın da mecburen çekilmek zorunda kaldığını söyledi.

Autosport'a konuşan Bertrand, "Muhtemelen geçen yarış teknik özellikler anlamında gerekliliklerin biraz altındaydık."

"Bunun yanı sıra üretim aşamasında da bazı kusurlar vardı, bu kusurlar zorlu, engebeli ve hızlı bir pistte bazı seçimler yapmamızı gerektiriyordu."

"Bazı pistlerde 'risk alalım, sonra üstesinden gelebiliriz' diyebilirsiniz. Ancak bu pistte, risk seviyesi ile riskin etkisi arasında ciddi bir uçurum vardı, bu nedenle en radikal karara yöneldik."

"En doğru kararın ne olacağını asla bilemezsiniz, ancak farklı parametreler, pist türü ve sürücülerimizin maruz kalacağı risk seviyesi göz önüne alındığında en makul karar buydu." dedi.

Oliver Rowland, Mahindra Racing, Mahindra M9Electro, in the garage Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Sorunun çözümününse oldukça basit olduğunu belirten Bertrand, bu hafta sonu hiçbir sıkıntının yaşanmayacağından da emin.

Bertrand, "Arızanın ortaya çıkmasından ideal çözüme ulaşabileceğimiz ana kadarki süreci yönetmek için tam 2.5 haftaya ihtiyacımız vardı; çözümün tutarlı ve sürdürülebilir olup olmadığını kontrol ediyorsunuz ve ardından parça üretimine geçiyorsunuz."

"Olanların hem iyi hem de kötü yanları var. Oldukça temel bir sorundu ve muhtemelen geliştirme aşamasında yeterince sağlam olmayan doğrulama aşamasından kaynaklanıyordu."

"Ancak sorunun çözüldüğünden eminim ve epey mutluyum." dedi.