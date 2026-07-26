Sainz: “Aston Martin'in başardıklarından ilham almalıyız”

Hungaroring’deki sıralama turları, 2026 sezonunda aradığı ritmi bir türlü bulamayan Williams için bir başka hayal kırıklığıyla sonuçlandı. Carlos Sainz 18., Alex Albon ise 19. sırada kalarak üst üste beşinci yarışta da Q1’de elenmekten kurtulamadı.

Ancak günün dikkat çeken olaylarından biri, sezona gridin en yavaş takımı olarak başlayan Aston Martin’in radikal şasi güncellemesiyle Fernando Alonso önderliğinde ilk kez Q2’ye kalması oldu. Rakip takımın bu ani yükselişi, Williams garajında da yankı buldu.

Eylüldeki Bakü yarışına "neredeyse tamamen yeni bir araç" getirmeyi hedefleyen Williams'ın cesur adımlar atması gerektiğini belirten Carlos Sainz, rakiplerinin gelişimini pozitif bir motivasyon kaynağı olarak gördüğünü söyledi: "Takım olarak bu duruma olumlu bakmalıyız; herkesin korkmak yerine bunu pozitif bir örnek olarak görmesini istiyorum.”

“Bu durum bize gösteriyor ki; limitlerinizi anladığınızda ve benzer imkanlara sahip başka bir takımın altı ay içinde araca bu kadar çok yere basma gücü ekleyip tabloyu tersine çevirdiğini gördüğünüzde, aynı şeyi başarabileceğinizi kanıtlayacak cesarete sahip olmalısınız.”

Carlos Sainz, Williams Photo by: Clive Mason / Getty Images

“Eğer biz bunu yapamıyorsak, neden yapamıyoruz? Neden bu kapasiteye sahip değiliz?”

“Benim için ileriye yönelik en önemli şey, arka sıralardaki başka bir takımın hemen gözümüzün önünde başardığı bu dönüşümü bizim de yapabileceğimizi göstermektir.”

“Aston Martin, Spa'da bizden daha kötü bir şasiye ve yere basma gücüne sahipken, şu anda orta sıranın en iyi yere basma gücüne ulaştı. Bu konuda başardıklarından ilham almalıyız.”

“Demek ki doğru işleri yaparsanız bunun mümkün olduğu ortada. Takımımızın bu duruma bakıp 'Evet, doğru adımları atarsak bu mümkün' demesi gerekiyor."

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Sainz’ın olumlu yaklaşımına karşın takım arkadaşı Alex Albon, Aston Martin’in virajlardaki hız farkına dikkat çekerek daha temkinli bir tablo çizdi: "Aston Martin nasıl bir güncelleme getirdi bilmiyorum ama biz ancak böyle bir güncellemeyi hayal edebiliriz.”

“Gerçekten tebrik etmek lazım. Bazı yarışlarda düzlük hızımız sayesinde onlarla rekabet edeceğiz ama virajlarda bizden belirgin şekilde daha hızlı olduklarını rahatlıkla söyleyebilirim.”

“Bu durum bizim için tam anlamıyla göz açıcı oldu. Çünkü Bakü'ye getireceğimiz güncelleme paketinin ne olduğunu biliyorum ve maalesef onlarınki kadar büyük bir sıçrama değil.”

“Dolayısıyla önümüzde yapmamız gereken çok iş var."