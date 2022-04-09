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Formula E / Rome ePrix I Yarış raporu

Roma E-Prix: Evans, 9. sıradan başladığı yarışı rahat kazandı

Formula E sezonunun 4. yarışı olan Roma E-Prix'sini Jaguar Racing pilotu Mitch Evans kazandı.

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Roma E-Prix: Evans, 9. sıradan başladığı yarışı rahat kazandı
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Tamamen elektrikli yarış serisi Formula E sezonunun 4 ve 5. yarışları, bu hafta sonu Roma'da gerçekleştiriliyor. FE'nin son yarışı tam 8 hafta önce Meksika'da gerçekleştirilmişti, 2 aylık aranın ardından araçlar yeniden piste çıktılar. 

Yarış raporları:

Hafta sonu, sabah gerçekleştirilen antrenman seansları ile başladı ve sıralama seansı ile devam etti. Sıralama turlarında pole pozisyonu Mercedes pilotu Stoffel Vandoorne'a gitmişti. 

Roma E-Prix:

Yarış, FE standartlarına göre bile oldukça olaylı bir startla başladı. İkinci sıradan start alan Robin Frijns, Vandoorne'dan daha iyi kalktı ancak Belçikalı pilot, Frijns'ın önünü hemen kapadı ve ilk viraja lider girdi. 3. sırada yer alan Nyck de Vries, Techeetah pilotlarının baskısı altında kalsa da pozisyonunu korudu.

Turun ilerleyen bölümünde orta grupta büyük bir kaza yaşandı. 11. sıradaki şampiyona lideri Edoardo Mortara, Oliver Rowland'ı geçmek için içeri çizgiden atak yaptı ve Rowland'a arkadan dokundu.  Bu temasın sonucunda Rowland spin attı ve yolu engellemiş oldu. Yolun engellenmesiyle birlikte bazı pilotlar yavaşlayamadılar ve 4 ila 5 pilotun karıştığı zincirleme bir kaza yaşandı. 

Rowland'a çarpan Mortara, 5 saniyelik bir zaman cezası aldı. 

Bu kazada hasar alan Maximilian Günther, kazadan çıkmasının ardından aracını durduramadı ve 9. virajda duvara girdi. Pist parçalarla doluydu ve Günther'in aracının kaldırılması gerekmekteydi. Yeni Porsche güvenlik aracı piste girmek zorunda kaldı. 

Olaylı ilk turun ardından Vandoorne, Frijns, de Vries, da Costa, Jean-Eric Vergne, Jake Dennis ilk 6'sı oluşmuştu. 13. sıradan start alan Sam Bird ise kaostan uzak durdu ve 10. sıraya yükselmeye başardı. 

Sam Bird, Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 5

Sam Bird, Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 5

Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images

10 dakikalık güvenlik aracı periyodunun ardından yarış yeniden başladı. Frijns, lider Vandoorne'a yakındı ancak geçiş yapmadı. Jake Dennis ise Vergne'ü zorluyordu. 

Yarışın yeniden başlamasının ardından Vandoorne, Frijns, de Vries, da Costa ilk 4'ü yakın şekilde devam ettiler. 

Bu dörtlü içerisinde atak modunu alan ilk isim da Costa oldu. Bu esnada ön tarafta liderlik el değiştirdi ve Frijns, 4. virajdaki atağı ile liderliği eline geçirdi. 

Atak modlu da Costa, öndekilerin mücadelesini fırsata çevirdi ve aradaki farkı kapadı. İki Mercedes pilotu da atak modlarını aynı turda aldılar ve da Costa'nın arkasında piste geri döndüler. 

Liderliği alan Frijns, Mercedes'lerin aksine yoluna devam etti. Frijns, da Costa'nın önünde çıkabilmek için zorlamaya başladı. Hollandalı pilot, zorlamasının ardından atak modunu aldı ve da Costa'nın önünde de çıkmayı başardı. Envision Racing böylelikle oldukça başarılı bir stratejiyi gerçekleştirmiş oldu. 

Da Costa, atak modunu erken alarak Mercedes'leri geçse de atak modunun bitmesiyle birlikte Mercedes'ler Portekizli pilotu tekrardan geçtiler. De Vries, da Costa'yı pistten biraz itti ve Vergne de takım arkadaşını geçti. 

Böylelikle ilk atak modu kullanımlarının ardında Frijns, Vandoorne, de Vries, Vergne, da Costa sıralaması oluştu. 

Robin Frijns, Envision Racing, Audi e-tron FE07

Robin Frijns, Envision Racing, Audi e-tron FE07

Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images

Da Costa, sonrasında Jake Dennis'in de baskısı altında kaldı. Dennis, da Costa'yı geçmek için atak yaptı ancak da Costa'nın arka lastiğine dokundu. Bu temasla birlikte yarış çizgisinden uçan da Costa, 7. sıraya kadar geriledi. Dennis ise 5 saniyelik bir zaman cezası aldı. 

Bu esnada, ön tarafta ikinci atak modları alınmaya başladı. Lider Frijns, ikinci atak modunu aldı ve Vandoorne'un arkasında ikinci sırada yarışa geri döndü. 

Atak moduna sahip Frijns, rahat bir şekilde Vandoorne'u arkasında bıraktı ve liderliği yeniden eline geçirdi. 

Frijns'dan bir tur sonra Vandoorne da atak modunu aldı ve takım arkadaşı de Vries'in arkasında 3. sırada yarışa geri döndü. Vandoorne, aynı tur içinde takım arkadaşını geçti ve 2. sıraya yükseldi. 

Vandoorne, sonrasında lider Frijns'ı kovalamaya başladı ve atak modunu kullanarak rahat bir şekilde liderliğe yükseldi. Böylelikle iki atak modunun da kullanılmasının ardından Vandoorne yeniden ilk sıraya yükselmiş oldu. 

Bu esnada arkadan Mitch Evans uçarak geliyordu. Enerji tasarrufu konusunda gayet iyi bir iş çıkaran Evans, 9. sıradan başladığı yarışta 3. sıraya kadar yükselmişti. Evans, atak modunu aldı ve ilk 2'yi kovalamaya başladı. 

Evans atak modunu aldığında, ön tarafta Vandoorne ile Frijns mücadelesi devam ediyordu ve Frijns liderliği eline geçirdi. Evans, ilk iki arasındaki bu mücadeleyi fırsata çevirdi ve Vandoorne'u yakaladı. İngiliz pilot, Vandoorne'u geçti. Akabinde Frijns'ı kovalamaya başladı. 

Jaguar pilotu, Frijns'ı 4. virajda rahat bir şekild arkasında bıraktı ve bitime 15 dakika kala ilk sıraya yükseldi. Evans, liderliği almasının ardından aradaki farkı açmaya başladı. 

Mitch Evans, Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 5, Antonio Felix da Costa, DS Techeetah, DS E-Tense FE21

Mitch Evans, Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 5, Antonio Felix da Costa, DS Techeetah, DS E-Tense FE21

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Evans, yarışın sonlarına doğru liderliği ele geçirmesinin ardından hata yapmadı ve 9. sıradan başladığı yarışı mükemmel bir sürüşle kazandı. Evans, ilk 3 yarışta sadece 1 puan alabilmişti ama bugün Roma'daki performansıyla mücadeleye geri döndü. 

Envision Racing aracı bugün oldukça dengeliydi ve Frijns iyi bir yarış çıkararak podyumun ikinci basamağında kendine yer buldu. Vandoorne ise podyumu tamamladı. 

Jean-Eric Vergne dördüncü olurken, diğer Jaguar pilotu Sam Bird 8 sıra kazandı ve 5. oldu. 

Dennis'le yaşadığı temasın ardından gerileyen da Costa, damalı bayrağı 6. sırada gördü. Yarışın başında Rowland'la temas yaşayan ve 5 saniyelik bir ceza alan Mortara 7. olurken, onu Mexico City E-Prix galibi Pascal Wehrlein takip etti.

Nick Cassidy 9. olurken, günün son puanı Andre Lotterer'e gitti. Antonio Giovinazzi, kendi evindeki yarışı 18. sırada bitirdi. Dan Ticktum ise 19. oldu. 

Nyck de Vries ise teknik bir sorundan dolayı pite geldi ve yarışı tamamlayamadı. İlk turda hasar alan Rowland ve Günther yarışı tamamlayamayan diğer isimler oldular. 

Formula E, yarın yine Roma'da gerçekleştirilecek olan Roma E-Prix II ile devam edecek. Yarış TSİ 16.00'da başlayacak. 

Yarış sonucu: 

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara km/s Puan
1 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing 27 51'59.632       25
2 Netherlands Robin Frijns United Kingdom Virgin Racing 27 52'05.335 5.703 5.703   18
3 Belgium Stoffel Vandoorne Germany Mercedes 27 52'06.598 6.966 1.263   18
4 France Jean-Eric Vergne France Techeetah 27 52'07.185 7.553 0.587   12
5 United Kingdom Sam Bird United Kingdom Jaguar Racing 27 52'07.509 7.877 0.324   10
6 Portugal Antonio Felix da Costa France Techeetah 27 52'08.603 8.971 1.094   8
7 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Venturi 27 52'12.988 13.356 4.385   6
8 Germany Pascal Wehrlein Germany Porsche Team 27 52'13.848 14.216 0.860   4
9 New Zealand Nick Cassidy United Kingdom Virgin Racing 27 52'14.175 14.543 0.327   3
10 Germany Andre Lotterer Germany Porsche Team 27 52'18.971 19.339 4.796   1
11 Brazil Lucas di Grassi Monaco Venturi 27 52'19.363 19.731 0.392    
12 United Kingdom Alexander Sims India Mahindra Racing 27 52'24.390 24.758 5.027    
13 United Kingdom Jake Dennis United States Andretti Autosport 27 52'24.661 25.029 0.271    
14 United States Oliver Askew United States Andretti Autosport 27 52'27.671 28.039 3.010    
15 Brazil Sergio SetteCamara United States Dragon Racing 27 52'28.277 28.645 0.606    
16 Switzerland Sébastien Buemi France DAMS 27 52'28.497 28.865 0.220    
17 United Kingdom Oliver Turvey United Kingdom NIO Formula E Team 27 52'58.004 58.372 29.507    
18 Italy Antonio Giovinazzi United States Dragon Racing 27 53'06.863 1'07.231 8.859    
19 United Kingdom Dan Ticktum United Kingdom NIO Formula E Team 27 53'18.938 1'19.306 12.075    
  Netherlands Nyck deVries Germany Mercedes 25 49'00.384 2 Laps 2 Laps    
  United Kingdom Oliver Rowland India Mahindra Racing 17 35'19.566 10 Laps 8 Laps    
  Germany Maximilian Gunther France DAMS 0          
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