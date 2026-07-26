Alonso: "Biz Honda ile tek bir takımız"

Aston Martin’in Hungaroring’e getirdiği kapsamlı güncelleme paketi, iki kez dünya şampiyonu Fernando Alonso’dan tam not aldı. Hem sıralama turlarında hem de yarışta performans artışını hissettiklerini belirten Alonso, bu adımın sezonun ikinci yarısı için sağlam bir zemin oluşturduğunu ifade etti.

Güncellemelerin araç üzerindeki etkilerini değerlendiren Alonso, Zandvoort'ta gelecek motor güncellemesine de dikkat çekti: "Getirdiğimiz güncelleme hem sıralama hem de yarış temposu açısından ileriye doğru atılmış iyi bir adım oldu.”

“Sezonun ikinci yarısında üzerine koyarak ilerleyeceğimiz yeni bir temel elde ettik.”

“Performans artışı tam olarak beklediğimiz düzeyde gerçekleşti. Korelasyon gayet iyi, arada tarafın pistteki performansı rüzgâr tüneli verilerimizle birebir örtüşüyor.”

“Tabi bu tamamen yeni bir araç ve yeni bir konsept, dolayısıyla henüz yolun başındayız.”

“Ayar geliştirmeleri ve optimizasyonlarla daha fazlası da gelecektir. Hollanda’da yapacağımız yeni motor güncellemesiyle nerede durduğumuzu ve neler için mücadele edebileceğimizi görmek çok daha ilgi çekici olacak."

Şasi ve motor tarafındaki ortaklığın önemine vurgu yapan İspanyol pilot, Macaristan’daki sonucun Honda ve Aston Martin fabrikasındaki çalışanlara moral olduğunu söyledi: "Biz Honda ile tek bir takımız ve birlikte çalışıyoruz.”

“Zayıf yönlerimizin farkındayız ve birbirimize yardım etmeye gayret ediyoruz. Sezon başında Honda, şasimizdeki bazı eksikleri kapatmak için yoğun çaba harcadı.”

“Şimdi biz de şasi tarafındaki bu adımla ve yazılım departmanımızın katkılarıyla Honda'ya elimizden gelen desteği veriyoruz.”

“Katetmemiz gereken daha çok uzun bir yol var. Ancak bu hamle ilk adım oldu ve her iki fabrika da yaptığı işe dair özgüven ve moral kazandı.”