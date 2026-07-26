Ana içeriğe geç

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Formula 1 Macaristan GP

Alonso: "Biz Honda ile tek bir takımız"

Macaristan GP hafta sonunun ardından konuşan Fernando Alonso, Aston Martin'in piste getirdiği yeni güncelleme paketinden memnun olduğunu bir kez daha dile getirdi.

Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Aston Martin’in Hungaroring’e getirdiği kapsamlı güncelleme paketi, iki kez dünya şampiyonu Fernando Alonso’dan tam not aldı. Hem sıralama turlarında hem de yarışta performans artışını hissettiklerini belirten Alonso, bu adımın sezonun ikinci yarısı için sağlam bir zemin oluşturduğunu ifade etti.

Güncellemelerin araç üzerindeki etkilerini değerlendiren Alonso, Zandvoort'ta gelecek motor güncellemesine de dikkat çekti: "Getirdiğimiz güncelleme hem sıralama hem de yarış temposu açısından ileriye doğru atılmış iyi bir adım oldu.” 

“Sezonun ikinci yarısında üzerine koyarak ilerleyeceğimiz yeni bir temel elde ettik.”

“Performans artışı tam olarak beklediğimiz düzeyde gerçekleşti. Korelasyon gayet iyi, arada tarafın pistteki performansı rüzgâr tüneli verilerimizle birebir örtüşüyor.” 

“Tabi bu tamamen yeni bir araç ve yeni bir konsept, dolayısıyla henüz yolun başındayız.” 

“Ayar geliştirmeleri ve optimizasyonlarla daha fazlası da gelecektir. Hollanda’da yapacağımız yeni motor güncellemesiyle nerede durduğumuzu ve neler için mücadele edebileceğimizi görmek çok daha ilgi çekici olacak."

Şasi ve motor tarafındaki ortaklığın önemine vurgu yapan İspanyol pilot, Macaristan’daki sonucun Honda ve Aston Martin fabrikasındaki çalışanlara moral olduğunu söyledi: "Biz Honda ile tek bir takımız ve birlikte çalışıyoruz.” 

“Zayıf yönlerimizin farkındayız ve birbirimize yardım etmeye gayret ediyoruz. Sezon başında Honda, şasimizdeki bazı eksikleri kapatmak için yoğun çaba harcadı.” 

“Şimdi biz de şasi tarafındaki bu adımla ve yazılım departmanımızın katkılarıyla Honda'ya elimizden gelen desteği veriyoruz.”

“Katetmemiz gereken daha çok uzun bir yol var. Ancak bu hamle ilk adım oldu ve her iki fabrika da yaptığı işe dair özgüven ve moral kazandı.” 

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Piastri: “Ters gidebilecek her şey ters gitti"

Öne Çıkan Yorumlar
Daha fazlası
Neşe Akkoyun

Leclerc: "İyi olmamız gereken pistlerde bocalıyoruz”

Formula 1
Formula 1
Macaristan GP
Leclerc: "İyi olmamız gereken pistlerde bocalıyoruz”

Hamilton: "Son pit stopu yapmamalıydık"

Formula 1
Formula 1
Macaristan GP
Hamilton: "Son pit stopu yapmamalıydık"

Canlı dereceler: Macaristan GP

Formula 1
Formula 1
Macaristan GP
Canlı dereceler: Macaristan GP

Son Haberler

Leclerc: "İyi olmamız gereken pistlerde bocalıyoruz”

Formula 1
F1 Formula 1
Macaristan GP
Leclerc: "İyi olmamız gereken pistlerde bocalıyoruz”

Hamilton: "Son pit stopu yapmamalıydık"

Formula 1
F1 Formula 1
Macaristan GP
Hamilton: "Son pit stopu yapmamalıydık"

Canlı dereceler: Macaristan GP

Formula 1
F1 Formula 1
Macaristan GP
Canlı dereceler: Macaristan GP

Alonso: "Biz Honda ile tek bir takımız"

Formula 1
F1 Formula 1
Macaristan GP
Alonso: "Biz Honda ile tek bir takımız"

Özellik

Prime içeriğini keşfedin

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle