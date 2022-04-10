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Formula E / Rome ePrix II Antrenman raporu

Roma E-Prix II: Vergne, sabah antrenmanlarını yine ilk sırada tamamladı

Jean-Eric Vergne, Roma'da ikinci yarış öncesinde gerçekleştirilen antrenman seanslarında en hızlı dereceyi kaydetti.

Jake Boxall-Legge
Ekleyen:
Çeviren:
Can Çarpıcı
Roma E-Prix II: Vergne, sabah antrenmanlarını yine ilk sırada tamamladı
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Circuito Cittadino dell'EUR Pisti'nde gerçekleştirilen Roma E-Prix'sinin ilk yarışı dün gerçekleştirilmişti. Dünkü yarışta Jaguar pilotu Mitch Evans galibiyete uzanan isim olmuştu. 

Roma E-Prix:

Bugün ise hafta sonunun ikinci yarışı gerçekleştirilecek ve yarış öncesinde, sabah saatlerinde 2 antrenman seansı gerçekleştirildi. 

Sabah Roma'da hava sadece 8 dereceydi ve rüzgarlıydı. Dünkü yarışın galibi Mitch Evans, seansı açan isim oldu ve 1:43'lerde turlamaya başladı. 

Pilotların piste yeniden alışmasıyla birlikte, derecelerin yavaş yavaş indiğini gördük. Dünkü yarışta 2. sırayı alan Robin Frijns, 1:41.788 ile ilk sıraya yükseldi. Frijns'ın bu turunun ardından kırmızı bayrakların çıktı.

Oliver Askew, 12 ve 13. virajların oluşturduğu şikanda aracını durdurmak zorunda kaldı. Aracın durmasına neden olan mekanik sorun henüz bilinmiyor. 

Yaklaşık dört buçuk dakikalık kırmızı bayrak arasının ardından Askew'in aracı kaldırıldı ve seans devam etti. Yeşil bayrakların sallanmasından sonra Antonio Felix da Costa, ilk sıraya yükseldi. Da Costa'nın 1:41.766'lık turu, birkaç saniye sonra Oliver Rowland tarafından geçildi. 

Rowland, 250 kW kullandığı full güç turunda 1:40.108 yaparak ilk sıraya yükseldi. Sonrasında Frijns da tam güçte turunu attı ve Rowland'ı 0.3 sn ile geçti. 

Mortara, tam güçle tur atan diğer pilot oldu. İsviçreli pilot, Frijns'ı geçebilecek gibi duruyordu ancak yavaş bir Sam Bird'ü geçmeye çalışırken, ideal çizgiden taştı ve duvara temas etti. 

Bunun ardından da Costa, 1:39.662 yaparak zirveye döndü. Mercedes pilotlarının turları ise sarı bayraklarla bölündü. Antonio Giovinazzi, 8. virajda kısa bir süreliğine durdu ve sarı bayraklara neden oldu. İtalyan sürücü, sonrasında yeniden hızlandı. 

Jake Dennis, Andretti Motorsport, BMW iFE.21

Jake Dennis, Andretti Motorsport, BMW iFE.21

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Sarı bayrakların ardından Jake Dennis, 1:39.565 yaparak zirveye yükseldi. Dennis zirvede uzun süre kalamadı ve Mortara, 1:38.866 ile liderliği eline geçirdi.  

Mortara seansı lider tamamlayacak gibi duruyordu ancak Vergne, seansın son saniyelerinde 1:38.608 yaptı ve en hızlı dereceyi kaydetti. 

Mortara ikinci sırada yer alırken, Sam Bird ilk 3'ü tamamladı. Dan Ticktum, FE'deki en iyi sonucunu aldı ve dördüncü oldu. Pascal Wehrlein ise takım arkadaşı Andre Lotterer'in önünde 5. sırada yer aldı. 

Evans, da Costa, Frijns, Lucas di Grassi ise ilk 10'u tamamladı. Seans, Sergio Sette Camara'nın yolda kalmasıyla erken sona erdi. 

Antrenman sonuçları:

Sıra Sürücü Takım Tur Fark
1 France Jean-Eric Vergne France Techeetah 13  
2 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Venturi 11 0.258
3 United Kingdom Sam Bird United Kingdom Jaguar Racing 12 0.535
4 United Kingdom Dan Ticktum United Kingdom NIO Formula E Team 13 0.649
5 Germany Pascal Wehrlein Germany Porsche Team 12 0.734
6 Germany Andre Lotterer Germany Porsche Team 12 0.746
7 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing 14 0.751
8 Portugal Antonio Felix da Costa France Techeetah 13 0.786
9 Netherlands Robin Frijns United Kingdom Virgin Racing 12 0.791
10 Brazil Lucas di Grassi Monaco Venturi 12 0.851
11 United Kingdom Oliver Rowland India Mahindra Racing 13 0.857
12 United Kingdom Jake Dennis United States Andretti Autosport 13 0.957
13 Netherlands Nyck deVries Germany Mercedes 13 1.508
14 Brazil Sergio SetteCamara United States Dragon Racing 12 1.577
15 New Zealand Nick Cassidy United Kingdom Virgin Racing 13 1.754
16 United Kingdom Alexander Sims India Mahindra Racing 13 1.800
17 Switzerland Sébastien Buemi France DAMS 13 1.807
18 Germany Maximilian Gunther France DAMS 12 2.261
19 Belgium Stoffel Vandoorne Germany Mercedes 13 2.570
20 United Kingdom Oliver Turvey United Kingdom NIO Formula E Team 13 2.641
21 Italy Antonio Giovinazzi United States Dragon Racing 8 5.250
22 United States Oliver Askew United States Andretti Autosport 2 22.736
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