Roma E-Prix II: Vergne, sabah antrenmanlarını yine ilk sırada tamamladı

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Circuito Cittadino dell'EUR Pisti'nde gerçekleştirilen Roma E-Prix'sinin ilk yarışı dün gerçekleştirilmişti. Dünkü yarışta Jaguar pilotu Mitch Evans galibiyete uzanan isim olmuştu.

Bugün ise hafta sonunun ikinci yarışı gerçekleştirilecek ve yarış öncesinde, sabah saatlerinde 2 antrenman seansı gerçekleştirildi.

Sabah Roma'da hava sadece 8 dereceydi ve rüzgarlıydı. Dünkü yarışın galibi Mitch Evans, seansı açan isim oldu ve 1:43'lerde turlamaya başladı.

Pilotların piste yeniden alışmasıyla birlikte, derecelerin yavaş yavaş indiğini gördük. Dünkü yarışta 2. sırayı alan Robin Frijns, 1:41.788 ile ilk sıraya yükseldi. Frijns'ın bu turunun ardından kırmızı bayrakların çıktı.

Oliver Askew, 12 ve 13. virajların oluşturduğu şikanda aracını durdurmak zorunda kaldı. Aracın durmasına neden olan mekanik sorun henüz bilinmiyor.

Yaklaşık dört buçuk dakikalık kırmızı bayrak arasının ardından Askew'in aracı kaldırıldı ve seans devam etti. Yeşil bayrakların sallanmasından sonra Antonio Felix da Costa, ilk sıraya yükseldi. Da Costa'nın 1:41.766'lık turu, birkaç saniye sonra Oliver Rowland tarafından geçildi.

Rowland, 250 kW kullandığı full güç turunda 1:40.108 yaparak ilk sıraya yükseldi. Sonrasında Frijns da tam güçte turunu attı ve Rowland'ı 0.3 sn ile geçti.

Mortara, tam güçle tur atan diğer pilot oldu. İsviçreli pilot, Frijns'ı geçebilecek gibi duruyordu ancak yavaş bir Sam Bird'ü geçmeye çalışırken, ideal çizgiden taştı ve duvara temas etti.

Bunun ardından da Costa, 1:39.662 yaparak zirveye döndü. Mercedes pilotlarının turları ise sarı bayraklarla bölündü. Antonio Giovinazzi, 8. virajda kısa bir süreliğine durdu ve sarı bayraklara neden oldu. İtalyan sürücü, sonrasında yeniden hızlandı.

Jake Dennis, Andretti Motorsport, BMW iFE.21 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Sarı bayrakların ardından Jake Dennis, 1:39.565 yaparak zirveye yükseldi. Dennis zirvede uzun süre kalamadı ve Mortara, 1:38.866 ile liderliği eline geçirdi.

Mortara seansı lider tamamlayacak gibi duruyordu ancak Vergne, seansın son saniyelerinde 1:38.608 yaptı ve en hızlı dereceyi kaydetti.

Mortara ikinci sırada yer alırken, Sam Bird ilk 3'ü tamamladı. Dan Ticktum, FE'deki en iyi sonucunu aldı ve dördüncü oldu. Pascal Wehrlein ise takım arkadaşı Andre Lotterer'in önünde 5. sırada yer aldı.

Evans, da Costa, Frijns, Lucas di Grassi ise ilk 10'u tamamladı. Seans, Sergio Sette Camara'nın yolda kalmasıyla erken sona erdi.

Antrenman sonuçları: