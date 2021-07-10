New York E-Prix: Günther, bu sezonki ilk galibiyetini aldı

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Nick Cassidy, iyi bir startla liderliğini korudu. Üçüncü cepten start alan Alex Lynn, ilk virajda geç frenleyerek Jean-Eric Vergne'ü geçmeye çalıştı.

Ancak Lynn, blokaj yaptı ve yarış çizgisinden taştı. Lynn, yarış çizgisine geri döndüğünde 5. sıraya gerilemişti.

Nissan e.dams pilotu Sebastian Buemi, startın kazananlarındandı. İsviçreli pilot startta 3. sıraya yükselmeyi başardı.

Arkalarda ise Mercedes pilotu Nyck de Vries yaşadığı temasın ardından çamurluğunu kaybetti.

İlk turun ardından Cassidy, Vergne, Buemi, Günther, Lynn, Lucas di Grassi, Pascal Wehrlein ilk 7'si oluştu.

Yarışın 37. dakikasına geldiğimizde ön sıralarda yer alan pilotlar atak modlarını kullanmaya başladılar.

Vergne, Cassidy'e kıyasla atak modunu daha erken alarak Yeni Zellandalı pilotu arkasında bırakmaya çalıştı ancak Cassidy, atak modunu almasının ardından yarış çizgisine Vergne'ün hemen önünde dönmeyi başardı.

İlk atak modu kullanımlarının ardından 10. virajda Wehrlein ve Lynn arasında temas yaşandı. Frenlemeyi kaçıran Alman pilot, 10. virajda Lynn'in arkasına çarptı.

Temasın ardından Lynn, yoluna devam edebildi ancak Wehrlein yarışa veda etmek zorunda kaldı.

Pascal Wehrlein, Porsche, Porsche 99X Electric Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Bu esnada ön tarafta Günther, 3. sırada bulunan Buemi'yi arkasında bıraktı.

Adak modu kullanımlarında daha iyi bir strateji uygulayan pilotlar, sıralar kazandı. Di Grassi, 4. sıraya yükselirken; Robin Frijns 5. oldu.

Atak modu kullanımlarının ardından; Cassidy, Vergne, Günther, di Grassi, oldukça yakın bir şekilde birbirlerini takip etmeye başladılar. Son 10 dakikaya girdiğimizde bu dörtlü yakın bir şekilde birbirini takip etmeye devam etti.

Bitime 7 dakika kaldığında ise Vergne, 10. virajda Cassidy'nin içerisinden daldı ve Cassidy'le temas yaşadı. İkili bu temasın ardından yarış çizgisinden taştı.

3. sırada bulunan Günther, ikilinin bu mücadelesini çok iyi değerlendirdi ve daha dar bir çizgi kullanarak liderliği eline geçirdi.

Bu olayın ardından Günther, Vergne, di Grassi, Cassidy sıralaması oluştu.

Günther, yarışın geri kalanında hata yapmadı ve bu sezonki ilk zaferini almış oldu. Vergne, yarışı ikinci sırada noktaladı ve şampiyonada yukarılarda yer alan isimlerin çok puan alamadığı bu yarışta aldığı değerli puanlarla birlikte şampiyonada 3. sıraya yükseldi.

Cassidy-Vergne temasının ardından 3. sıraya yükselen di Grassi ise podyumu tamamladı.

Cassidy, çoğunluğunu lider götürdüğü yarışta şanssız bir temas sonrası damalı bayrağı 4. sırada görebildi.

Frijns, hatasız bir sürüş çıkardı ve yarışı 5. sırada tamamladı. Frijns, bu sonuçla birlikte şampiyona lideri Edoardo Mortara ile puanlarını eşitledi.

Nissan e.dams pilotları Buemi ve Oliver Rowland, 6 ve 7. oldular.

Andre Lotterer, 8. olarak takım arkadaşının yarış dışı kaldığı yarışta takımına puanlar kazandırdı.

Bütün gün sorunlarla boğuşan Jaguar pilotu Sam Bird, yarışı 9. sırada noktalayarak puan almayı başardı.

Yarışa 23. sıradan başlayan Rene Rast ise mükemmel bir sürüşle ilk 10'u tamamladı.

Yarış sonucu: