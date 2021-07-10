Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / New York E-Prix: Cassidy, Vergne'in önünde pole pozisyonunda
Formula E / New York City E-Prix I Yarış raporu

New York E-Prix: Günther, bu sezonki ilk galibiyetini aldı

Ekleyen:

BMW Andretti pilotu Maximilian Günther, New York'ta gerçekleştirilen ilk yarışı kazanmayı başardı ve bu sezonki ilk galibiyetine ulaştı.

New York E-Prix: Günther, bu sezonki ilk galibiyetini aldı

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Nick Cassidy, iyi bir startla liderliğini korudu. Üçüncü cepten start alan Alex Lynn, ilk virajda geç frenleyerek Jean-Eric Vergne'ü geçmeye çalıştı. 

Ancak Lynn, blokaj yaptı ve yarış çizgisinden taştı. Lynn, yarış çizgisine geri döndüğünde 5. sıraya gerilemişti. 

Nissan e.dams pilotu Sebastian Buemi, startın kazananlarındandı. İsviçreli pilot startta 3. sıraya yükselmeyi başardı. 

Arkalarda ise Mercedes pilotu Nyck de Vries yaşadığı temasın ardından çamurluğunu kaybetti.

İlk turun ardından Cassidy, Vergne, Buemi, Günther, Lynn, Lucas di Grassi, Pascal Wehrlein ilk 7'si oluştu. 

Yarışın 37. dakikasına geldiğimizde ön sıralarda yer alan pilotlar atak modlarını kullanmaya başladılar.

Vergne, Cassidy'e kıyasla atak modunu daha erken alarak Yeni Zellandalı pilotu arkasında bırakmaya çalıştı ancak Cassidy, atak modunu almasının ardından yarış çizgisine Vergne'ün hemen önünde dönmeyi başardı. 

İlk atak modu kullanımlarının ardından 10. virajda Wehrlein ve Lynn arasında temas yaşandı. Frenlemeyi kaçıran Alman pilot, 10. virajda Lynn'in arkasına çarptı. 

Temasın ardından Lynn, yoluna devam edebildi ancak Wehrlein yarışa veda etmek zorunda kaldı. 

Pascal Wehrlein, Porsche, Porsche 99X Electric

Pascal Wehrlein, Porsche, Porsche 99X Electric

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Bu esnada ön tarafta Günther, 3. sırada bulunan Buemi'yi arkasında bıraktı. 

Adak modu kullanımlarında daha iyi bir strateji uygulayan pilotlar, sıralar kazandı. Di Grassi, 4. sıraya yükselirken; Robin Frijns 5. oldu. 

Atak modu kullanımlarının ardından; Cassidy, Vergne, Günther, di Grassi, oldukça yakın bir şekilde birbirlerini takip etmeye başladılar. Son 10 dakikaya girdiğimizde bu dörtlü yakın bir şekilde birbirini takip etmeye devam etti. 

Bitime 7 dakika kaldığında ise Vergne, 10. virajda Cassidy'nin içerisinden daldı ve Cassidy'le temas yaşadı. İkili bu temasın ardından yarış çizgisinden taştı. 

3. sırada bulunan Günther, ikilinin bu mücadelesini çok iyi değerlendirdi ve daha dar bir çizgi kullanarak liderliği eline geçirdi. 

Bu olayın ardından Günther, Vergne, di Grassi, Cassidy sıralaması oluştu. 

Günther, yarışın geri kalanında hata yapmadı ve bu sezonki ilk zaferini almış oldu. Vergne, yarışı ikinci sırada noktaladı ve şampiyonada yukarılarda yer alan isimlerin çok puan alamadığı bu yarışta aldığı değerli puanlarla birlikte şampiyonada 3. sıraya yükseldi. 

Cassidy-Vergne temasının ardından 3. sıraya yükselen di Grassi ise podyumu tamamladı. 

Cassidy, çoğunluğunu lider götürdüğü yarışta şanssız bir temas sonrası damalı bayrağı 4. sırada görebildi.

Frijns, hatasız bir sürüş çıkardı ve yarışı 5. sırada tamamladı. Frijns, bu sonuçla birlikte şampiyona lideri Edoardo Mortara ile puanlarını eşitledi.

Nissan e.dams pilotları Buemi ve Oliver Rowland, 6 ve 7. oldular. 

Andre Lotterer, 8. olarak takım arkadaşının yarış dışı kaldığı yarışta takımına puanlar kazandırdı.

Bütün gün sorunlarla boğuşan Jaguar pilotu Sam Bird, yarışı 9. sırada noktalayarak puan almayı başardı. 

Yarışa 23. sıradan başlayan Rene Rast ise mükemmel bir sürüşle ilk 10'u tamamladı. 

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara km/s Puan
1 Germany Maximilian Gunther United States Andretti Autosport 38 46'24.747       25
2 France Jean-Eric Vergne China Techeetah 38 46'26.819 2.072 2.072   18
3 Brazil Lucas di Grassi Germany Audi Sport Team Abt 38 46'27.579 2.832 0.760   15
4 New Zealand Nick Cassidy United Kingdom Virgin Racing 38 46'29.370 4.623 1.791   12
5 Netherlands Robin Frijns United Kingdom Virgin Racing 38 46'29.986 5.239 0.616   10
6 Switzerland Sébastien Buemi France DAMS 38 46'31.117 6.370 1.131   8
7 United Kingdom Oliver Rowland France DAMS 38 46'31.328 6.581 0.211   6
8 Germany Andre Lotterer Germany Porsche Team 38 46'32.573 7.826 1.245   4
9 United Kingdom Sam Bird United Kingdom Jaguar Racing 38 46'33.236 8.489 0.663   2
10 Germany René Rast Germany Audi Sport Team Abt 38 46'36.664 11.917 3.428   1
11 United Kingdom Alex Lynn India Mahindra Racing 38 46'39.659 14.912 2.995    
12 Portugal Antonio Felix da Costa China Techeetah 38 46'40.036 15.289 0.377    
13 Netherlands Nyck deVries Germany Mercedes 38 46'52.270 27.523 12.234    
14 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Venturi 38 46'52.445 27.698 0.175    
15 France Norman Nato Monaco Venturi 38 46'53.219 28.472 0.774    
16 United Kingdom Tom Blomqvist United Kingdom NIO Formula E Team 38 46'53.493 28.746 0.274    
17 Sweden Joel Eriksson United States Dragon Racing 38 47'05.853 41.106 12.360    
18 Brazil Sergio SetteCamara United States Dragon Racing 38 47'14.596 49.849 8.743    
  United Kingdom Jake Dennis United States Andretti Autosport 30 39'00.592 8 Laps 8 Laps    
  United Kingdom Alexander Sims India Mahindra Racing 29 37'17.790 9 Laps 1 Lap    
  Belgium Stoffel Vandoorne Germany Mercedes 27 33'28.437 11 Laps 2 Laps    
  New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing 14 17'18.032 24 Laps 13 Laps    
  United Kingdom Oliver Turvey United Kingdom NIO Formula E Team 11 14'15.706 27 Laps 3 Laps    
  Germany Pascal Wehrlein Germany Porsche Team 10 12'20.931 28 Laps 1 Lap    
Tüm sonuçları görüntüle

 

 

 

 

paylaşım
yorumlar
New York E-Prix: Cassidy, Vergne'in önünde pole pozisyonunda

Önceki haber

New York E-Prix: Cassidy, Vergne'in önünde pole pozisyonunda
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
TÜRK SPORCULAR

Euroformula Open Macaristan: Cem Bölükbaşı, serideki ilk yarışında galibiyete uzandı!

10 s
2
Formula 1

Eski F1 sürücüsü, Horner'ın çok ''cana yakın'' olmadığını söyledi

3 s
3
Formula 1

Hamilton: “Silverstone’daki sprint yarışında tren oluşacak”

1 g
4
Formula 1

Binotto, Ferrari'nin önceliğinin üçüncülük olmadığını söyledi

8 s
5
Formula 1

Seidl'a göre, 2022 McLaren'ın şampiyonluk mücadelesi vermesi için erken

4 s
Son Haberler
New York E-Prix: Günther, bu sezonki ilk galibiyetini aldı
Formula E

New York E-Prix: Günther, bu sezonki ilk galibiyetini aldı

1 s
New York E-Prix: Cassidy, Vergne'in önünde pole pozisyonunda
Formula E

New York E-Prix: Cassidy, Vergne'in önünde pole pozisyonunda

4 s
New York E-Prix: Antrenman seanslarında en hızlı isim Buemi oldu, Bird ilk seansta kaza yaptı
Formula E

New York E-Prix: Antrenman seanslarında en hızlı isim Buemi oldu, Bird ilk seansta kaza yaptı

6 s
Jakarta, 2022 Formula E takvimini tamamlayacak
Formula E

Jakarta, 2022 Formula E takvimini tamamlayacak

7 s
Mercedes FE takımı istikrarlılık açısından “başarısız oldu”
Formula E

Mercedes FE takımı istikrarlılık açısından “başarısız oldu”

12 s
Son Videolar
Jaguar Racing| New York City E-Prix öncesi 00:29
Formula E
8 Tem 2021

Jaguar Racing| New York City E-Prix öncesi

Puebla E-Prix: Wehrlein yarışın ardından diskalifiye edildi, galibiyet di Grassi'ye gitti 00:32
Formula E
21 Haz 2021

Puebla E-Prix: Wehrlein yarışın ardından diskalifiye edildi, galibiyet di Grassi'ye gitti

Formula E: Mercedes Gen3 kuralları için bir opsiyon anlaşması imzaladı 00:41
Formula E
8 Haz 2021

Formula E: Mercedes Gen3 kuralları için bir opsiyon anlaşması imzaladı

Vancouver, 2022'de Formula E'ye ev sahipliği yapacak 03:29
Formula E
30 Nis 2021

Vancouver, 2022'de Formula E'ye ev sahipliği yapacak

Jaguar Racing | Mitch Evans 7. sezon için kullanacağı yeni kaskını tanıttı 00:58
Formula E
31 Mar 2021

Jaguar Racing | Mitch Evans 7. sezon için kullanacağı yeni kaskını tanıttı

Daha fazlası
Can Çarpıcı
Avrupa Le Mans Monza: G-Drive pole pozisyonunda, Racing Team Turkey 5. oldu Monza
European Le Mans

Avrupa Le Mans Monza: G-Drive pole pozisyonunda, Racing Team Turkey 5. oldu

Porsche Carrera Cup Almanya: Hafta sonunun ilk yarışını Voorde kazandı, Ayhancan 3. oldu
Porsche Carrera Cup Deutschland

Porsche Carrera Cup Almanya: Hafta sonunun ilk yarışını Voorde kazandı, Ayhancan 3. oldu

Euroformula Open Macaristan: Cem Bölükbaşı, serideki ilk yarışında galibiyete uzandı!
TÜRK SPORCULAR

Euroformula Open Macaristan: Cem Bölükbaşı, serideki ilk yarışında galibiyete uzandı!

Çok Okunanlar Bugün

Euroformula Open Macaristan: Cem Bölükbaşı, serideki ilk yarışında galibiyete uzandı!
TÜRK SPORCULAR TÜRK SPORCULAR

Euroformula Open Macaristan: Cem Bölükbaşı, serideki ilk yarışında galibiyete uzandı!

Eski F1 sürücüsü, Horner'ın çok ''cana yakın'' olmadığını söyledi
Formula 1 Formula 1

Eski F1 sürücüsü, Horner'ın çok ''cana yakın'' olmadığını söyledi

Hamilton: “Silverstone’daki sprint yarışında tren oluşacak”
Formula 1 Formula 1

Hamilton: “Silverstone’daki sprint yarışında tren oluşacak”

Binotto, Ferrari'nin önceliğinin üçüncülük olmadığını söyledi
Formula 1 Formula 1

Binotto, Ferrari'nin önceliğinin üçüncülük olmadığını söyledi

Seidl'a göre, 2022 McLaren'ın şampiyonluk mücadelesi vermesi için erken
Formula 1 Formula 1

Seidl'a göre, 2022 McLaren'ın şampiyonluk mücadelesi vermesi için erken

Cem Bölükbaşı, ilk EuroFormula Open antrenman seansında birinci!
TÜRK SPORCULAR TÜRK SPORCULAR

Cem Bölükbaşı, ilk EuroFormula Open antrenman seansında birinci!

Verstappen, Red Bull 2021'e odaklanmış olsa da 2022 için takıma güveniyor
Formula 1 Formula 1

Verstappen, Red Bull 2021'e odaklanmış olsa da 2022 için takıma güveniyor

2021 Türkiye GP biletleri Pazartesi günü Biletix üzerinden satışa sunulacak!
Formula 1 Formula 1

2021 Türkiye GP biletleri Pazartesi günü Biletix üzerinden satışa sunulacak!

Son Haberler

New York E-Prix: Günther, bu sezonki ilk galibiyetini aldı
Formula E Formula E

New York E-Prix: Günther, bu sezonki ilk galibiyetini aldı

New York E-Prix: Cassidy, Vergne'in önünde pole pozisyonunda
Formula E Formula E

New York E-Prix: Cassidy, Vergne'in önünde pole pozisyonunda

New York E-Prix: Antrenman seanslarında en hızlı isim Buemi oldu, Bird ilk seansta kaza yaptı
Formula E Formula E

New York E-Prix: Antrenman seanslarında en hızlı isim Buemi oldu, Bird ilk seansta kaza yaptı

Jakarta, 2022 Formula E takvimini tamamlayacak
Formula E Formula E

Jakarta, 2022 Formula E takvimini tamamlayacak

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.